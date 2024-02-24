Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2095
Ich weiß nichts, aber ich werde Sie unterstützen.
Dafür gibt es einen Grund. Es handelt sich um eine FA-Bewertung. Die für jeden Zweck und jede Aufgabe verwendet werden können.
https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/526542/
und vielleicht interessiert sich ja noch jemand dafür (es sieht so aus, als würde ich mich in Python verstricken )
Zitat: "Google Colaboratory ist ein relativ neuer Cloud-basierter Dienst von Google, der in erster Linie die Forschung im Bereich des maschinellen Lernens erleichtern soll und alles, was Sie dazu brauchen, direkt in Ihrem Browser bereitstellt.
Mit Google Colaboratory können Sie aus der Ferne auf einen Rechner zugreifen, der von der nVidia Tesla K80 GPU angetrieben wird. Dies erleichtert die Durchführung von Experimenten mit maschinellem Lernen erheblich.
Mit Google Colaboratory können Sie:
- die Python-Programmierung beherrschen
- die Arbeit mit beliebten Deep-Learning-Modellierungspaketen wie TensorFlow, Keras, PyTorch erlernen. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht das richtige Paket haben, können Sie es einfach mit dem Paketmanager pip installieren
Google Colaboratory ist eine Jupyter Notebook Plattform (mehr über Notebook hier: https://webdevblog.ru/jupyter-notebook-dlya-nachinajushhih-uchebnik/) , die in der Cloud bereitgestellt werden. Es ermöglicht Ihnen, Jupyter Notebooks auf einem entfernten Rechner auszuführen. Die Notizbücher sind .ipynb-Dateien, die in Google Drive gespeichert sind."
Das Zeug ist gut, probieren Sie es aus.
Wenn die Daten nicht zu groß sind, ist es besser, sie auf einem lokalen PC zu speichern. Bei google colab sind die Kernel im Leerlauf deaktiviert, Sie müssen alle Pakete neu installieren und Daten herunterladen. Der Prozessor dort hat nur 4 Kerne und Tesla ist nicht der leistungsstärkste
sie haben wahrscheinlich die Kerne auf einen aufgerüstet), wenn Sie mehr wollen, müssen Sie dafür bezahlen.
Ich verstehe das nicht, ist Text bequemer als ssv?
Wo ist der Unterschied? Ich lese nur ab, das ist alles.
Haben Sie versucht, alle Währungen zu verwenden?
Maxim Dmitrievsky:
Wenn es hier eine kritische Masse von Python-Nutzern gibt, werden sie Metatrader mit nativer ONNX-Unterstützung ausstatten, so dass es einfach sein wird, Modelle aus Python direkt in das Terminal zu übertragen. Testen, auf dem Marktplatz veröffentlichen und so weiter. Aber bis jetzt ist alles sehr langweilig und leblos... oder anders ausgedrückt: Es gibt niemanden, der lebt, der etwas braucht oder sich dafür interessiert. Nehmen wir an, es gibt ein gut trainiertes Netz auf Tensor oder Torch, das Ergebnisse zeigt. Es selbst auf Metatrader zu übertragen ist praktisch unrealistisch. Derselbe Catbust unterstützt onnx.
(Ich stimme zu, obwohl ich noch nicht verstehe, was ONNX ist))), aber ich habe kurz nachgeschaut.
Ich habe ein funktionierendes Modell in keras und es scheint auf meinem Testgerät zu funktionieren. Jetzt versuche ich, es auf dem Demokonto in MetaTrader laufen zu lassen. Vielleicht wird es möglich sein, es mit ONNX zu verbinden
Sehe ich wie ein Idiot aus? )
Dies ist so etwas wie json zum Speichern und Übertragen von Modellen, ein gängiges Format. Kann auf andere Sprachen und von Umgebung zu Umgebung übertragen werden
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330
Ich bin auf einer Roll-up-Konferenz, ich werde später posten.