Solange du nicht leise gehst und mit Taschen voll von ihnen aus dem Forum wegläufst :)
Und wo ist der Themenstarter? )) Vielleicht ist er schon weggelaufen ...? Das ist schon lange her.
Alexej hat Recht. Die Vorhersage des 5. Balkens kann +100 Punkte bringen und der 10. gibt 0 Punkte. Wir werden am Ende einen Handel verpassen. Oder eine Vorhersage am 10. Balken könnte Ihnen +100 Punkte anzeigen. Aber auf dem 5. Balken könnten wir -100 Punkte sehen und Sie werden einen Stop-Loss setzen. Sie sollten alle Balken 1 bis 10 prognostizieren.
Der Nachteil ist die zunehmende Komplexität des Netzes, da es mehr Ausgänge gibt und die Berechnungszeit dadurch länger ist. Außerdem sollten wir die Anzahl der Neuronen in den versteckten Schichten verdoppeln...
Lesen Sie den Blog von topkstarter - auch dort gibt es Rückschritte und eine Menge kluger Ideen.
Ich dachte, es gäbe hier Profis oder zumindest erfahrene Leute.... Ich schreibe vom Telefon aus, aber wenn ich an den Computer komme, wirst du mit mir tanzen...... auf dem ersten Takt, ich sage 10 auf dem zweiten neun auf dem dritten Achtel voraus. Ich sehe das ganze Fenster und sage mir, wie ich einen Elch bekommen kann, wenn ich das ganze Fenster sehe? einfach neugierig zu wissen....
Vielleicht wollten sie damit sagen, dass man durch die Vorhersage des Kurses am Ende des 10. Balkens die Chance verpasst, vor dem Ende des 10. Balkens nach oben oder unten zu gehen und einige Stopps zu erreichen.
Ja, wirklich.
Aber da war...
Hier ist ein Bild der Situation. Nur weil Sie diesen Rückgang drei Takte vorher gesehen haben, heißt das nicht, dass Sie ihn jetzt berücksichtigen.
Nein, ich bin überhaupt kein Fachmann, ich bin nur hier, um genauer hinzuschauen, vielleicht stelle ich dumme Fragen, aber es ist ein Weg, die Wahrheit zu erfahren.
Ich denke nur, dass die Zeit hier keine Rolle spielt, sondern dass es darauf ankommt, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Aber wir müssen bedingte Eingaben in die Position machen, und wenn wir sehen, dass der Preis stieg und fiel zehn Mal mehr als das Delta auf der zehnten Bar, dann wird dies erheblich beeinträchtigen das Handelssystem - warum sollten wir für 10 Bars warten, wenn wir einen Take-Profit 5-mal mehr nehmen könnte, oder schließen Sie auf einem Stop / kein Verlust, wenn innerhalb von 10 Bars tauchten wir zu landen viele Male mehr als der Gewinn auf 10 Bars. Vielleicht ist es schwierig zu implementieren, dann lassen Sie es mich wissen, dann wird es klar sein. In der Zwischenzeit verstehe ich nicht aus Ihren Kommentaren, warum wir nur auf den Schlusskurs schauen.
Wahrscheinlich wollten sie damit sagen, dass man durch die Vorhersage des Preises des 10. Balkens den Punkt verpasst, dass der Preis vor dem 10. Balkensatz nach oben oder unten schießen und sozusagen auf einige Stopps treffen könnte.
Also gut.
Ich glaube, dass unabhängige
1. ja
2. kann zu Missverständnissen führen, da sich die Output-Labels während des Trainings und ihrer Anpassung ständig ändern. Es ist jedoch möglich, die Dynamik der Etiketten zu analysieren und die Sätze mit der geringsten Anpassung zu finden
Der Doktor hat also Recht. Das beste Modell für jeden Prozess ist der Prozess selbst. Was Sie vorschlagen, ist, irgendwo anzuhalten - die Legalisierung. Aber es hat das Problem der Überanpassung nie gelöst, es ist nur ein Trick, manchmal ein guter. Die Idee eines wechselnden Lehrers scheint mir für Finanzserien nicht geeignet zu sein. In der Genetik ist die Mustererkennung (Buchstaben, Laute) verständlich, aber in Finanzreihen sollte sie nicht funktionieren.
Aber ich hoffe, dass ich falsch liege und Sie Recht haben.
Es gibt auch einen Einwand - seit der Vorhersage vor 10 Balken kann es einige Ereignisse gegeben haben, die die Preisbewegung grundlegend verändern. Vor 10 Balken haben Sie z.B. einen Anstieg prognostiziert, am 5. Balken gab es eine Nachricht, die den Preis nach unten drückte, und die neue Prognose sollte niedriger ausfallen - so können wir die Genauigkeit der Prognose erhöhen, indem wir die neuesten Daten in Betracht ziehen.
Aber wenn die Vorhersage am 10. Balken immer ausreichend hoch ist, dann ist Ihre Methode auch ohne erneute Vorhersage der dazwischen liegenden Fensterbalken sinnvoll. Dies muss ausprobiert und verglichen werden.
Sie sagen die Schließungen voraus, aber die Profis wissen, dass sie die Elche durch Hi-Jacks bekommen und verlieren...