Es ist nicht so, dass das Thema verschwunden wäre - es ist nur "verschwommen". Es gibt keine regelmäßige Moderation. Ein Stau, der noch schlimmer ist als mein Thread.
Aber wir müssen warten, bis der Mann mit dem Gral in den Vordergrund tritt.
Ich warte.
Ich warte auf solche:
Mehr oder weniger. Aber mit den obligatorischen Erklärungen - Eingänge/Ausgänge, verwendete Software usw.
Verraten Sie nicht alle Geheimnisse - aber die grundlegenden Dinge sollten vorhanden sein.
Diese Nachricht habe ich auch erhalten. Der Clou ist, dass diese NMR-Token über Monate hinweg in Teilen ausbezahlt werden, und der NMR-Preis sinkt.
Und das Kaggle-Konto muss höher sein als das eines Starters.
p.s. Es gibt eine Menge Verwirrung beim Numeraire. Oder die Ergebnisse, die wenige Stunden vor Ende des Wettbewerbs übermittelt wurden, wurden nicht akzeptiert und blieben unbearbeitet. Andernfalls würde ein Modell, das auf einem zufällig ausgewählten Satz von Prädiktoren basiert, plötzlich "unoriginell" werden, obwohl die Wahrscheinlichkeit der Unoriginalität nahezu null ist. Die Quoten sind auch nicht so eindeutig, manchmal verlieren alle sofort.
Es kommt mir so vor, als ob sie zweimal im Jahr ein Showcase-Update veranstalten, alle rennen los, um ihre Token zu kaufen und verlieren sie bei Wetten. Und so geht es immer weiter und weiter.
Mmmm, numarais sind wirklich sehr zwielichtig, sie lassen dich in ihrem verdammten "Stacking" spielen, was gelinde gesagt völlig idiotisch ist (das Risiko ist viel höher als der Gewinn), und sie geben keine Preise ohne Stacking aus.
Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen, aber irgendetwas hat mich dazu gedrängt, es zu tun.
Und das sind die letzten Beiträge von Mikhail. Die Einzigartigkeit seines Ansatzes, sein unkonventionelles Denken,
seelenvolle Offenheit gegenüber der Welt, manchmal faszinierend. Michael, mach weiter so!
All dies verdient die wärmsten Worte der Unterstützung. Aber, Mikhail, es ist Zeit, weiterzumachen mit
Aber, Mikhail, es ist Zeit, die nächste Stufe zu erreichen! Um die neuesten Ideen umzusetzen, brauchen Sie eine andere Art der Berechnung.
Legen Sie den Python und die Bibeln weg und fangen Sie den Code ein.
Willkommen in der wunderbaren Welt des Quantencomputers!
Ich stimme dem voll und ganz zu und habe darüber nachgedacht. Die Zukunft liegt in der Quantum....
Darauf warten Sie noch:
Ich bin endlich zu Hause und möchte mich zunächst für meinen langen Beitrag entschuldigen, der einfach unmöglich zu lesen ist, aber zu der Zeit war ich Tschuktsch und habe geschrieben, was ich dachte, ohne Satzzeichen oder Rechtschreibung. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte, und einige Gedanken sind relevant. Die Hauptsache ist, dass man sie in einem so unruhigen Text verstehen kann.
Nächste... Hier ist ein Link zu einem Blog, in dem ich veröffentlicht habe, was ich über BO geschrieben habe. Achten Sie auf den Abschnitt "Annäherung an das Werkzeug", in dem ich genau das anbiete, was ich heute gemacht habe. Das ist die Wahl der Ausgangsbedingungen.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/717174
Ich erwarte Einwände für Korrekturen und Änderungen. Aber wir sollten uns auf Folgendes einigen. Wenn Sie mit etwas nicht einverstanden sind und der Meinung sind, dass es besser wäre, etwas anderes zu tun, dann müssen Sie gewichtige Argumente vorbringen, die nicht unbedingt eine Bestätigung der Praxis oder der Erfahrung sein müssen, es genügen logische Schlussfolgerungen (eine angemessene Begründung), warum Sie der Meinung sind, dies zu tun. Kein Geschwafel mehr, nur noch eine kühle und fundierte Berechnung oder ein Vorschlag.
