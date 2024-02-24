Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 333

Neuer Kommentar
 
Maxim Dmitrievsky:

RNN ist Wahrscheinlichkeit, Regression ist Eingabe :)

Ich könnte etwas übersehen haben. Ich werde es noch einmal lesen.

Ich habe gestern herausgefunden, was ich mit dem Neuron machen muss. Ich beschloss, ihm beizubringen, den Schnittpunkt zweier MAs zu finden. Es ist sehr einfach, ein Übungsbeispiel zu erstellen. Ich werde es wahrscheinlich morgen tun. Ich werde gleichzeitig seine Fähigkeiten überprüfen).

[Gelöscht]  
Yuriy Asaulenko:

Ich könnte etwas übersehen haben. Ich werde es noch einmal lesen.

Ich habe gestern herausgefunden, was ich mit dem Neuron machen muss. Ich beschloss, ihm beizubringen, den Schnittpunkt zweier MAs zu finden. Es ist sehr einfach, ein Übungsbeispiel zu erstellen. Ich werde es wahrscheinlich morgen tun. Ich werde gleichzeitig seine Fähigkeiten überprüfen).


Trainieren Sie auf einmal in Ecken von 2 oder mehr Regressionen mit unterschiedlichen Zeiträumen). Und Sie müssen NS dazu bringen, die Vektorlänge für jede Regression zu variieren, damit es sich an die Zyklen anpassen und sie finden kann
 
Maxim Dmitrievsky:

Trainieren Sie an den Ecken von 2 oder mehr Regressionen mit unterschiedlichen Zeiträumen auf einmal, sinken Sie ab)

MAs dienen dazu, Möglichkeiten zu erkennen, wie viele Schichten benötigt werden, welche Daten ausreichend sind, wie man auf unnötige zusätzliche Daten, auf unvollständige Daten usw. reagiert. Nicht für den Handel.

Die eigentliche Sache kommt später.

 
Yuriy Asaulenko:

MAs dienen dazu, Möglichkeiten zu erkennen, wie viele Schichten benötigt werden, welche Daten ausreichend sind, wie man auf unnötige zusätzliche Daten, auf unvollständige Daten usw. reagiert. Nicht für den Handel.

Etwas Richtiges kommt erst später.

Wenn ich die MAs anwenden würde, nicht so.

Sie müssen drei MAs separat zweimal und mit unterschiedlichen Perioden bilden - durch hai, durch loi und durch opener und beginnen, sie zu kreuzen....

Mir scheint, dass dieses Modell unter realen Bedingungen stabiler und robuster sein wird.

Ohne Neuronik kann ich diese Strategie wahrscheinlich nicht anwenden.

[Gelöscht]  
Renat Akhtyamov:

Wenn ich MAs anwenden würde, dann nicht auf diese Weise.

Sie müssen drei separate MAs zweimal und mit unterschiedlichen Perioden bilden - für die Hochs, die Tiefs und die Eröffnung und beginnen, sie zu kreuzen....


Dies ist kein Instrument zur Marktanalyse, sondern nur ein Schönheitsprodukt... Denken Sie über die Absurdität der Situation nach, Sie geben nur einen Durchschnittspreis für einen bestimmten Zeitraum an... für nicht stationäre BP... nur bei stationären BP haben sie eine Vorhersagefähigkeit...
 
Maxim Dmitrievsky:

MAs enthalten eine vernachlässigbare Menge an nützlichen Informationen, es ist nicht ein Marktanalyse-Tool überhaupt, sondern nur für die Schönheit... Maxim Dmitrievsky: Analysen von MAs enthalten eine winzige Menge an nützlichen Informationen... es ist kein Werkzeug für die Marktanalyse, es ist nur Schönheit... denken Sie über die Absurdität der Situation, senden Sie einfach Durchschnittspreise für einige Zeit zu VS... nur auf stationären VS haben sie eine prädiktive Fähigkeit...
Unser Geschäft ist es, vorzuschlagen....
 
Maxim Dmitrievsky:

MAs enthalten sehr wenig nützliche Informationen, es ist kein Marktanalyse-Tool, es ist nur für die Schönheit...
Das ist sicher... LRMA ist weniger, aber auf jeden Fall besser als Rutschen.
 
Renat Akhtyamov:

Wenn ich die MA anwenden würde, dann nicht auf diese Weise.

Sie müssen separat bauen ...

MAs sind nicht für den Handel hier, nur ein Experiment, das einfach umgesetzt wird und Sie können eine Menge durch die Eigenschaften des neuronalen Netzes zu sehen.
Maxim Dmitrievsky:

Dies ist kein Werkzeug für die Marktanalyse, sondern nur für die Schönheit ... Denken Sie nur an die Absurdität der Situation, Sie senden nur einen Durchschnittspreis für einen bestimmten Zeitraum... für nicht-stationäre BP... nur bei stationären BP haben sie eine Vorhersagefähigkeit...
MA ist eigentlich die gleiche Regressionslinie. Sie sollten nicht so denken. Es ist kein schlechtes Werkzeug.
[Gelöscht]  

Neue Funktionen für den Bot hinzugefügt :D

Jetzt möchte ich den Logikkern etwas komplizierter machen, mehr Eingänge hinzufügen

Auf dem Chart, halb Backtest, halb Forward :)


 
Maxim Dmitrievsky:

Dies ist kein Marktanalyse-Tool, sondern nur für die Schönheit ... Denken Sie einmal über die Absurdität der Situation nach, Sie senden nur einen Durchschnittspreis für einen bestimmten Zeitraum an VS... nur bei stationären VS haben sie eine Vorhersagefähigkeit...


und ich bin der gegenteiligen Meinung - dass Zauberer der einzige aussagekräftige Indikator sind, der wirklich aussagekräftig ist... und der einzige, der uns von der Statistik zusammen mit dem stationären Sektor übermittelt wurde...

Dummies bzw. Hüllkurven sind ein unverzichtbares Instrument zur Messung der Volatilität....besser als ein Bollinger

IMHO


aber Sie sind ein Profi, Sie sollten es besser wissen....

1...326327328329330331332333334335336337338339340...3399
Neuer Kommentar