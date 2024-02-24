Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 860
Heh))) Ziel am Horizont Ich stimme zu.))
Wie wenn man zur Bank geht: Also, wie viel heute?
- Ihr Kontostand hat sich heute um 5.508,56 Euro erhöht.
- Nun, wir müssen es irgendwie bis morgen schaffen...
- Möchten Sie eine ermäßigte Versicherungspolice abschließen?
- Nein, danke...
Was meinen Sie mit "am Horizont"? Ich habe es bereits erreicht, und für mich besteht meine forensische Arbeit jetzt aus Folgendem. Ich bekomme ein Modell am Morgen für 3-4 Stunden vor der Eröffnung von Europa, mit etwas Feinabstimmung und Tanz mit Tamburin. Oder besser gesagt, während dieser Zeit gelingt es mir, genau das Modell zu finden, das in der Zukunft funktionieren wird (wenn auch nicht weit entfernt). Aber verbringen Sie diese Zeit. Für mich 3-4 Stunden habe ich genug Modell für 3-5 Tage Arbeit. Ich verbringe also 3-4 Stunden pro Woche mit Forex. Dabei handelt es sich insbesondere um die Vorbereitung des Roboters für den Start. In der übrigen Zeit mache ich, was ich will, und verbringe meine Zeit auf dem Markt, weil ich mich seit vielen Jahren zu ihm hingezogen fühle. Ich plane jetzt zum Beispiel, mir einen Job zu suchen. Ich kann nicht mit meinen Händen spielen, wenn ich den ganzen Tag beschäftigt bin. Zumindest das Dienstalter wird sich also ändern. Ich kann in Rente gehen und meine Rente verdienen!!!!
Wozu braucht man eine Rente, wenn man einen Roboter hat, der Geld verdient? Jetzt müssen Sie es ausgeben.
Ich stimme zu!!! Aber da Sie bereits in die FIU eingezahlt haben, sollten Sie die Arbeit beenden. Vor allem, weil es nicht ausreicht, einen Roboter zu haben. Sie müssen auch über Kapital verfügen. Nicht meine 2-3 Rubel, sondern ein normaler Rubel. Ich habe darüber nachgedacht, von dem Geld an der Börse zu leben. In meiner Strategie und mit unterbewerteten Risiken brauche ich etwa eine Million, um sie monatlich mit einem Gewinn von 100 Tausend zu entnehmen. Es ist klar, dass man in diesem Monat keine 200-300 Tausend aufbringen muss. Das sind 20-30 % der Rentabilität des Kapitals. Ein Gewinn von mehr als 100 Tausend wird jedoch zur Erhöhung des Kapitals verwendet. Die Frage ist? Woher haben Sie diese Million? Wenn Sie versuchen, von Ihren 3 Tausend zu erhöhen, kann es viel mehr Zeit in Anspruch nehmen, wenn Sie mit 100 Tausend auf einmal beginnen. Wenn ich mit hunderttausend anfange, brauche ich etwa ein halbes Jahr, um daraus eine Million zu machen, und das nur, wenn ich Glück mit meiner Arbeit habe. Es stellt sich eine weitere Frage: Woher bekomme ich 100 Tausend????
Nun stimme ich zu, wenn ein Investor mit hundert von ihnen wird kommen und sich bereit erklären, in meine Arbeit zu investieren, bin ich bereit, einen solchen Investor (in diesem Stadium) Bedingungen mit 20% Belohnung von Gewinnen an den Manager zu bieten. Ich meine mich :-) Der Rest des Gewinns wird 50/50 geteilt. Der Rest des Gewinns wird 50/50 geteilt. Wer kann einer Investition zustimmen. Für solche Investoren, die mich anfangs unterstützen, werden solche Bedingungen lebenslang sein. Der nächste, der investieren möchte, wird bereits an den anderen oben genannten Bedingungen arbeiten......
Es sind erst 2 Monate vergangen. Oder besser gesagt, in einer Woche werden es 2 Monate sein. Und ich habe 2600 Gewinn. Nicht viel, obwohl die Dynamik der Bilanz positiv ist. Aber es ist zu langsam, um zu wachsen.... Deshalb sind Investoren immer noch wichtig. Und auch wenn es kein Kapital oder Investoren gibt, ist es keine Sünde, zur Arbeit zu gehen.... Speziell für 70.000 Holzrubel natürlich....
Kein Scherz - es ist das Richtige zu tun. Startkapital ist das A und O bei allen unternehmerischen Vorhaben.
Jedem dieses Bild zu zeigen und zu erklären, wo die Hände gehandelt werden, ist etwas mühsam...
Ich werde es versuchen....
Im Allgemeinen ist das nicht so gut. Die Drawdowns - die Hölle mit ihnen, aber sehr instabil. Ich glaube nicht, dass es das Risiko wert ist.
Ich stimme zu, aber ich werde das Risiko eingehen, einen Haufen Scheißgeld zu nehmen und es auf mein Konto zu laden, damit ich ein neues Konto eröffnen und es schon abheben kann. Ich werde es jetzt tun..... Beginnen wir also mit einer sauberen Schiefertafel.... :-)
Nun, wenn es nur ein Scheißkonto ist, dann zum Teufel damit).
Nein, das ist es nicht. Ich nenne es ein verdammtes Mikrodarlehen. Na gut, ich habe es mir ausgeliehen. Hier sind die sieben von mir. Ein neues Konto eröffnen...