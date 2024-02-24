Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 669
Ich bin endgültig davon überzeugt, dass der Versuch, bestimmte Ereignisse mit NS. Ich meine, das Lernen mit einem Lehrer bringt mich nicht weiter. Ich denke, dass man das Lernen ohne einen Lehrer betrachten sollte. Ich denke dabei an selbstorganisierende Karten. Sie sind in der Lage, die Daten in Klassen aufzuschlüsseln, ohne Ausgabeklassen zuzuordnen. Sobald Sie die Klassen haben, können Sie sich die Geschichten ansehen, um zu sehen, was Sie aus ihnen herausholen können. Generell ist dies ein neuer Bereich für mich. Ich bin im Allgemeinen zu einem trivialen Schluss gekommen. Die TK-Konstruktion beginnt mit der Suche nach Mustern. Die von mir vorgeschlagene Methode ist ein Ansatz. Sie können die Geschichte einfach visuell studieren. So wird es schon seit langem gehandhabt. Und so entstanden Köpfe und Schultern und so weiter. Aber ich bin schließlich Programmierer und möchte Algorithmen finden, um nach Mustern zu suchen. Das heißt, alles auf ihre Software-Suche zu reduzieren. Versuche, Materialien zu diesem Thema zu finden, führten zu keinem Ergebnis. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um neuronale Netze handelt oder nicht. Das Wesen des Handels ist der Gewinn, und es ist nicht wichtig, welche Methoden zu seiner Erzielung verwendet werden. Aber wie gesagt, alles beginnt mit der Suche nach Mustern.
Lesen Sie Sutton, Barto - Lernen mit Verstärkung. Ändern Sie Ihre Einstellung ein wenig.
Es hat mich viel Zeit gekostet, Signale, Aktivierungsfunktionen, Netztrainingsmethoden und andere Dinge auszuwählen, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Jetzt ist die Qualität der Vorhersagen großartig. (Dunkelheit ist Signal, Licht ist Vorhersage)
Und achten Sie auch auf die Qualität des Lehrers. Davon hängt eine Menge ab.
Was ist der Backtest- und Forward-Bot?
Es hat mich viel Zeit gekostet, Signale, Aktivierungsfunktionen, Netzwerktrainingsmethoden usw. auszuwählen, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Jetzt ist die Qualität der Vorhersagen großartig. (Dunkelheit ist ein Signal, Licht ist eine Vorhersage.)
Weiß jemand, warum die Indikatorwerte in der linken Ecke beim Neuberechnen blinken können? nervig :) animated gif
Zeigen Sie mir den Code.
Ich hatte es, als ich die Zeitreihenbalken nicht nacheinander, sondern nacheinander aufnahm
im 5er-Park natürlich, im 4er-Park - normal
)
)
Wie geht das nacheinander?
in einem wie?