Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 857
Die Kalender-API wurde zwar angekündigt, ist aber noch nicht in MT5 enthalten.
Es wäre also interessant, einen Nachrichtenhintergrund zu verwenden... Ich bin nicht sicher, ob die Ergebnisse zufriedenstellend wären, aber der Neugier halber
+ Sie müssen intensiv nach neuen Forschungsergebnissen zum Umgang mit Nicht-Stationarität googeln. Im RL wird diese Forschung gerade intensiv betrieben, d.h. das Thema ist noch im Entstehen begriffen, deshalb sitze ich erst mal dran. Das einfachste Beispiel sind wirksame, vielfältige Rückkopplungen, die nicht analytisch berechnet oder vorgestellt werden können, sondern nur durch zahlreiche Experimente :)
Ein Kalender ist großartig! Und in der Zwischenzeit müssen Sie die Schlüsselindikatoren dieses Kalenders verstehen, die zumindest einen potenziellen Einfluss auf den Preis der Währung, auf die Markterwartungen haben. Im Allgemeinen ist der Markt voller Spekulationen, aber dennoch werden die Zentralbanken die Interessen ihres Landes durchsetzen, insbesondere die USA, das Vereinigte Königreich, die EU, China und Russland. Und die großen Finanzunternehmen sind sich dessen bewusst.
So gibt es beispielsweise mehr als 50 Wirtschaftsindikatoren zur Analyse der finanziellen Leistungsfähigkeit von Unternehmen. Sie verwenden tatsächlich 4-5 Schlüsselindikatoren für ein Unternehmen - wenn Sie das Glück haben, einen Wirtschaftswissenschaftler zu haben, wenn nicht, werden alle 10 oder sogar 20 berechnet. Deshalb muss man mit den Finanziers sprechen - jeder Staat hat seine eigenen Merkmale und seine eigenen Schlüsselparameter für seine aktuelle Lage: Rezession, Aufschwung, vorzeitiger Aufschwung, Krise (vorzeitige Rezession) und so weiter. Sonst kann man sich in diesem Kalender verlieren.
Und was die beiden anderen Parameter betrifft, so können Sie das wahrscheinlich selbst tun.
Aber zuerst müssen Sie mit Experten in Fonds sprechen. Analyse. und vielleicht sogar in Ihrer Freizeit und lesen Bücher zu diesem Thema zu kommunizieren war einfacher. Es ist unmöglich, in allem ein Experte zu sein. Du hast einen weiten Weg zurückgelegt, das bedeutet, dass du kurz vor dem Erfolg stehst. Zweifle nicht und grabe weiter :)
Viel Glück!
Ich bin mit FA gut vertraut, ich kenne einige Analysten mit lebenslanger Erfahrung
Ja, ein weiterer 4 Parameter ist die Bewertung der politischen Situation rund um die "BASE". Basis und notierte Währung. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen (analytischen) Benutzerparameter. Das heißt, es sollte wahrscheinlich irgendwie manuell durch ein System gewichtet werden, ich bin sicher, dass die Finanziers so etwas haben. Politische Unruhen, Handelskriege - all das beeinflusst den Finanzmarkt nicht schlechter als die Berichte der Zentralbanken der Länder, die nationale Währungen herausgeben. Sicherlich verfügen sie über ein analytisches Nachrichtensystem, das genau eine Art Risikofaktor für Währungsprognosen auf der Grundlage der politischen Beziehungen zwischen den Ländern liefert. Wir sehen es heute live am Rubel)) Einerseits werden einige Branchen gewinnen, andere importintensive Branchen werden verlieren. Dann schauen wir uns den Umfang ihrer Beteiligung an der Haushaltsaufstellung an und ermitteln die endgültigen Auswirkungen auf den Haushalt. Es scheint, dass der Haushalt wegen der Öl / Gas wird nicht leiden, aber wieder, betroffenen Branchen müssen zu subventionieren. Alles ist eng miteinander verknüpft, es ist notwendig, zu berechnen)))) Generell gibt es viele Faktoren für eine relevante (aussagekräftige) Analyse / Ausbildung des NS-Handelssystems. Ich verstehe, dass sie nicht mehr aus den Zitaten der Geschichte lernen will... Aber wenn Sie einen neuen Algorithmus erstellen, der oben erwähnt wurde, wird die Kursentwicklung dazu beitragen, die Beziehung zwischen diesen 4 Schlüsselparametern (bedingt) und dem Verhalten der Preise zu überprüfen, nicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig mit Sicherheit. Die Lösung kann jedoch noch einfacher sein, ich teile nur meine Idee. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.
