Der aktuelle Takt wird übersprungen, aber der nächste muss wieder gekauft werden...
Seien Sie nicht dumm. Fragen Sie nach Liam. Er ist zwar gut...
Warten Sie einen Moment. Es ist noch nicht Abend....
ok
Helfen Sie mir lieber, das Thema zu finden. Dort wurde geschrieben, dass der Indikator mit der Berechnung des ersten Balkens beginnen soll, wenn er Null erreicht. Ich muss es ständig kompilieren, wenn es funktionieren soll. Ich kann ein solches Thema im Forum nicht finden :-(
Was meinen Sie mit öffentlich???? Signal?
Mit einer Hebelwirkung von 1:1000 haben Sie jedoch nicht die Möglichkeit, eine Verbindung zum Signal herzustellen. Ich werde darüber nachdenken, 1:100 zu machen, wie in den guten alten Zeiten.....
Ich sehe das überhaupt nicht.
es steht 1 Signal
Ich klicke auf 1 und es ist leer
Ich habe heute die Preise geprüft - ein Windows-Rechner in der Cloud mit einer 10-GB-Festplatte kostet ~700-1000 p/Monat. Schreiben Sie, was Sie wollen und so viel Sie wollen.
Keine schlechte Plattform für TC. Darüber hinaus ist es unter Windows möglich, zusätzliche Software zu installieren - R, Python, DLL, usw., was immer Sie wollen.
PS Came über eine Maschine auch für 350r/Monat mit 1GB RAM, Festplatte, etc. nicht verstehen. Es ist alles sehr vage formuliert.
Interessanter Übersichtsartikel über Zeitreihenmodelle
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Andrei, 2018.04.27 09:01
Übrigens, hier ist auch ein Übersichtsartikel über BP-Prognosen
https://pokrovka11.files.wordpress.com/2011/12/emetrix_time_series.pdf
Es gibt nicht viel zu sehen. Ich habe gestern 82 % meiner Einlage von Hand verloren. Verluste...
Ich habe den Handel mit meinen Händen aufgegeben, nachdem ich ein paar von ihnen verloren hatte.
Oder wollen Sie das Adrenalin des Glücksspiels? Mir geht es manchmal auch so, aber die Erfahrung sagt mir, dass ich es nicht tun sollte...
Stellen Sie sich das vor. Ich saß gestern Morgen und bekam ein Signal, das ein Fehler war, und ich wurde ins Negative gezogen, und wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich will, verliere ich die Kontrolle, und dann wird es hässlich. Wie auch immer... OOPS. Ich habe auch den EA auf dem VPS ausgeschaltet und habe heute ein solches Schokoladensignal verpasst. Ich reiße mir die Haare aus :-(
♪ Look, the nightingale ♪
Sie singen das gleiche Lied...
Ja, wissen Sie. Ich fand auch, dass es komisch aussah. Aber die Wahrheit ist, dass sie so cool ist :-(
Das erste Signal hat mich umgehauen :-(