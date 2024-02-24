Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 671
Ich habe auch Börseninstrumente in MT, überhaupt kein Problem, ich benutze verschiedene Systeme, um sie zu testen) und ich habe erst vor kurzem begonnen, mehr oder weniger vernünftig mit Mehrwährungen umzugehen
Ich teste verschiedene Systeme, ich habe erst vor kurzem begonnen, mich mehr oder weniger vernünftig mit ihnen zu beschäftigen.
Börsengehandelte Instrumente sind auch bei Devisenhändlern erhältlich. Aber Forex ist kein Markt, sondern eine Nachahmung eines Marktes und des Handels. Es besteht ein Interessenkonflikt: der Händler/Händler. Der Händler schließt mit Ihnen Verträge über sein hart verdientes Geld ab. Seine Gewinne sind die Verluste der Händler.
Auf dem Markt gibt es keinen solchen Konflikt - dem Broker ist es egal, ob Sie gewinnen oder verlieren.
Was MT als Börsenterminal betrifft, so ist dies eine offene Frage. Die Makler (und Händler) haben es jedenfalls nicht eilig, zu diesem System zu wechseln.
Viele sind bereits auf Russisch umgestiegen, amerikanische und europäische haben genügend eigene Terminals.
Ich denke, es ist nicht so einfach, dorthin zu gelangen.
Ich glaube, es sind drei Makler.) Wo sind viele? Und haben nicht gewechselt, sondern verwenden zusammen mit anderen Terminals. Ich stimme zu, dass MT kein schlechtes Forex-Terminal ist (das beste, das wir haben). Aber für den Devisenmarkt würde ich es nicht verwenden. Und das liegt nicht an der Geschwindigkeit - hier ist MT gar nicht so schlecht. Es fehlt eindeutig an Funktionalität für die Börse.
Einige ausländische Instrumente werden bereits an der russischen Börse gehandelt. Und für Währungen und Edelmetalle gibt es ein vollständiges Äquivalent zu dem, was wir auf Forex haben. Bei den Währungen hingegen gibt es weniger Paare.
Übrigens ist es nicht nötig, sich an die CME zu wenden, denn dort sind die Provisionen hoch.
ZS2 Die Gebühr für das Terminal und wir haben einige Makler nehmen. So viel wie 300 p / Monat. (Das ist maximal 1 unglückliche Transaktion).
eine Vielzahl von Händlern
Ich verstehe nicht, warum Sie auf dem Futures-Markt handeln sollten, aber Sie müssen die Rentabilität prüfen.
Ich habe kein Problem mit dem Skalpieren in Russland.
Ärgerlich )) sieht es so aus, als ob System Nummer 2 auch verschrottet werden muss, das letzte wird übrig bleiben
Ich werde noch mehr mit der Anzahl der Bäume experimentieren und dann bin ich fertig damit.
Für russische MT gibt es keine Alternative zum algorithmischen Handel. Schnell ist Unsinn. Ich habe viele Terminals untersucht, sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose. Aber wissen Sie, was deren Problem ist? Sie sind entweder furchtbar fehlerhaft, haben keine richtige Dokumentation oder können nicht erweitert werden. Ein Standardsatz von unnötigen Indikatoren. Es gibt also keine Alternative zu MT, obwohl es auch seine Nachteile hat. Ich hätte fast versucht, mein eigenes Terminal zu schreiben, das nur für mich bestimmt ist. Aber wenn Sie mit dem Schreiben beginnen, können Sie den Handel vergessen. Wissen Sie, was die Macht von MT ist? Es handelt sich um ein Prüfgerät mit Vorwärtsprüfung. Es ist sehr schwierig, die Strategie visuell zu testen. Die Demo wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Es gibt nur den Prüfer. Lernen Sie also programmieren. Für einen erfolgreichen Handel reicht das allerdings nicht aus.
Ich weiß es nicht. Ich teste mit meinem Tester in einer visuellen Umgebung (z. B. R). Nach dem Testen können Sie alles berechnen - beliebige Statistiken, beliebige Diagramme, sogar 3-dimensionale Diagramme.
Zecken, ja, nein, mindestens 1 Minute. Aber sie werden nicht wirklich benötigt, selbst für Scalper-Strategien reichen Minuten aus.
Juri, es ist uninteressant, wer was macht.)
Juri, es ist uninteressant, wer was macht... wirf lieber noch ein paar Ideen ein :))
Und überhaupt, entweder hört man nicht oder man hört nicht zu.)) Sie können hier Gralsideen veröffentlichen, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie gestohlen werden). Niemand wird darauf achten - alle sind mit dem Prozess beschäftigt).
Ich muss sagen, auch ich bin irgendwie mehr an dem Prozess interessiert. Nun, hier ist das Ergebnis, und jetzt was - ein- und ausschalten. Igitt.Am Ende des sechsten Jahres schien es Hu Jou, als sei er in das eigentliche Wesen der Jagdkunst eingedrungen. Denn nicht die Beute, sondern das Konzept selbst ist für ihn zur Hauptsache geworden. (с)
:))))))))))))))))) Ich bin ganz Ohr. "Dieser Mann bin ich! Ich bin dieser Mann!"
Aber im Grunde genommen, ja. Sie können den Gral-Algorithmus spurlos auslegen, niemand würde ihn beachten.