Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 903
shellexecute + Hinzufügen eines Datenübertragungsblocks in Python. über Mapping, Socket, was auch immer.
Wenn Sie möchten, können Sie sogar eine virtuelle Umgebung verwenden, wenn Sie mehrere davon für verschiedene Projekte haben.
All dies ist ein Projekt, aber hier scheint es einsatzbereit zu sein.
Was sind die Nachteile?
Was sind die Vorteile im Vergleich zur bestehenden Bibliothek? Der offensichtliche Vorteil ist die Mehrsprachigkeit. Was noch?
Wenn ich einen Bot auf ein VPN übertragen muss, wird es mühsam sein, einen über den anderen zu legen...
Nun, wenn es sich um ein Cent-Konto handelt... dann ja, das ist ein Problem!
Wenn ich mit dem echten Konto für etwa 100 Kilobucks im Geschäft bin, welche Art von VPN?
Trainings- und Testsets. Weiße falsche Vorhersage, dunkle richtige Vorhersage. Zu rosig)
Wie sieht es mit der Übertragung von Daten in die Kommandozeile aus?
Was meinen Sie, was für ein VPN? Ein normales, wie das von Google.
Alle sind schon vor langer Zeit auf die Cloud umgestiegen, man kann kein Unternehmen mehr von zu Hause aus betreiben.
Ich habe mich nur gefragt, wer es getan hat. Ich habe keinen Zweifel, dass ich es tun werde, ich bin kein Programmierer - das ist kein Problem :) sie haben keine Ahnung, wer es schnell tun wird
Ich habe schon seit langem einen Roboter bei der UPU für 500 Rubel im Monat. Ich bin sehr zufrieden damit.....
Nun, ich habe bereits zwei Kerne und 10 GB Festplattenspeicher..... Allerdings beschwert sich Mtshka über Indikatoren, dass sie zu langsam sind und blah blah blah. Ich denke, es ist ein wenig unterdotiert...
Google gibt Ihnen 300 Pfund für ein Jahr für das erste Mal, erhalten Sie eine wps-Konfiguration für 30-50 Pfund pro Monat, erhalten Sie es kostenlos für ein Jahr
Sie erhalten ein Jahr kostenlos und gehen dann zu Amazon und darüber hinaus.
Ich habe ein VPN für 300 Dollar im Monat.
Wer ist also effizienter, wenn wir in demselben Bereich arbeiten? Ich verdiene Millionen mit 500 Rubel, Sie verdienen 300 Pfund...
Nun, das liegt an Ihnen. Für 10 bis 15 Pfund im Monat sind die Möglichkeiten schon sehr groß. Ich habe in meinem Bekanntenkreis gesehen, wie das alles funktioniert, aber ich denke selbst nur darüber nach. Trotzdem sollte ein System für diese Dinge geschrieben werden - man kann das nicht einfach so hinschreiben. Es ist nicht zu Hause, als wäre jemand gekommen und hätte nachgeschaut.