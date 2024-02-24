Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2164
Sie haben sich bereits verabschiedet, aber Sie werden nicht gehen. Ist das Ihr richtiger Nachname?
Wie kommst du darauf?
Es geht darum, wie man die vielen oben beschriebenen Studien zu MoD auf den Markt anwenden kann.
Bitte beraten Sie mich, zumindest mit Demo-Beispielen.
Der Amateurfunk-Ansatz hat auf dem Markt immer gute Ergebnisse gebracht :)))) Zumindest viel besser als die reinrassigen Mathematiker. :)))) Bei denen noch nie etwas funktioniert hat, nicht einmal im Entferntesten.
Es lohnt sich, darüber in einem anderen Thread zu diskutieren, anstatt diesen Thread zu überfrachten.
Die Jagd nach Quantität auf Kosten der Qualität(
Und dies könnte einer der Gründe für die anhaltende Stagnation im Devisenhandelssumpf sein, der eines Tages austrocknen könnte.
Ich stelle mir gerne vor, dass man einfach nur herumsitzt und sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert.
und dann kommt eine Vogelscheuche in Ihr Auto oder Büro und sagt so etwas wie "Zeig mir die Gewinne".
Früher hat man Menschen für solche Dinge begraben, aber heute nennt man das liberale Werte.
Die Arroganz der Adepten der neumodischen Technologie. Natürlich gab es vor dir nichts, jeder wischte sich den Hintern mit einer Klette ab... und reinigten ihre Gewehre mit einem Ziegelstein.
p.s. Ihr hättet wirklich eure Gesichter in jedes Loch pflastern sollen, aber anscheinend erlaubt euch die Moderation dieses Forums nicht, mit off-top zu kämpfen, es ist traurig.
Was sagt uns die Sinuskurve? Dass es eine Sinuswelle ist. Hee-hee.
Starten Sie einen Thread zu diesem Thema, und wir werden es sachlich diskutieren.
Wenn Sie nicht wissen, wie ein solcher Nickname im Forum erscheint, wenden Sie maschinelles Lernen an.Ich fürchte jedoch, dass das Verteidigungsministerium hier wieder einmal machtlos ist.
Eher Werte wie "Werbung ist der Motor des Handels".
Der Foursquare-Bereich begann dank der Bemühungen von Personen wie diesen zu schrumpfen - jetzt sind sie hierher gekommen.
Warum gründen Sie, Herr Professor, nicht eine Filiale und bringen den Leuten bei, wie man gewinnbringend handelt? Ahhhh Schafe kann man nicht lehren. Ist das der Grund?
Jeder weiß, wie man schmollt. Hee-hee.
Fahren Sie fort.
Wenn Sie all das unkomplizierte (oder prätentiöse?) Pathos aus Ihrer Botschaft entfernen, bleibt nur Ihre Zahl übrig, aber leider ist der Wert dieser Zahl = 0
es ist kein Problem, bei der Schätzung des CD zu den Grundfunktionen überzugehen; mit genügend Ausdauer ist es möglich, die Rücktransformation mit einem bestimmten Fehler durchzuführen
aber das Problem bleibt dasselbe - um mit diesen "Felsenbildern" zu handeln, brauchen Sie die Wiederholbarkeit der Entsprechung sowohl der zerlegten Signale als auch der Marktbewegungen.... um es ins rechte Licht zu rücken:
Wenn du solche Titten siehst, wenn du zu deinen Basisfunktionen gehst, musst du verkaufen und das war's!
UPD:
für diejenigen, die vergessen haben, was man mit dem Kotelnikov-Theorem herausfinden kann:
https://nag.ru/articles/article/103332/teorema-kotelnikova-dlya-chaynikov-prostyimi-slovami.html
Richtig. Das ist richtig. Es ist eine Umleitung.