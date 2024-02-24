Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 777

Wollen, wollen... MMMM wirbt Investoren für eine Million Dollar....... :-)
 
Ich beschloss, die Massen zu bombardieren, und wie es der Zufall so will, verliert das Signal :-( und zwar ziemlich stark. Ich bin immer so, gerade wenn ich reich werden will, bist du derjenige, der es bekommt :-(. In der Hoffnung, dass wir uns in Asien wieder ein wenig erholen werden...
 
Weiß zufällig jemand, was für ein Bastard die eu und ihr Umfeld nach unten zieht???? Also... Ich frage nur...
 
jemandes Risikoüberhang oder vielmehr das Netz

Keine Pute, kein NS usw. wird jemals in der Lage sein, dies zu zeigen und zu entwirren/auszubilden/vorzubereiten/etc.

 
Verzeihen Sie mir, um Himmels willen, ich bin ein Narr))) Ich habe nicht nur "Ikarus" gesagt)))

 
Das heißt, ich weiß nicht, ob sie richtig oder falsch sind, aber sie sind das einzig Wahre.

Ich nenne es einen Fehler, wenn der TS ein Minus bekommt. Normalerweise sollte das Minus bei einem normalen TS nicht so groß sein, aber hier... BUTCH :-(

 
Sind Sie sicher? Nach dem Code zu urteilen, berechnen Sie den MA des kumulativen Deltas (Hunderte ... Tausende von Einheiten) und finden Sie die Differenz mit dem Preis (1,41 ... 1,42).
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); wobei dMovingAverage der MA des kumulativen Deltas ist

Der Preis hat einen vernachlässigbaren Einfluss auf das Ergebnis. Ich denke, der MA des kumulativen Deltas ist ausreichend. Oder nur kumulatives Delta.

 
also möchte ich nur

sie werden einfach viele, d.h. mehr

 
Mein TS sah folgendermaßen aus:


 
Oder subtrahieren Sie den MA des kumulativen Deltas vom kumulativen Delta selbst.
Dann beträgt die Abweichung

