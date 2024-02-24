Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 333
RNN ist Wahrscheinlichkeit, Regression ist Eingabe :)
Ich könnte etwas übersehen haben. Ich werde es noch einmal lesen.
Ich habe gestern herausgefunden, was ich mit dem Neuron machen muss. Ich beschloss, ihm beizubringen, den Schnittpunkt zweier MAs zu finden. Es ist sehr einfach, ein Übungsbeispiel zu erstellen. Ich werde es wahrscheinlich morgen tun. Ich werde gleichzeitig seine Fähigkeiten überprüfen).
Trainieren Sie auf einmal in Ecken von 2 oder mehr Regressionen mit unterschiedlichen Zeiträumen). Und Sie müssen NS dazu bringen, die Vektorlänge für jede Regression zu variieren, damit es sich an die Zyklen anpassen und sie finden kann
Trainieren Sie an den Ecken von 2 oder mehr Regressionen mit unterschiedlichen Zeiträumen auf einmal, sinken Sie ab)
MAs dienen dazu, Möglichkeiten zu erkennen, wie viele Schichten benötigt werden, welche Daten ausreichend sind, wie man auf unnötige zusätzliche Daten, auf unvollständige Daten usw. reagiert. Nicht für den Handel.
Die eigentliche Sache kommt später.
Wenn ich die MAs anwenden würde, nicht so.
Sie müssen drei MAs separat zweimal und mit unterschiedlichen Perioden bilden - durch hai, durch loi und durch opener und beginnen, sie zu kreuzen....
Mir scheint, dass dieses Modell unter realen Bedingungen stabiler und robuster sein wird.
Ohne Neuronik kann ich diese Strategie wahrscheinlich nicht anwenden.
Dies ist kein Instrument zur Marktanalyse, sondern nur ein Schönheitsprodukt... Denken Sie über die Absurdität der Situation nach, Sie geben nur einen Durchschnittspreis für einen bestimmten Zeitraum an... für nicht stationäre BP... nur bei stationären BP haben sie eine Vorhersagefähigkeit...
Wenn ich die MA anwenden würde, dann nicht auf diese Weise.
Sie müssen separat bauen ...
Neue Funktionen für den Bot hinzugefügt :D
Jetzt möchte ich den Logikkern etwas komplizierter machen, mehr Eingänge hinzufügen
Auf dem Chart, halb Backtest, halb Forward :)
und ich bin der gegenteiligen Meinung - dass Zauberer der einzige aussagekräftige Indikator sind, der wirklich aussagekräftig ist... und der einzige, der uns von der Statistik zusammen mit dem stationären Sektor übermittelt wurde...
Dummies bzw. Hüllkurven sind ein unverzichtbares Instrument zur Messung der Volatilität....besser als ein Bollinger
IMHO
aber Sie sind ein Profi, Sie sollten es besser wissen....