Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 779
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Dank dieser Branche bekomme ich jede Woche einen Dollar weniger, und das, ohne Arbeit und Spaß in dieser Branche zu haben... Lustig!!!!
Die Hauptsache ist, dass man nicht ausbrennt. Viel Glück beim Handel.
Dies ist eines der Zeichen dafür, dass der TS dem Markt angemessen ist...
Ich glaube, dass jede Marktbewegung eine Prämisse haben sollte. Es gibt keine unangemessenen Marktbewegungen. Auch eine Wohnung sollte auf der Voraussetzung basieren.
Unsere Aufgabe ist es also, diese Voraussetzungen vor dem Start der Bewegung richtig einzuschätzen.... IMHO natürlich....
Eine der Möglichkeiten besteht darin, den Markt zu den Zeitpunkten des Signals CONTROL von Trendstrategien zu bewerten. Ob es sich um eine echte Umkehrung oder um eine falsche....
Du hast Recht, Mish.
Sie sind nicht der Einzige, der darüber nachdenkt.
Es ist schwierig, eine Antwort zu finden, da niemand, der Handel treibt, alle anderen Terminals sehen kann.Und 2008 wurden die DCs verbrannt, weil es auch in einem DC nicht genug Informationen gibt...
Du hast Recht, Mish.
Sie sind nicht der Einzige, der darüber nachdenkt.
Es ist schwer, die Antwort zu finden, weil keiner der Händler alle anderen Terminals sehen kann.Und im Jahr 2008 wurden auch die Entwicklungshilfeorganisationen verbrannt, da auch in einer Entwicklungshilfeorganisation nicht genügend Informationen vorhanden zu sein scheinen.
Nur Informationen aus einer echten Börse können Ihnen einen halben Prozentpunkt Vorsprung vor anderen verschaffen. Manchmal ist das genug.... In schwierigen Situationen...
1. Version des RL-Bots
Nun, Selbsttraining ist cool, wenigstens musst du die Zielscheibe nicht aufheben.
Die rechte Hälfte ist OOS. Dies ist das Ergebnis dessen, was der QB für OOS vorgeschlagen hat.
Die rechte Hälfte ist OOS. Dies ist das Ergebnis dessen, was in KB für OOS vorgeschlagen wurde.
Ich werde dich später darauf ansprechen, ich habe es noch nicht herausgefunden :)
sehr cool!
1. Version des RL-Bots
Nun, selbstlernend ist cool, zumindest muss die Zielscheibe nicht aufgehoben werden.
Was meinst du damit, dass du es nicht aufheben musst? Weiß sie, dass der Herr einen Gewinn erzielen will? Oder will der Kapitän vielleicht eine Mindestinanspruchnahme? Was ist Telepathie hier?
:D
Und es wird die optimale Strategie auf die ersten 10 Spiele, dann gibt es keine signifikante Verbesserung
1. Spiel mit einer zufälligen Politik, und oft nur es ist negativ, dann konvergiert sofort zum Optimum ... noch nicht verstehen, warum so schnell, wahrscheinlich nur der Algorithmus so abgeholt
Irgendetwas fehlt auf diesen Bildern - der Vorwärtstest (und wahrscheinlich nicht zufällig ;) ).
Jeder unerfahrene Programmierer kann ein solches Diagramm im Backtest erstellen.
Auf diesen Bildern fehlt etwas - der Vorwärtstest (und das wahrscheinlich nicht aus Versehen ;) ).
Jeder unerfahrene Programmierer kann ein solches Diagramm im Backtest erstellen.
Diese Bilder zeigen genau das, worüber geschrieben wurde.
Ich habe keine Ahnung von Erstsemestern, anscheinend haben die hiesigen Studenten noch nicht einmal die 1.Ich habe genau das gezeigt, was der langweilige Vizard gestern gezeigt hat, dann bekam ich Angst und habe es gelöscht