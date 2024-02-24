Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 862
Ich habe einen coolen Volatilitätsindikator gemacht (neu gemacht). Ich habe Bände hinzugefügt.
Braucht das jemand als Feature?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
Ich fügte Tick-Volumen und nahm Wurzel aus all dies (ich weiß nicht, warum, aber es definiert Zyklen normal)
rot markiert, wo Sie die Verzögerung ändern können.
Die Hausaufgabe: Sagen Sie die Volatilität für n Balken voraus und rechnen Sie sie in den Preis um.
Die einfachsten Wege: Autoregression und https://www.mql5.com/ru/articles/318
Wurde der Code noch nicht erneut heruntergeladen?
es ist nicht mein Indikator
Ups. Ich habe es mir nicht angesehen.
Möchten Sie dann Ihre Version hochladen?
Warum? Ich habe Ihnen gezeigt, was ich verbessert habe.
+ Es gibt noch keinen Vergleich, welche Volatilität besser vorhergesagt werden kann - die des ursprünglichen Indikators oder die des korrigierten Indikators.
Nun.... Basta carabouts, nicht mehr tanzen!!!! Ich habe es geschafft, heute ein Modell für BO mit einer guten Stufe von VI zu bekommen. Mal sehen, wie stark dieses Biest ist, nämlich R+Reschetow+R. Da sieht man gleich, wer der Stärkere ist :-)
OK, es war eine schlaflose Nacht, aber ich bin dabei. Für diejenigen, die mit Bo Do the following spielen wollen, laden Sie den Basisindikator TD Sequenta von dort herunter. Wir werfen es auf das Pfund Chart M15 mit den Parametern 5 und 5 und warten auf den grünen Punkt, sobald es erscheint sofort in diesem Thread angemeldet und warten auf Beratung über Transaktionen in der Bo. Ich bin heute Abend zu Hause, also denke ich, ich werde gut tauschen können...
Sie haben zu niedrige Ziele, Sie können in BO keinen eigenen Hedge-Fonds gründen
Das ist nur zum Spaß. Beschäftige deine Hände, damit du dir keine Sorgen machen musst... :-)
Ich danke Ihnen! Anweisungen befolgt. Warten auf den grünen Punkt!!!
Ist das Ihr Ernst oder wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ich kann nicht sagen, wann du sarkastisch und wann du realistisch bist....
Zeigen Sie mir einen Screenshot, ich muss sicher sein, dass der Indikator richtig ist.....
Also. Trickster? Überrascht es Sie, wie gut ich bei buy more abschneide? Ich hatte bereits zwei, und ich glaube, ich werde noch einen bekommen. Sehen Sie sich das an. Speziell für die USA....
Der Pfeil zeigt an, wie hoch der Balken in einem Takt sein wird. Wir lassen also das im Bau befindliche Haus aus, aber ich denke darüber nach, eine Option für das nächste Haus zu kaufen. Sind Sie dabei? Sind Sie auf meiner Seite?