Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 389
man braucht keine Maschinen zu trainieren, man braucht nur eiserne Nerven und Verbindungen zu den höheren Rängen der Macht, um ein profitables Geschäft zu machen
Vielleicht, aber das ist der Weg für harte, brutale Männer, und es sollte auch einen Weg für bescheidene Intellektuelle geben...
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Lernen am Computer: Theorie und Praxis (Handel und nicht nur)
SanSanych Fomenko, 2017.06.09 15:17
Nein, natürlich nicht.
Ich bin damit beschäftigt, mich für die Zukunft abzusichern.
Hallo zusammen!!!! Da ich froh bin, dass dieser Thread nicht ausgestorben ist und immer noch lebendig ist, habe ich eine Frage an die User. Ich habe einen Datensatz für das Training, aber leider ist er so groß geworden, dass das Training zu lange dauert. Kann jemand ein Modell mit seiner eigenen Arbeit bauen und wir können dann sehen, wie es zusammen funktioniert!!!!!.
Haben Sie sich entschieden, wie Sie die Sets werfen, damit Sie ein Modell bauen können? :) Verwenden Sie Azure Machine Learning Studio zur Überprüfung, es ist eine schnelle Lektüre in der Cloud.
Wenn ich Zeit habe, werde ich später ein Modell bauen und Ihnen zeigen, wie es geht. Im Prinzip gibt es eine ausführliche Hilfe und Beispiele, man kann alles ganz einfach ohne Programmierung machen.
Binden Sie dann Ihr trainiertes Modell in die Cloud ein und rufen Sie die Ergebnisse mit einem Bot per Webrequest ab
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning/
Jetzt werde ich versuchen, es herauszufinden.
Ich tue es bereits, ich werde später berichten) Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, ein Set mit dem Trennzeichen "," anstelle von ";" für studio zu erstellen, da sonst die Spalten nicht korrekt definiert werden
Es gibt ein gutes Handbuch mit Beispielen auf Russisch
Set ursprünglich für Klassifikator Reshetov vorbereitet? Übrigens, ich sollte es in mql5 für OpenCl umschreiben.
Kann jemand ein Modell mit seiner oder ihrer eigenen Arbeit bauen, und dann werden wir sehen, wie es zusammen funktioniert!!!!!.
blaue Entscheidungsbäume, rote geboostete Entscheidungsbäume, Vergleich von 2 Modellen, Training/Test-Sampling 75\25
Laden Sie das Experiment jetzt einfach ins Studio hoch und spielen Sie damit https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017
Sie können einfach die Trainingsmodelle ändern, andere Blöcke ersetzen, z.B. neuronale Netze, einen Merkmalsfilter, einige Transformationen über die Merkmale, usw. usw.
Für ein neuronales Netz müssen Sie auch eine Normalisierung durchführen, da Entscheidungsbäume ohne diese funktionieren.
Ich konnte das Modell nicht trainieren, die Prädiktoren und das Ziel stimmen nicht überein.
Laden Sie das Experiment jetzt einfach ins Studio hoch und spielen Sie damit https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017
Sie können einfach die Trainingsmodelle ändern, andere Blöcke ersetzen, z.B. neuronale Netze, einen Merkmalsfilter, einige Transformationen über die Merkmale, usw. usw.
Für ein neuronales Netz müssen Sie auch eine Normalisierung durchführen, da Entscheidungsbäume ohne diese funktionieren.
Das Experiment ist gut, aber wie kann man die Ergebnisse in MT verwenden? Ich kann das Modell entladen und es in einen Indikator einfügen, um zu sehen, wie es in einem Bereich außerhalb der Stichprobe funktioniert????