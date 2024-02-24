Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 778
Mein TC lief folgendermaßen ab:
Das ist in Ordnung.
Aber lohnt es sich, zum Beispiel bei einem Aufwärtstrend zu verkaufen?
Ihrem TS fehlt der einfachste Trendindikator (mindestens zwei MA-Punkte auf der Periode MN1), um unnötige (riskante) Trades zu überspringen.
Alexander, ich habe vor langer Zeit verstanden, dass Ihr TS bei einem Pullback kauft und bei einem Rebound verkauft.
Achten Sie auf die Genauigkeit und Pünktlichkeit der Ein- und Ausstiege, Rena. Das jagt mir eine Heidenangst ein. Zauberei... Wo ist eigentlich Wizard? Es ist schon lange her, dass wir eine Rassel und eine Rassel hatten... All das Gezänk. So kann die Magie entkommen. Nein?
Das Geschäft ist großartig, sie wird auf jeden Fall im Plus sein.Geben Sie ihr Zeit, sich an die Umgebung zu gewöhnen".
Hat es mir heute gezeigt. Normale Männer versuchen es im Stillen. Bettler stöhnen. Ermüdend.
Geben Sie Doc die Umformungsformeln mit Beispielen. Er soll die Zecken von 10 Jahren abpumpen. Testen Sie sie drei oder fünf Jahre lang...
Ja, er und ich haben privat zusammengearbeitet. Er ist ein Genie.
Ich gebe Ihnen meine fünf Cents. Rückmeldung der blauen Linie. Ja, JA, ich habe heute übertrainiert...
Alles gut, aber das letzte Signal war ein bisschen enttäuschend :-(
Oder ziehen Sie vom kumulativen Delta selbst den MA vom kumulativen Delta ab.
Dann wird es eine Abweichung geben.
Du sagst die Wahrheit... Danke, ich hatte schon das Gefühl, dass es sich um einen Irrtum handelt, aber jetzt ist es etwas anderes...
es fühlt sich einfach so an.
es wird einfach sehr viele davon geben, d.h. mehr
Dies ist eines der Zeichen dafür, dass der TS dem Markt angemessen ist...
Ich glaube, dass jede Marktbewegung eine Prämisse haben sollte. Es gibt keine unbegründete Marktbewegung. Auch eine Wohnung sollte auf der Voraussetzung basieren.
Unsere Aufgabe ist es also, diese Voraussetzungen vor dem Start der Bewegung richtig einzuschätzen.... IMHO natürlich....
Eine der Möglichkeiten besteht darin, den Markt zu den Zeitpunkten des Signals CONTROL von Trendstrategien zu bewerten. Ob es sich um eine echte Umkehrung oder um eine falsche....
Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen, die mir vor langer Zeit passiert ist.
Ich war zum ersten Mal auf der Bluttransfusionsstation und bin total ausgeflippt, und sie haben mich auf die Couch gelegt. Also sagt die eine Krankenschwester zu der anderen. Schauen Sie, wie sein Nachname lautet (übrigens der einzige im Land), nicht Russisch, nicht Russian....
Und ich liege da und sage: "Es ist immer noch rot", und ich sage: "Oh, es ist immer noch rot".
Der ganze Raum, die Spender und die Krankenschwestern lachten ......