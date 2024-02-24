Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 784
Wenn es keine Fragen zum Ziel gibt und die Mehrheit zustimmt, lassen Sie es jemanden wissen, und wir machen weiter; wenn es Korrekturen gibt, hören wir sie uns an, korrigieren sie und machen weiter.
Es ist klar, dass die Parameter des Ziels beliebig sein können, aber wir haben sie ausgewählt und werden nach ihnen arbeiten, wenn es keine Einwände gibt.
Der nächste Schritt besteht darin, sich für einen der vorgeschlagenen Ansätze zu entscheiden oder einen eigenen vorzuschlagen.
1. Machen Sie eine Vorhersage für das gesamte Diagramm, ohne einen Balken auszulassen.
2. Erstellung von Prognosen zu bestimmten Zeitpunkten des Marktes, wie z.B.: Die Eröffnung von Europa um 10:00 MSK. Das bedeutet, dass wir zu diesem Zeitpunkt versuchen, die Veränderung der Steigung in 10 Takten (Stunden) oder zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt zu bestimmen.
Das heißt, Sie sollten entweder jeden Takt oder einen bestimmten Zeitpunkt auswählen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Sobald wir uns für die oben genannten Punkte entschieden haben, werden wir fortfahren. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören!!!
Führt ein so kleines Zeitfenster nicht zu einer einfachen Trendfolge? D.h. der Trend ist 100 Balken - 10 Fenster und 3 von ihnen haben ungefähr einen Fehler (interne Korrektur), während in der Wohnung, 1 Vermutung von drei. Wenn also ein Trend während des Untersuchungszeitraums hoch war, werden wir die Parameter an den Trend anpassen, und wenn es eine Flaute war, werden wir die Parameter an die Flaute anpassen. D.h. das Handelssystem wird einfach auf die Marktsituation während des Trainingszeitraums ausgerichtet sein.
Aber ein echter TS sollte selbst bestimmen, welche Situation er erwartet und je nach Erwartung den einen oder anderen Handelsalgorithmus anwenden. Warum bringen Sie also einem neuronalen Netz nicht bei, die zukünftige Marktphase vorherzusagen?
Die Datenvorbereitung für das Training ist eine andere Geschichte, und ich werde Ihnen sagen, welche Varianten wir ausprobieren können. Was das Ergebnis von NS in Form der Vorhersage der Steigungsänderung in 10 Takten betrifft, so handelt es sich noch nicht um einen TS. Die Aufgabe besteht darin, ein Modell oder eine Gruppe von Modellen mit minimaler Abweichung von den realen Daten auf dem PP-Abschnitt zu erstellen, und erst dann werden wir TS mit Ein- und Ausstieg aus diesen Ergebnissen machen. Die Prognose selbst ist noch nicht die TS. Zum Beispiel: Wenn die aktuelle Bar ST sagt, dass in 10 Bars die Veränderung mehr als 100 Pips sein wird, dann gehen wir in, wenn nicht, gehen wir nicht in. Die Aufgabe der KI besteht nicht darin, das eine oder andere Segment besser oder schlechter zu lernen, sondern in der Lage zu sein, zu verallgemeinern. Das heißt, wenn es im Training mehr Trendvektoren als eine Flaute gab, dann sollte der NS beim Einsetzen einer Flaute immer noch erkennen..... Gehen wir einen Schritt nach dem anderen. Es stehen zwei Themen auf der Tagesordnung. Genehmigung des Ziels und der Auswahl des gesamten Marktes oder eines bestimmten Punktes. Wenn Sie sich entscheiden, lassen Sie es mich wissen. Wir werden sie als Ausgangsdaten festhalten und dann weitermachen...
Micha, du willst ein Regressionsziel, aber du sagst, je einfacher, desto besser. Für mich ist das Klassifizierungsziel viel einfacher zu handhaben. Zum Beispiel für die gleichen zehn Takte drei Varianten von Ereignissen 1 - Gewinn eingetreten, 2 - Verlust eingetreten, 3 - weder Gewinn noch Verlust eingetreten....
und Sie berechnen das Ziel selbst nicht mehr mit der Anzahl der Pips (die ihrerseits durch den Fehler verzerrt ist), sondern nur noch die Wahrscheinlichkeit
Holen Sie jetzt mehr Luft in Ihre Brust und atmen Sie aus... Einatmen und wieder ausatmen. Und nun lesen Sie noch einmal meine letzten Beiträge, insbesondere den Anfang, in dem ich sagte, dass ich keine Fragen zur Einstufung habe und das Projekt als abgeschlossen betrachtet werden kann. Ein brauchbares fertiges Projekt. Mir wurde langweilig und ich beschloss, mich in das Thema Regression zu vertiefen. Lassen wir also die Klassifizierung beiseite und versuchen wir, die Grundsätze auf Regressionsmodelle anzuwenden. Kein Wort zur Klassifizierung, außer bei der Erwähnung der Arbeitsorganisation und allgemeiner Grundsätze.... Jetzt machen wir eine Vorhersage. Gibt es stichhaltige Argumente gegen die von mir vorgeschlagene Zielfunktion? Es gibt eine Alternative zur Zielfunktion. Was können Sie anbieten. Wenn du das nicht kannst, dann akzeptiere, was du hast, und lass uns weitermachen...
Ich bin sicher, dass Sie mit der Regressionsversion der Zielfunktion nichts anfangen können.
OK, wenn Sie nicht darüber reden wollen, lassen Sie uns über etwas anderes reden.
Warum nehmen Sie das Delta von 10 Bars und nicht das Delta zwischen Eröffnung und Maximum/Minimum für diese 10 Bars?
Es gibt nur ein stichhaltiges Argument, denn die Prognosewahrscheinlichkeit liegt bei etwa 50%, d.h. es ist gut, wenn sie 55% beträgt, und wenn man den Fehler berücksichtigt, den fast jeder NS produziert, ist das wie ein Daumen in der Luft. Ich bin sicher, dass die Regressionsversion der Zielvorgabe kaum etwas bringen wird.
Wie kommen Sie auf solche Prozentsätze? Es gibt Tests, die durchgeführt worden sind. Wir sind noch unschlüssig über die Ausgangsdaten, und Sie sprechen bereits über das Ergebnis .....