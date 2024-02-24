Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2135
Nein. Ich denke die ganze Zeit über den Gral nach, und die Arbeit lässt mich an die Arbeit denken.
Soll ich also die Tics ausdünnen?
Vielleicht können Sie mit NS herausfinden, wie Sie die Zecken ausdünnen können.
Laden Sie eine Tickserie und lassen Sie das neuronale Netz den Faden ausdünnen, bis er einige Bedingungen erfüllt.
Lassen Sie sich von den Experten sagen, ob es möglich ist oder nicht...
...
Ein Marktmodell kann nicht aus Indikatorwerten erstellt werden.
Ein Modell kann nur durch die Position von Punkten im Raum erstellt werden.
In unserem Fall ist dies die Position der Punkte auf der Kartenebene.
Natürlich ist das möglich, aber man muss sich die Aufgabe klug stellen.
Eine Karte hat eine Ebene?
Hat der Graph eine Ebene?
Mein Monitor ist flach, die Grafik ist flach. Vielleicht ist Ihre so rund wie eine Weltkugel, dann beneide ich Sie).
Hier ist ein einfaches Beispiel für eine Maschine, die ein Marktmodell anhand von 8 Punkten auf einer Ebene erkennt.
Die Maschine erkennt das Marktmuster und gibt eine eindeutige und genaue Antwort. "1837". Die aktuelle 4-Uhr-Position.
Dies ist das einfachste Beispiel.
Ich liebe diese Neuverkabelung .....
Daraus folgt, dass Indikatoren nicht funktionieren, weil ihre Punkte nicht in einer Ebene liegen
Lügen sie nicht oder haben Sie einen separaten runden Monitor für Indikatoren?
Eigentlich verstehe ich, was du sagen willst, aber du hast es falsch verstanden...
Ich hätte es sagen sollen: Ich bilde mein Modell anhand von Preisextremen, Kombinationen von Extrempositionen zueinander, die ein Muster bilden.
ALLE!!!
Diese Zahlen sagen nichts aus. Sie liefern der Maschine Informationen über die Lage von Punkten im Raum. Sie bauen daraus ein Marktmodell. Es gibt nur sehr wenige einfache Modelle. Sie ändern sich periodisch, werden aber ständig wiederholt. Dies ist das Muster von Diagrammen wie Finanzdiagrammen.
Sie können eine komplexe Struktur erstellen, in der Sie die kleinsten Details des Marktverhaltens für eine genaue Analyse sehen können.
Ich bin kein Programmierer, daher kann ich keine komplexen Strukturen aufbauen. Ich mache alles nur oberflächlich. Ich kann keine anständige Persönlichkeit für allgemeine Arbeiten finden.
ALLE!!!
Was hat das mit derNeugestaltung zu tun?
Ein Marktmodell kann nicht anhand von Indikatorwerten erstellt werden. PUNKT.
Ich denke, das Wort "Modell" ist eindeutig.
Ich verstehe überhaupt nicht, wie man ein Modell aus Oszillatoren aufbauen kann.
Sie verstehen nicht, was ein Indikator ist, oder besser gesagt ein Filter...
Ein Indikator ist eine mathematische Formel (ein Filter), die die Rohinformationen in etwas Qualitatives (Gefiltertes) umwandelt.
Wenn Sie eine Trendlinie entlang der Extrema zeichnen, um ein Ereignis zu filtern, erstellen Sie eine mathematische Transformation(Filter)== Indikator
Aber dann schreien Sie aus Unwissenheit, dass es nicht funktioniert)) - paradox))
Oder vielmehr das Problem des stereotypen Denkens ...
DOT))
Der Filter kann alles sein, das Handelssystem selbst ist ein Filter, der alle verfügbaren Informationen nutzt, um eine Kauf-/Verkaufs-/Rückzugsentscheidung zu treffen.