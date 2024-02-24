Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 672
Und trotzdem hört man nicht oder hört nicht zu.) Sie können hier Gralsideen veröffentlichen, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie gestohlen werden). Niemand wird darauf achten - alle sind mit dem Prozess beschäftigt).
Ich muss sagen, auch ich bin irgendwie mehr an dem Prozess interessiert. Nun, hier ist das Ergebnis, und jetzt was - ein- und ausschalten. Igitt.Am Ende des sechsten Jahres schien es Hu Jou, als sei er in das eigentliche Wesen der Jagdkunst eingedrungen. Denn nicht die Beute, sondern das Konzept selbst ist für ihn das Wichtigste geworden. (с)
Ich verstehe gar nichts.)
Yuri, hör auf, herumzualbern. Kommen Sie ans Tageslicht. Stellen Sie sich formell vor, zeigen Sie Ihre Dokumente (Reisepass usw.) und beginnen Sie, Ihre Strategie kraftvoll, klar und mit Pathos zu präsentieren. Beantworten Sie die Fragen der zuhörenden Kinder klar und deutlich. Wie gefällt Ihnen das?
Sie haben keinen Pass, während ich alles bereits vorgelegt und von der Behörde überprüft habe. Das grüne Abzeichen auf meinem Profil, rechts neben meinem Namen. Solange du deinen Pass nicht vorzeigst, bekommst du ihn nicht. ))))
Und meine Strategie ist bereits festgelegt. Und von Ihnen auch.)
Ich glaube nicht, dass es jemand verstanden hat ^)))) Aufgrund mangelnder akademischer Bildung und schlichtweg aufgrund von Selbstüberschätzung.
Aber die Strategie - ja, schön und die einzig richtige. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, wie man neuronale Netze damit verbindet. Ich muss Ihre Beiträge noch einmal lesen.
Inwiefern? - Sie haben es bereits selbst verstanden und es vor einigen Wochen in diesem Thread gesagt). Der NS bestimmt den Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses, wenn andere Bedingungen günstig sind.
Dies ist das fünfte Mal, dass ich ihn zitiert habe:
Nein, das ist klar. Was nicht klar ist, ist das WIE genau. Input/Output des neuronalen Netzes, wie diese Inputs/Outputs mit dem Grundalgorithmus "verbunden" sind, usw. Spucken Sie es aus! Um es grob auszudrücken: Ich interessiere mich für die Anbindung neuronaler Netze an den Grundalgorithmus.
Es gibt keine Bindung. Die Kurse werden direkt in den NS eingespeist, und der Ausgang ist ein Handelssignal. HC funktioniert nur, wenn andere Bedingungen günstig sind, und dies wird algorithmisch ohne MO gelöst. Siehe Zitat. NS löst ein lokales Problem.
Ich habe das alles schon oft geschrieben.) Blättern Sie zehn Seiten weiter, und Sie werden das Gleiche lesen).
Sehen Sie. Ich weiß bereits mehr über Verteilungen und alle Arten von Prozessen als jeder andere.
Dies ist die BASIS für die Lösung des Problems und wird als Grundlage genommen.
Aber armes Ding, keine NE-Momente (weder Kurtosis noch Asymmetrie) geben zusätzliche Erkenntnisse über den Prozess. NICHTS!
Ich beschäftige mich derzeit mit Nicht-Entropie, aber das führt zu nichts.
Sie haben sich aus dieser Situation befreit, indem Sie neuronale Netze und Verteilungen irgendwie kombiniert haben.
Das heißt, der Eingang des NS ist derselbe wie der des Basisalgorithmus - Sie haben ihn nur parallelisiert.
Und der Ausgang ist eine Art zusätzliches Signal zum Öffnen/Schließen, das ich in Form von Nicht-Entropie suche. Richtig?
Ich verfolge die Theorie und Praxis nicht mehr, ich weiß nicht, wer was sucht)). Das Wort "Nicht-Entropie" löst bei mir eine Idiosynkrasie aus). In der Regel gilt: Je mehr Begriffe, desto weniger Sinn ergeben sie.)
Sie haben ihn nicht parallelisiert, sondern den Anwendungsbereich des NS begrenzt und die Ausbildung und den NS selbst entsprechend vereinfacht.
Nicht ein zusätzliches Signal, sondern ein einziges Signal - der Einstieg in einen Handel.
Was Ihr System betrifft, so kann ich nichts über die Anwendbarkeit des NS in Ihrem Fall sagen. Ich denke, es ist ein bisschen anders. Ich glaube nicht einmal, dass diese Systeme eine gemeinsame Methodik haben können. Aber ich kann mich irren, ich weiß es nur im Allgemeinen.