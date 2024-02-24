Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 901
Es stellt sich heraus, dass es sich um einen TCP-Informationsübermittler handelt, und beide Seiten der Anwendung sollten laufen
Ich möchte, dass mt5 in der Lage ist, Python oder R-Befehle direkt an den Interpreter zu senden, so dass er eine Klasse hat:
1. nur eine installierte Python-Umgebung
2. von der mt5-Shell aus starten und Skripte wie in der Python-Shell ausführen. Dasselbe gilt für R.dann werden die Leute in Scharen kommen, um das Thema weiterzuentwickeln, denn es wird bequem sein
Es scheint alle Probleme der mql4-Kommunikation mit verschiedenen Sprachen zu lösen. Es gibt sogar einen Code für R. Hier ist der Schaltplan.
Die gesamte Beschreibung besteht aus drei Teilen:
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/
https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/
Genehmigt:
Warum ZeroMQ?
1.ermöglicht es Programmierern, jeden Code auf verschiedene Weise mit jedem anderen Code zu verbinden.
2.die Abhängigkeit einesMetaTrader-Benutzers von der vom MetaTrader unterstützten Technologie (Funktionen, Indikatoren, Sprachkonstrukte, Bibliotheken usw.) beseitigt.
3. dieHändler können Indikatoren und Strategien in C/C#/C++, Python, R und Java (um nur einige zu nennen) entwickeln und über MetaTrader 4 auf den Markt bringen.
Nutzen Sie die Toolskits fürmaschinelles Lernen in Python und R für komplexe Datenanalysen und die Entwicklung von Strategien, während Sie gleichzeitig eine Schnittstelle zu MetaTrader 4 für die Handelsausführung und -verwaltung haben.
5.ZeroMQ kann als hochleistungsfähige Transportschicht in anspruchsvollen, verteilten Handelssystemen verwendet werden, die ansonsten nur schwer in MQL implementiert werden können. 6.
6.verschiedene Strategiekomponenten können bei Bedarf in verschiedenen Sprachen erstellt werden und nahtlos über TCP, prozessinterne, prozessübergreifende oder Multicast-Protokolle miteinander kommunizieren.
7.mehrere Kommunikationsmuster und getrennter Betrieb.
Hier ist der Code
Sanych, wo ist der Hauptelefant?
#include <Zmq/Zmq.mqh>
Es gibt
Ich habe es auch gegoogelt.
über Erfahrung - habe es selbst gemacht, also Austausch über TCP ist das coolste von allen
Ich habe diesen Anhang von 2 Links für meine Sammlung heruntergeladenDanke!
Es ist hier für R. Und Python ist von R abgekupfert, wenn Sie nicht warten können.
Ihr Link, den ich angeklickt habe, war einfach nicht vorhanden.
Diese ist hier für R verfügbar. Und Python von R, wenn Sie nicht warten können
Wenn Sie den Bot auf ein VPN übertragen müssen, werden Sie große Schwierigkeiten haben, die einzelnen Komponenten übereinander zu legen.
Es gibt keinen Grund für einen Elefanten im Raum. Das Schlüsselwort hier ist Socket.
Öffnen Sie MSDN -https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx. Außerdem können Sie dort nach C++/C#-Spezifika suchen und die Interaktion aufbauen.
Im Beispiel von SanSanych ist imho alles zu kompliziert. Wenn man sie konkretisiert, ist alles viel einfacher.
Aber im Allgemeinen können wir den Austausch noch einfacher gestalten - durch Dateien und RAM-Disk. Die Umtauschgeschwindigkeit ist praktisch dieselbe, aber es besteht keine Notwendigkeit für dll.
haben es bereits in C# getan, das ist mir bekannt
Ich konnte mit DLL nur über das Internet Informationen austauschen.
Und Sanych's MQLs sind in bar, was sehr schön ist.