Ich schlage vor, die in der "Herangehensweise an das Werkzeug" beschriebenen Ausgangsbedingungen zu wählen, über die wir heute praktisch gesprochen haben, nur in diesem Abschnitt ausführlicher beschrieben. Vergessen Sie nicht, dass dies ein Entwurf ist.
Wenn wir uns morgen auf die ersten Bedingungen einigen und niemand Einwände erhebt, werden wir zur nächsten Phase übergehen.
Ich habe begonnen, einen weiteren Artikel zu schreiben, bei dem mir die Idee kam, dass es schön wäre, eine Methodik zu haben, wie im College, die schwarz auf weiß geschrieben wäre, wie man es macht und wie nicht.
Es geht darum, solche Methoden zu finden, die sowohl für die Regression als auch für die Klassifikation anwendbar sind und vergleichbare Ergebnisse zeigen. Das heißt, allgemeine Methoden, die im Allgemeinen beim maschinellen Lernen verwendet werden. Ich möchte nur verstehen, warum die meisten von ihnen nicht zufrieden sind, und bisher gibt es nur eine Antwort. Sie sind zutiefst davon überzeugt, dass Sie einen bestimmten Schritt richtig tun, weil er logisch erklärt werden kann und Sie irgendwo darüber gelesen haben, aber was Sie tatsächlich tun, kann nicht auf diese Weise getan werden, und das ist ein Fehler. IMHO natürlich... Ich habe bereits ein Beispiel mit der Größe des Käfigs und der Anzahl der Eingänge gegeben. Der Punkt ist einfach. Lassen Sie uns nun den gesamten Lernprozess auf meine Weise organisieren und die Ergebnisse betrachten und vergleichen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ergebnis besser sein wird als Ihres, aber einen Versuch ist es wert. Da es sich um eine Studie handelt, wird es Fehler meinerseits geben, und durch Teamarbeit und Diskussionen können wir der Sache auf den Grund gehen. Es scheint seltsam zu sein, dass es bei so vielen verschiedenen P-Paketen im MO-Bereich kein einziges gibt, das robust ist. Die meisten von ihnen sind robusta, es ist nur so, dass man etwas falsch macht, wenn man keine Ergebnisse erzielt. Also, lasst es uns überprüfen, unter meiner Aufsicht :-) Ich frage zwar nicht, aber wenn es keine Verdampfer für den Code gibt und die Leute im Allgemeinen nicht an diesen Bewegungen interessiert sind, werde ich in die Welt der Sportwetten gehen und es dort versuchen. Ich habe schon früher Wettmodelle gebaut, aber ich möchte es mit dem neuen Wissen, das ich erworben habe, noch einmal versuchen.
Ich möchte in meinem Artikel sowohl die Regressionsergebnisse als auch die Klassifikationsergebnisse verwenden. Nach dieser Forschung hoffe ich, allgemeine Methoden für den Aufbau ähnlicher Systeme zu erhalten. Das war's also. ...
Heute ist ein weiterer Tag, der ein echter Wermutstropfen ist. Mein Hosting-Provider ist plötzlich abgestürzt und kann bis jetzt nicht aufsteigen. Weder die UPU selbst noch die Website des Unternehmens oder die Telefone des technischen Supports haben geantwortet. Hoffentlich wird ULTRAVDS wieder aufstehen und seine Arbeit fortsetzen, aber im Moment war es down und kein Zugang dazu :-(
Wie versprochen, habe ich das Handelsergebnis veröffentlicht, und zwar zum Zeitpunkt des Futures-Wechsels und des Übergangs in den Sommerzeitmodus.