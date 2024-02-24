Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 861
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Nein, das ist es nicht. Ich nenne es ein verdammtes Mikrodarlehen. Gut, das war's. Hier kommt die Sieben von mir. Ein neues Konto eröffnen...
Ach, Leute.
Nein, das ist es nicht. Ich nenne es ein verdammtes Mikrodarlehen. Gut, das war's. Hier kommt die Sieben von mir. Ein neues Konto eröffnen...
Und wieder einmal nicht verfügbar...
Machen Sie es öffentlich, wenn Sie nichts dagegen haben.
Ich habe einen coolen Volatilitätsindikator gemacht (neu gemacht). Ich habe Bände hinzugefügt.
Braucht das jemand als Feature?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
Ich fügte Tick-Volumen und nahm Wurzel aus all dies (ich weiß nicht, warum, aber es definiert Zyklen normal)
rot markiert, wo Sie die Verzögerung ändern können.
Die Hausaufgabe: Sagen Sie die Volatilität für n Balken voraus und rechnen Sie sie in den Preis um.
Die einfachsten Möglichkeiten: autoregressiv und https://www.mql5.com/ru/articles/318
Und wieder einmal nicht verfügbar...
Machen Sie es öffentlich, wenn Sie nichts dagegen haben.
Was meinen Sie mit öffentlich???? Das Signal?
Es ist nur so, dass man bei einer Hebelwirkung von 1:1000 nicht die Möglichkeit hat, eine Verbindung zum Signal herzustellen. Ich werde darüber nachdenken, es 1:100 zu machen, wie in den guten alten Zeiten.....
Tun Sie es nicht. Tragen Sie mit Stolz den Titel eines wohlverdienten Lehrers!
Ikarus sollte mit dem Gesicht laut auf den Bürgersteig schlagen.
Dann vergiss nicht, den Ast mit Rotz zu füllen. Viel Spaß)))
Schließlich dachte ich, ich sei blind. Ich konnte deine sarkastischen Angriffe nicht mehr sehen..... Jetzt geht es mir gut, ich bin erleichtert.)
In Ordnung, immer mit der Ruhe... wir werden das schon schaffen...
Ich habe einen coolen Volatilitätsindikator gemacht (neu gemacht). Ich habe Bände hinzugefügt.
Braucht das jemand als Feature?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
Ich fügte Tick-Volumen und nahm Wurzel aus all dies (ich weiß nicht, warum, aber es definiert Zyklen normal)
rot markiert, wo Sie die Verzögerung ändern können.
Die Hausaufgabe: Prognostizieren Sie die Volatilität für n Barren in der Zukunft und rechnen Sie sie in den Preis zurück.
Die einfachsten Wege: Autoregression und https://www.mql5.com/ru/articles/318
Die Volatilität sieht interessant aus. Ich denke, man kann versuchen, aus diesem Indikator etwas herauszuholen. Die zukünftige Volatilität kann jedoch mit der Blek-Scholes-Formel vorhergesagt werden. Wenn Sie lernen, die Volatilität vorherzusagen, können Sie mit Optionen sehr viel Geld verdienen. Außer, dass in MT die Optionen zu fehlen scheinen...., was eine Auslassung ist....
Gibt es eine Option, diesen Indikator für MT4 zu erstellen? Ich denke, ich werde heute Abend die ganze Nacht mit meinen Modellen sitzen, also könnte ich diesen Indikator in meinen TS einbauen und sehen, wie er funktioniert. Hat es einen Sinn.....
Die Volatilität sieht interessant aus. Ich denke, man kann versuchen, etwas daraus zu machen. Die zukünftige Volatilität wird jedoch mit Hilfe der Blek-Scholes-Formel vorhergesagt. Wenn Sie lernen, die Volatilität vorherzusagen, können Sie mit Optionen sehr viel Geld verdienen. Außer, dass in MT die Optionen zu fehlen scheinen...., was eine Auslassung ist....
Gibt es eine Option, diesen Indikator für MT4 zu erstellen? Ich denke, ich werde heute Abend die ganze Nacht mit meinen Modellen sitzen, also könnte ich diesen Indikator in meinen TS einbauen und sehen, wie er funktioniert. Ist das sinnvoll.....
Ich habe keine Zeit, es neu zu schreiben, ich habe mt4 vor über einem halben Jahr abgeschafft, ich habe es nicht einmal auf meinem Computer installiert. Es ist eine einfache Formel, ich denke, du kannst es schaffen. Ich weiß nicht, wie man sie in die Wurzel setzt, sie könnten gut sein.
Ich habe keine Zeit, es neu zu schreiben, ich habe mt4 vor über einem halben Jahr abgeschaltet, es ist nicht einmal auf meinem Computer installiert. Es ist eine einfache Formel, ich denke, du kannst es schaffen. Ich weiß nicht, wie man es benutzt, ich muss es auf meinem Computer kaufen und ich weiß nicht, wie man es installiert.
Können Sie mir einen Schulungskurs über Big Data empfehlen?) Sie sollte alle Aspekte abdecken... kann auch auf Englisch sein)
Ich schaue es mir gerade an :)
https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/machine-learning