Ihr NS-Handelssystem ist also sicherlich von Tag zu Tag relevanter. Wir können die Stabilität und den 100%igen Ertrag kaum erwarten :)
Das Problem ist, dass die Fundamentalisten mit ihren makroökonomischen Modellen noch schlechter abschneiden als die Neuro-Networker mit ihren :)))
@geratdc_
Hören Sie nicht auf Maxim, er ist nicht auf dem Laufenden.
Sie können leicht R2 > 0 Rückkehrer erreichen. Dies würde sogar ausreichen, um beim eurusd m5 durch den Handel mit den Eröffnungskursen der Barren bei einem Spread von ein oder zwei Pips zu profitieren. Und all dies sind durchaus öffentliche Mittel, die Hauptsache ist, dass man weiß, wie man sie einsetzt.
Aber wo kann man solche Aufstriche bekommen?
Um eine höhere Genauigkeit zu erreichen, müssen Sie Ihre eigenen Indikatoren erstellen und die Neuronik an Ihre Anforderungen anpassen. Dann ist R2=0,1 durchaus möglich, und es ist rentabel.
Dann fangen noch kompliziertere Probleme an, aber es ist nicht erlaubt, in diesem Forum darüber zu sprechen, es ist Anti-Werbung.
Und diejenigen, die schlauer sind als ich - sogar mit Standardindikatoren und Gerüsten.
@geratdc_
Lass den Scheiß, Darkie.
Überwachung im Studio, haben Sie noch nicht gelebt bis zu den komplexeren Fragen, die offen über das Forum geschrieben werden (einschließlich mir schriftlich) :)
All diese Beiträge sehen ehrlich gesagt wie dumme Ausreden aus. Würden Sie sich selbst glauben?
Und das unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ich die Möglichkeit einer profitablen TK auf NS (wie auch ohne sie) nicht bestreite. Aber ich verstehe all diese leeren Worte ohne Fakten einfach nicht.
Ich verstehe diesen ganzen Unsinn über den Handel auf m5 opps und die Berücksichtigung des Spreads nicht. Der Einfluss der Ausbreitung ist dort sehr gering.
Ich verstehe dieses ganze müßige Geschreibsel nicht.
Es ist schade, dass dieser Thread für Sie "leeres Geschreibsel" ist. In diesem Thread haben Dutzende von Leuten verschiedene Algorithmen für das Modelltraining beschrieben, nach denen das Modellergebnis im Fronttest mit den Ergebnissen im Backtest zu korrelieren beginnt. Natürlich wird niemand einen funktionierenden Roboter in einem einzigen Stück entwerfen, man muss ihn stückweise zusammenbauen und verschiedene Algorithmen und Pakete testen.
Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Sie haben die in diesem Thread vorgestellten Algorithmen nicht getestet, sonst hätten Sie Ihre Meinung schon längst geändert.
Ich verwende nicht die Algorithmen anderer Leute. Es ist keine leere Schrift, wenn man einen Algorithmus und einen Bericht hat, und man kann ein paar Hinweise geben, wie man TC besser umsetzen kann.
Sie haben einen Testerbericht geschickt, in dem Ihr NS nicht funktioniert, obwohl Forward- und Backtest gleich aussehen. Ich habe diese auch, es gibt auch solche, die Geld verdienen, aber nicht immer, und ich will immer (oder fast immer). Und nur dann kann ich Ratschläge geben.
Alles, was ich gesehen habe, sind Fetzen von Berichten ohne detaillierte Erklärungen und die Überwachung durch Mihajlo. Das ist alles. Ich habe meine Erkenntnisse sozusagen mehr oder weniger ausführlich beschrieben.
Es ist ganz einfach. Das ist nicht viel, um damit zu prahlen, aber im Allgemeinen bleibt die Dynamik dieselbe. Die Hauptsache ist, dass man zur Lotmultiplikation kommt und dann macht es mehr Spaß...
Ich beobachte und warte, bis die jährliche Reichweite mindestens 2x so groß ist.