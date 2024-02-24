Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 900
Sie haben Ihren Gral bereit? mit einer KI))
Nun, das war's... ihr seid bereits Oligarchen ))
Maximko erreicht natürlich immer sein Ziel.
Maximko erledigt natürlich immer den Job.
)))
Das war's... Wir geben alle unsere Roboter auf und stellen uns für den intelligenten Wunderroboter an.
)))
Das war's... wir lassen alle unsere Roboter fallen und stellen uns für den intelligenten Wunderroboter an.
Ich bin schon auf halbem Weg zum Schweizer Bunker mit paramilitärischen Wachen, die Alexander mit seinen verstaubten Taschen voller Geldscheine verfolgen, keine Ursache!
Alexander_K2 aus einem anderen Thread
Ich kann nicht wirklich mit Python arbeiten, ich muss Python nur für die Visualisierung und sofortige Überprüfung verwenden... Jetzt erwäge ich die Möglichkeit, Python-Shell direkt über Winapi aufzurufen und Befehle an Python von Bot zu senden, ich weiß nicht, ob es möglich ist. R und dll nicht verdauen und nicht wissen, wie und wollen nicht mit ihnen zu arbeiten, obwohl die Python ist nicht erforderlich (Blick auf Artikel und Oldtimer arbeiten) immer weniger Lust, in die dicke von ihm zu bekommen - 500000 Pakete und die Ausgabe ist die gleiche wie von der Bot auf 2 MA
Sich mit einem solchen Monster zu verbinden, wäre für viele nützlich, aber nicht für viele, die nicht stark genug sind.
Wenn ich wollte 10 MAs mit Schritt 16 und machen einen Prädiktor - für jeden Preis eröffnet über/unter einem MA und eine weitere - Nummer dieser MA, während die Nummerierung aller MAs von oben nach unten, würde es den Markt beschreiben?
Ich habe ein kleines Experiment mit dem Fallenlassen ganzer Modelle durchgeführt (insgesamt sind 10 Modelle vorgegeben). Vorwärts von 2018.04.01
Ohne Abbruch:
Weiter mit Zahlen markiert, wie viele zufällige Modelle links, der Rest fiel:
Irgendwie stellt sich heraus, dass dies der Fall ist. Wahrscheinlich nicht sehr aufschlussreich, da das Modell ohne Aussetzer recht gut gelungen ist. Und die Modelle sind einander zu ähnlich, was schlecht ist. Der Lernalgorithmus muss überarbeitet werden (die Spieltheorie kann dabei helfen). Dennoch ist eine gewisse Flexibilität bei den Auswahlmöglichkeiten gegeben.
Sieht gut aus! Bei einem (1 Modell) anhalten.
So kann man es nicht ausdrücken. Experimente, Experimente... ...denn in der Theorie ist nichts offensichtlich. In sechs Monaten habe ich etwa hundert verschiedene Varianten von TS ausprobiert, und es ist beängstigend, wenn ich daran denke.
Die Geschichte der Branche enthält viele Informationen darüber, was man nicht tun sollte (und manchmal auch, was man tun sollte).
Vor etwa 10 Jahren gab es einen Artikel über ein solches Experiment mit MA von 2 bis 100.
Und ich glaube, man nennt es Ventilator, wenn ich mich nicht irre...
Es scheint alle Probleme der mql4-Kommunikation mit verschiedenen Sprachen zu lösen. Es gibt sogar einen Code für R. Hier ist der Schaltplan.
Die gesamte Beschreibung besteht aus drei Teilen:
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/
https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/
Genehmigt:
Warum ZeroMQ?
1.ermöglicht es Programmierern, jeden Code mit jedem anderen Code zu verbinden, und zwar auf verschiedene Weise.
2.die Abhängigkeit einesMetaTrader-Benutzers von der vom MetaTrader unterstützten Technologie (Funktionen, Indikatoren, Sprachkonstrukte, Bibliotheken usw.) beseitigt.
3. dieHändler können Indikatoren und Strategien in C/C#/C++, Python, R und Java (um nur einige zu nennen) entwickeln und über MetaTrader 4 auf den Markt bringen.
Nutzen Sie die Toolskits fürmaschinelles Lernen in Python und R für komplexe Datenanalysen und die Entwicklung von Strategien, während Sie gleichzeitig eine Schnittstelle zu MetaTrader 4 für die Handelsausführung und -verwaltung haben.
5.ZeroMQ kann als leistungsstarke Transportschicht in anspruchsvollen, verteilten Handelssystemen eingesetzt werden, die ansonsten nur schwer in MQL implementiert werden können. 6.
6.verschiedene Strategiekomponenten können bei Bedarf in verschiedenen Sprachen erstellt werden und nahtlos über TCP, prozessinterne, prozessübergreifende oder Multicast-Protokolle miteinander kommunizieren.
7.mehrere Kommunikationsmuster und getrennter Betrieb.
Hier ist der Code
Und hier ist der Code für r