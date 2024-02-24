Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 898
Maxim Dmitrievsky, wie lösen Sie dieses Problem?
Welche Möglichkeiten gibt es im Allgemeinen? Die Stücke des Apfels können unterschiedlich sein...
Fügen Sie für jedes ns aus dem Ensemble einen oder mehrere Kontexte hinzu und verwenden Sie diese Kontexte in einigen Kontroll-ns?
Unter Kontext verstehe ich zum Beispiel einen Link mit einer grundlegenden Definition, einem Konzept, einem Prädiktor und einigen Daten...
Ich verstehe das Problem nicht :)
Was Alexey geäußert hat, wird wahrscheinlich nur durch Optimierung gelöst...
Ich fügte einen weiteren Prädiktor hinzu - Regression - und wieder sah das Modell einen Sinn darin - was auch immer man ihm eingibt, es ist alles richtig...
Ziel kaufen
Verkaufsziel - hier sieht es schlechter aus - die Hälfte der Einträge fehlt, aber es gibt nicht viele fehlerhafte Einträge.
Achten Sie auf die fast symmetrische Anordnung der Ziele - das sieht seltsam aus.
Ich habe in der Software eine andere Korrelationsmethode gefunden, z. B. die Matrixkorrelation - könnte sie korrekter sein als die übliche Methode?
Ich glaube, ich habe es gefunden...
Einkaufen
Verkaufen
Wir können jetzt ins Bett gehen.
Ich bin durchgedreht und habe einen Wald aus Gerüsten gemacht, jetzt kannst du auch einzelne Gerüste ausfallen lassen :)
Das gesamte Modell kann nun nach dem Training bis zu 300 MB Festplattenspeicher beanspruchen, und Sie können sogar bis zu einem Gigabyte Speicherplatz erhalten.
Und was nützt ein solches Modell bei einer ungeschulten Geschichte?
Ich fügte einen weiteren Prädiktor hinzu - Regression - und wieder erkannte das Modell den Punkt - was auch immer man ihm gibt, es steigt weiter an...
Es kümmert sich also nicht darum, was zu überarbeiten ist :) es braucht neue Daten
Ich weiß nicht, wie ich hier neue Daten in das Modell laden kann, also muss ich sie in den MT5 übertragen, was sehr mühsam ist... Ich meine, ich mache es, aber einmal am Tag - um zu sehen, wie es schüttet.
Vielleicht habe ich mich mit dem Prädiktor geirrt, ich berechne ihn jetzt neu.
bei der Historie und bei einfacheren Daten ist alles perfekt, bei neuen Daten treten Probleme auf) Ich werde es heftig fallen lassen und sehen, was passiert
Ich denke, das ist alles eine Erfindung von neuen Skalierungssystemen, die in einem stationären System und +/- außerhalb davon funktionieren, und dann ist alles im Eimer...
Die Skalierung ist für Bata, den Exponenten und einen direkten Verwandten von Erlang selbst :))