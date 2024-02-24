Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1598
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Kommunikation ist der größte Wert!
Es ist zu beobachten, dass einige Paare bereits einen "Rutsch" aufweisen, d.h. ein lokales Hoch, nach dem die Gleichgewichtskurve nach unten zu gehen beginnt.
Ich würde es so verstehen, dass jemand bereits damit begonnen hat, diesen Prozess zu steuern, und früher oder später werden alle anderen Paare das gleiche Schicksal erleiden.
In dieser Hinsicht ist es besser, nach Lösungen zu suchen, die keine "Rutschbahn" haben, diese aber nicht der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Entweder das, oder man gruppiert sie in Modi und schaut, wie sie auf die neuen Daten reagieren. Ändern Sie z. B. Einkäufe in der Zeit auf Verkäufe zu bestimmten Stunden oder ähnliches.
Normalerweise halten die Modi sehr lange an, das Wichtigste ist, rechtzeitig zu wechseln.
entweder das oder Cluster auf Modi und sehen, wie sie auf die neuen Daten umschalten. Zum Beispiel kann man zu bestimmten Zeiten vom Kauf zum Verkauf wechseln oder ähnliches.
Normalerweise halten die Modi sehr lange an, das Wichtigste ist, rechtzeitig zu wechseln.
Normalerweise teste ich alle Ergebnisse bei einem Wechsel zwischen Kauf und Verkauf.
funktioniert das normalerweise nicht.
Ich muss sehen, ob ich es auf Kunststoffe anwenden kann und dorthin gehen
d.h. es gibt auf einer solchen Karte nichts zu fangen
Nein, im Ernst, nur Glück.... Ich meine, alle MOs haben entweder Glück oder kein Glück. Nur die Entfernung ist bei jedem anders.
Dieser ist fast vorbei :-(
entweder das oder Cluster auf Modi und sehen, wie sie auf die neuen Daten umschalten. Zum Beispiel kann man zu bestimmten Zeiten vom Kauf zum Verkauf wechseln oder ähnliches.
Normalerweise halten die Modi sehr lange an, das Wichtigste ist, rechtzeitig zu wechseln.
es funktioniert monatelang nicht.
und in den Wochen gibt es zu wenig Daten, und es ist schwer zu wissen, wie man sie sortieren soll
Wochen keine Freitage oder Dienstage haben ))
Hallo! Ich bin überzeugt, dass die Zukunft in neuronalen Netzen liegt. Ein Beispiel für dieses Konto ist ...
Aber ich habe eine andere Idee zu neuronalen Netzen ...
Lassen Sie uns einen EA schreiben, der auf Faltungsneuronalen Netzen basiert.
In Python unter Verwendung der Bibliotheken Keras und Tensorflow 2.
Wir laden Screenshots von Charts hoch und lassen das Netzwerk Vorhersagen machen, die auf vergangenen Screenshots basieren, wenn der Preis steigt oder fällt!
Ich bin leider kein Programmierer, ich hätte alles selbst gemacht, ich muss es aus Interesse mal ausprobieren ...
Hallo! Ich bin überzeugt, dass die Zukunft in neuronalen Netzen liegt. Ein Beispiel für dieses Konto ist ...
Aber ich habe eine andere Idee zu neuronalen Netzen ...
Lassen Sie uns einen EA schreiben, der auf Faltungsneuronalen Netzen basiert.
In Python unter Verwendung der Bibliotheken Keras und Tensorflow 2.
Wir laden Screenshots von Charts hoch und lassen das Netzwerk Vorhersagen machen, die auf vergangenen Screenshots basieren, wenn der Preis steigt oder fällt!
Ich bin leider kein Programmierer, ich hätte es selbst gemacht, ich muss es einfach mal ausprobieren ...
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212320
dieser Ansatz funktioniert seit Monaten nicht mehr
und in Wochen gibt es zu wenig Daten, und es ist nicht klar, wie man sie sortieren soll
Wochen keine Freitage oder Dienstage haben ))
Es ist verständlich, wenn Sie das wollen.
Alles ist klar, man muss nur den Willen haben, es zu tun.
und hier gibt es nichts zu sehen, so scheint es mir
Es ist jedoch möglich, nach Erreichen des "Regals" )))) eine gewisse "Stationarität" des Prozesses zu erkennen.