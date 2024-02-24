Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 777
Weiß zufällig jemand, was für ein Bastard die eu und ihr Umfeld nach unten zieht???? Also... Ich frage nur ...
jemandes Risikoüberhang oder vielmehr das Netz
Keine Pute, kein NS usw. wird jemals in der Lage sein, dies zu zeigen und zu entwirren/auszubilden/vorzubereiten/etc.
Verzeihen Sie mir, um Himmels willen, ich bin ein Narr))) Ich habe nicht nur "Ikarus" gesagt)))
Das Risiko von jemandem ist unüberschaubar.
Das heißt, ich weiß nicht, ob sie richtig oder falsch sind, aber sie sind das einzig Wahre.
Ich nenne es einen Fehler, wenn der TS ein Minus bekommt. Normalerweise sollte das Minus bei einem normalen TS nicht so groß sein, aber hier... BUTCH :-(
Ja... zählt die Standardabweichung des kumulativen Deltas
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); wobei dMovingAverage der MA des kumulativen Deltas ist
Der Preis hat einen vernachlässigbaren Einfluss auf das Ergebnis. Ich denke, der MA des kumulativen Deltas ist ausreichend. Oder nur kumulatives Delta.
also möchte ich nur
sie werden einfach viele, d.h. mehr
Mein TS sah folgendermaßen aus:
Sind Sie sicher?... Nach dem Code zu urteilen, berechnen Sie den MA des kumulativen Deltas (Hunderte ... Tausende von Einheiten) und finden die Differenz zum Preis (1,41 ... 1,42).
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); wobei dMovingAverage der MA des kumulativen Deltas ist
Der Preis hat einen vernachlässigbaren Einfluss auf das Ergebnis. Ich denke, dass das kumulative Delta von MA ausreicht, um es zu verwenden. Oder nur ein kumulatives Delta.
Oder subtrahieren Sie den MA des kumulativen Deltas vom kumulativen Delta selbst.
Dann beträgt die Abweichung