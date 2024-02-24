Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 673
Sehr witzig))) Noch einmal, der letzte!) - Nimmt den Vortag am unteren tf. Konstruiert eine Neuzeichnungskurve (Polynom).
Wenn es nach dem "Plan" geht - macht einen Handel, wenn nicht - schließt es. Das ist alles, es hat nichts mit der MO zu tun.
Sie hat nichts mit MO zu tun und kann mit einfacheren Mitteln gelöst werden. Es ist unklar, warum er dort Netze braucht, was er raucht und zu welcher Musik er MLR ohne Lehrer unterrichtet)))
Ich weiß nicht, warum er Netze raucht und welche Musik er von MLR ohne Lehrer gelernt hat. Nein, er hat Monte Carlo und Annealing benutzt und NS lernt nichts, aber er benutzt auch einen Markt und einen Streifen, weil der Markt für den Beobachter zufällig ist und es unmöglich ist, ihn vorherzusagen, plus den Unterschied zwischen MA
Ich verfolge Theorie und Praxis nicht mehr, ich weiß nicht, wer was sucht.)) Das Wort "Nicht-Entropie" löst bei mir eine Idiosynkrasie aus). Normalerweise gilt: Je mehr Begriffe, desto weniger Sinn).
Sie haben es nicht parallelisiert, sondern den Anwendungsbereich des NS begrenzt und damit sowohl die Ausbildung als auch den NS selbst vereinfacht.
Nicht ein zusätzliches Signal, sondern ein einziges Signal - der Einstieg in einen Handel.
Was Ihr System betrifft, kann ich nichts über die Anwendbarkeit des NS in Ihrem Fall sagen. Ich denke, es ist ein bisschen anders. Ich glaube nicht einmal, dass diese Systeme eine gemeinsame Methodik haben können. Aber ich könnte mich irren, ich weiß es nur im Allgemeinen.
Der einzige? Das macht einen Unterschied. Ich werde Ihre Beiträge noch einmal lesen.
plus die Differenz zwischen MA
Der Rest ist in Ordnung, die Worte sind bekannt). Aber woher kommt sie?
Aber im Wesentlichen, ja. Man könnte den Gral-Algorithmus einfach auslegen und niemand würde ihn beachten.
Die Menschen haben den Glauben verloren. Im Gral. Und ohne Glauben wird kein Werk gelingen, auch nicht das unmögliche. Ich nehme mir ein Beispiel an Yusuf.)
Die Menschen haben den Glauben verloren. Im Gral. Und ohne Glauben funktioniert nichts, nicht einmal das Unmögliche. Ich nehme mir ein Beispiel an Yusuf).
Meine Herren! Ich fange an zu weinen... Nun, hier ist das heutige Ergebnis:
Gewinn +540 Pips.
Wann wirst du wieder fröhlich?!
Oh ja, Puschkin, oh ja, du Hurensohn! (с)
Aber im Allgemeinen ist ein einziges Geschäft keine Lösung. Mindestens 10-20 hintereinander, ohne Rückzüge).
Ich weiß es nicht. Ich teste mit meinem Tester in einer visuellen Umgebung (z. B. R). Nach dem Testen können Sie alles berechnen - beliebige Statistiken, beliebige Diagramme, sogar 3-dimensionale Diagramme.
Zecken, ja, nein, mindestens 1 Minute. Aber wir brauchen sie nicht; selbst für Scalper-Strategien reichen Minuten aus.
Ich spreche nicht von selbst geschriebener Software. Ich spreche von einer Auswahl an fertigen Produkten. Der Tester und Optimierer ist eine ziemlich komplizierte Software. Wie viel Zeit wird das Schreiben in Anspruch nehmen? Und für das Aufspüren aller Bugs? Und wer wird sie testen? Je mehr Leute es testen, desto wahrscheinlicher ist es, dass alle Fehler gefunden werden. Und auch der Handel durch R? Ich mag das übrigens nicht. Python ist mir irgendwie näher. Aus irgendeinem Grund werden Bibliotheken für maschinelles Lernen hauptsächlich dafür geschrieben. Obwohl, wenn es genug von diesen Bibliotheken für C# würde ich nicht stören Lernen Python. Aber wenn man alles für sich selbst schreibt, vergeudet man eine Menge Zeit. Und ein Prüfer ist für einen Händler nicht genug.
Zweifellos ist das Testen in R (Python) viel bequemer und vielfältiger als im Terminal: Es gibt dort viele Funktionen, die es im Terminal nie geben wird (Kreuzvalidierung, Bootstrapping, Monte Carlo....). Und diese Chips erlauben es, das ZUKÜNFTIGE Verhalten eines EA zu rechtfertigen.
Es gibt jedoch eine äußerst wichtige Nuance, die das Testen im Terminal sehr wünschenswert macht: Das Testen im Terminal ist dem realen Handel sehr ähnlich, wobei Meta-Quotes konsequent versuchen, die bestehenden Unterschiede zu reduzieren.