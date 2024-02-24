Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 720

Mihail Marchukajtes:

In Anbetracht der jüngsten Entdeckungen macht mich das nur glücklich. Jetzt muss diese Freude nur noch auf die Rechnung übertragen werden. Ölgemälde:

Ergebnisse im Testgerät seit 23.02

Und hier ist der tatsächliche Handel für denselben Zeitraum: .....

Tests und echter Handel sind also zwei völlig verschiedene Dinge....

Genau darum geht es bei der Entwicklung eines Handelssystems, eines jeden Modells.

 
SanSanych Fomenko:

Sie verstehen nicht oder wollen nicht verstehen, dass sich ein Tester und ein echter Handel NICHT grundlegend voneinander unterscheiden können. Das ist der Sinn der Entwicklung eines Handelssystems, eines jeden Modells.

Aber aus irgendeinem Grund sind sie anders, wo die Eule rumhängt, wo die Stifte frech sind. das ist das Ergebnis......

 
Eidechse_:

Nun, wer hätte das gedacht. Ich versuche, den Indikator im Debugger zu debuggen und verstehe nicht, warum prev_calculated immer 0???? ist. Die Zecken werden umgedreht. OK gut, wie man zu einem neuen Takt im Debugger????? gehen
 
Jetzt schaue ich nach und meine prev_calculated ist immer Null. Wie kann das sein????

 
Mihail Marchukajtes:
Jetzt schaue ich nach und meine prev_calculated ist immer Null. Wie kann das sein????

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(0);
  }
 
Wladimir Karputow:

Danke mate!!!! Ein Jahrhundert lebt man, ein Jahrhundert lernt man....

Ich mache ein paar Fortschritte, rebs.

auf die Auetsample.

nur um das Thema zu unterstützen.


 
Maxim Dmitrievsky:

Ich mache ein paar Fortschritte, rebs.

auf die Auetsample.

nur um das Thema zu unterstützen.


Komm schon, Maxim - zerreiß den Gral mit deinen Zähnen! Ich habe eine gestohlen, aber es sind genug für alle da!

Alexander_K2:

Komm schon, Maxim - zerreiß den Gral mit deinen Zähnen! Ich habe eine gestohlen, aber es gibt genug davon für alle!

Es gibt noch ein Thema zu beenden und es wird einen Gral geben, aber es gibt viel zu tun :)

