Die aktuelle sollte oben sein, aber die nächste sollte unten sein... Also haltet die Fäuste oben und betet....

 
Der aktuelle scheint nicht zu passen, was schade ist... Ich werde versuchen, sie innerhalb von 5 Minuten zurückzugewinnen. 5 Minuten vor dem Ende der Bar, wenn wir in Rückstand geraten, kaufe ich mehr.....
 

Ein Ölgemälde, wie man so schön sagt...

 

Als nächstes steht der Kauf von...... an.

Ölgemälde...

 
Maxim Dmitrievsky:

Haben Sie heute schon Geld mit dem Lexus verdient?

Noch nicht... Ich bin nur ein kleiner... nur ein Pfund. Ich habe wirklich versucht, den Fehler zu reduzieren, und bin mit einem doppelten Los reingegangen und habe versagt, aber ich glaube, dass am Ende des Tages alles in Ordnung sein wird...

Ich mag es, wenn sich eine Option durchsetzt... In den nächsten 15 Minuten wird es aufwärts gehen, ich denke, wir sollten kaufen, wir sind ein wenig gesunken und können bei Pullbacks aufwärts gehen...

 

Es ist immer noch das gleiche Ölgemälde...


Ich denke, wir werden in naher Zukunft zurückgehen... in der Hoffnung auf einen Pullback habe ich einen weiteren gekauft....

 
Maxim Dmitrievsky:

Oh, mein Gott!!! Ich tat und tat, ich frage mich, warum die Ergebnisse nicht verbessern ... stellte sich heraus, dass ich alle Chips zu 1 Array gesendet und sie wurden dupliziert. Ich bin seit 2-3 Tagen wegen 2 oder 3 Ziffern ratlos.

Jetzt ist alles so, wie es sein sollte. Ich wechsle zu den Demotests :)


Demo-Schwachsinn. Besser ein Mikrokonto oder etwas Richtiges. Glauben Sie mir, der Unterschied zwischen der Demo und der echten, auch wenn die Mini und Makro ist immer noch da...

 
Schade, der letzte ging um ein paar Punkte daneben, aber das ist OK, es ist noch genug Pulver in der Schießpulverbox.... Ein Schuss und ich habe ihn schon gemacht...
 
Maxim Dmitrievsky:

Ich benötige die Demo für die endgültige Überarbeitung

Ich benutze sie nun schon seit 10 Jahren :) Ich setze nicht umsonst auf sie.

Das ist mein heutiges Geburtstagsgeschenk :) jetzt ist es möglich, spazieren zu gehen

Kein Problem!!!!! Ich gratuliere Ihnen aufrichtig und herzlich zu diesem schönen Fest im Leben eines jeden. Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und gute Trends.....

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich danke Ihnen! :)

Was meinen Sie mit "Danke"? Das musst du...... nur ein Scherz.... Aber du wirst deinen Roboter überwachen müssen. Ich stelle fest, dass die Charts allmählich stimmen. Genauer gesagt, es ist klar, dass das Wachstum nach der Optimierung garantiert ist, so bin ich sicher, es wird gut sein. Vergessen Sie nicht, das Konto am Ende zu überwachen....

