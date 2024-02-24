Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 356
Rstudio, ich habe auch nicht verstanden, was es macht.
Der beste Quellcode-Editor in R (es gibt mehrere davon). Ermöglicht die Ausführung von Code direkt aus dem Editor. Es ist eine Frage der Bequemlichkeit und der Gewohnheit.
Bei MS-R weiß ich nicht, um was für ein Tool es sich handelt.
Es gab eine kostenpflichtige Variante von R namens Revolution. Bezahlt in dem Sinne, dass R selbst und viele andere Dinge, die sie angeblich getestet, verbessert und kostenlos verteilt haben, aber sie haben auch kostenpflichtige Dinge nebenbei angeboten. Dies ist das Programm, das Revolution von Microsoft gekauft hat und zu den gleichen Bedingungen vertreibt: einige kostenlos, andere gegen Gebühr. Ich bleibe bei Microsoft. Alles, was ich brauche, ist kostenlos und ich brauche keine kostenpflichtigen Angebote. Bezahlt wird der Einsatz von R in der Regel in Unternehmen: Entwicklung großer Projekte auf mehreren Computern mit Nutzung auf mehreren Computern.
1) Der Hauptunterschied zwischen mxnet und anderen Paketen für maschinelles Lernen in R besteht darin, dass es für Python entwickelt wurde und später mit einer R-API versehen wurde. Da R-Daten "spaltenorientiert" (colmagor) und Python-Daten zeilenorientiert (rowmagor) sind
Die Datenaufbereitung ist spezifisch. In der letzten Version von mxnet_0.9.4 scheint es automatisch erkannt zu werden, aber ich habe es nicht getestet.
Es gibt übrigens eine ganze Reihe von Anwendungsbeispielen.
2) Was ist mit Rstudio los? Es ist eine voll funktionsfähige IDE, die sich entwickelt und gut unterstützt wird.
Aber nur, wenn Sie sich dort wohlfühlen.
Viel Glück!
Hm seltsam, ich habe Python nicht installiert, und die Bibliothek funktioniert noch.
Wenn Sie einen Bot für fix api in Studio erstellen wollen, kann es sinnvoll sein, ihn gleich mit R zu verbinden
Mit Rstudio können Sie den gesamten Arbeitszyklus vom Schreiben und Debuggen von Skripts bis zur Vorbereitung von Dokumenten durchführen.
Ich habe Rstudio vor etwa einem Jahr installiert. Im Allgemeinen konnte ich keinen signifikanten Unterschied zu R feststellen und habe ihn auch nicht bemerkt. Aber ich habe auch nicht viel Zeit darauf verwendet.
2) Was ist falsch an Diagrammen? Von welcher Skalierung ist die Rede? Bitte erläutern Sie das, vielleicht können wir Ihnen einen Hinweis geben.
In SciLab können wir ein Diagramm mit 50 000 Punkten erstellen, ein bestimmtes Teilstück auswählen und es ist vollständig auf dem Diagramm zu sehen, bis auf ein paar Punkte. Sie können durch das Diagramm blättern, es erweitern und verkleinern. Das ist sehr praktisch.
Das ist es, was ich mit Skalierung meinte.
R unter VS hat jetzt einen Variablenbrowser - alle Variablen, ihre Formate und, wenn es sich um einfache Variablen handelt, ihre Werte. Aber ich habe es nur auf Bildern gesehen.
Das Problem ist, dass ich Python nicht installiert habe und die Bibliothek trotzdem funktioniert.
Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Sie brauchen kein Python, um mxnet in R auszuführen.
Ich wollte damit sagen, dass es für Python auch das Paket mxnet gibt, das einen etwas größeren Funktionsumfang hat.
Viel Glück!
Ich frage mich, ob es möglich ist, einen solchen BP vorherzusagen - Preise normalisiert auf Bollinger-Bänder. Natürlich ist sie nicht stationär, sondern verzögert.
Wie kommen Sie darauf, dass es nicht stationär ist?
Die Emissionen können groß sein, man kann sie mit Trends verwechseln. Ich bin mir nicht sicher, irgendwie stationär ja, aber die Streuung kann groß und nicht stationär sein) kurz gesagt, die Emissionen sind in 2 skO
große Ausreißer, bei denen unklar ist, wie sie zu behandeln sind
große Stacheln, mit denen ich nicht umzugehen weiß.
Emissionen müssen stumpf entfernt werden und die Reihe scheint stillzustehen
Mit einer Periode von boyl 1 wird es so sein :)
Und Sie können die Zyklizität sehen