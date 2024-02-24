Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 899
Bei der Skalierung handelt es sich um Bate, den Exponenten und einen direkten Verwandten von Erlang selbst :))
Einkaufen
Verkaufen
Gekauft
Verkaufen
Alexander_K2 aus einem anderen Thread.
Ich kann es nicht in Echtzeit verwenden, aber ich habe das Gefühl, dass mt5 dem Python sehr ähnlich ist. R und dll nicht verdauen können und nicht wissen, wie und wollen nicht mit ihnen zu arbeiten, obwohl Python ist nicht erforderlich (Blick auf Artikel und Werke von Oldtimern) immer weniger Lust, in die dicke von ihm zu bekommen - 500000 Pakete und die Ausgabe ist die gleiche wie von der Bot auf 2 MA
Ich kann nicht wirklich mit Python arbeiten, ich muss Python nur für die Visualisierung und sofortige Überprüfung verwenden... Jetzt erwäge ich die Möglichkeit, Python-Shell direkt über Winapi aufzurufen und Befehle an Python von Bot zu senden, ich weiß nicht, ob es möglich ist. R und dll nicht verdauen und nicht wissen, wie und wollen nicht mit ihnen zu arbeiten, obwohl Python ist nicht erforderlich (Blick auf Artikel und Werke von Oldtimern) immer weniger bereit, in die dicke von ihm bekommen - 500000 Pakete und die Ausgabe ist die gleiche wie aus dem Bot auf 2 MA
Welche Shell meinen Sie, wenn linux, es ist zu viel Mühe, so etwas wie rcmd, und wenn der Wind-Konsole, schrieb ich - es ist eine ähnliche Entwicklung durch meinen Motor und namens Pipe, aber in einem frühen Stadium, wenn Sie zu verbinden wollen , schreiben Sie mir eine Zeile.
Eigentlich habe ich eine umfassendere Idee - eine Zwei-Wege-Verbindung zu jeder Konsole Interpreter, wie Python und R zu machen, so wäre es möglich, MQL von ihnen als gut laufen, und grafische Funktionen hinzufügen...
zu viel für mich :) naja, wenn es ein kommerzielles Produkt ist, ok
R ist sehr freundlich mit Srr, gut dokumentiert, wie ich verstehe R selbst (nicht die R-Terminal, wie es jetzt ist) kann als DLL für mcl 4/5 gemacht werden. Eine Arbeit von Weltklasse.
genießen Sie
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
Ich danke Ihnen!
Ich werde mich damit befassen.
Sie haben Ihren Gral bereit? mit einer KI))
nun, das war's... ihr seid bereits Oligarchen ))