Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3195
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe eine andere Perspektive auf meinen "Nicht-Arbeitszustand", meinen Mangel an Motivation und meine Unfähigkeit, mich zum Schreiben von Code zu zwingen...
Hier ist ein kleiner Auszug aus Alexeys erster Vorlesung in der Reihe über Verstärkungslernen
https://youtube.com/clip/Ugkxyh2qt42DymnmbnbtE5UKMKsZWCOYI3FG
Hier ist ein weiterer Auszug, in dem es um dieselbe Sache geht.
https://youtube.com/clip/Ugkxrs0I4H2oFdoMO_2ZDkMu4Wb2WW53-BJo
Der Punkt ist, dass ich, wenn ich Hunderte/Tausende von Ideen getestet habe, immer enttäuscht wurde (negative Verstärkung).
Und nun antizipiert mein innerer adaptiver Kritiker schon bei dem Gedanken, eine Idee zu testen, selbst wenn ich versuche, Code zu schreiben, meinen zukünftigen Zustand (zukünftige negative Verstärkung) und gibt mir eine Bewertung in Form von Entmutigung, Müdigkeit, Unlust, mangelnder Motivation usw. ....
Das ist genau das, was ich dachte, ich wusste nur nicht, wie ich das respektvoll schreiben sollte: "Du machst dir in die Hose, du bist mal wieder am Arsch. )))
Training ist Bullshit!!!
Ich habe einen 100% funktionierenden Algorithmus, der in fast allen Bereichen des Lebens funktioniert.
Einjunger Husar fragt Leutnant Rzhevsky, wie er es schafft, bei Frauen so erfolgreich zu sein.
- Ganz einfach, - antwortet er, - man muss zu einer Frau gehen und sagen:
"Madam, lassen Sie mich Ihnen einen blasen!"
- Leutnant! Aber dafür kann man Schläge ins Gesicht bekommen!
- Man kann Schläge ins Gesicht bekommen. Aber man kann auch einen Blowjob bekommen.
Und fick ihn darauf - "Enttäuschung (negative Verstärkung)", wenn du dir am Ende auch einen blasen lassen kannst.)
P.S. Das ist kein Scherz. Das ist ein echter Arbeitsalgorithmus, um beim nächsten Fehlschlag nicht aufzugeben.
EinExperiment , das beweist, dass ein Mensch sich die Funktionsweise komplexer Systeme, einschließlich der Märkte, nicht selbst erklären kann.
Das bedeutet, dass ein erfolgreicher Händler nicht einmal in der Lage ist, sich selbst die Regeln seines TS zu erklären, geschweige denn seinen Studenten... (oder er denkt, dass er es kann, aber in Wirklichkeit kann er es nicht). (oder er denkt, er kann es, aber er kann es nicht).
Wir können auch die Tatsache akzeptieren, dass die automatische Erstellung von Zeichen besser sein kann als die manuelle Erstellung (natürlich unter Berücksichtigung des Anwendungsbereichs).
Ich habe diesen Mann vor etwa 10 Jahren beobachtet. Er sieht aus wie ein Synchronsprecher von irgendwelchen Zwergen in irgendwelchen Spielen und gleichzeitig wie ein Psychotherapeut.
Ich habe diesen Typen vor etwa 10 Jahren beobachtet. Er sieht aus wie ein Synchronsprecher für irgendwelche Zwerge in irgendwelchen Spielen und gleichzeitig wie ein Therapeut.
Wenn das Kaninchen hart wird und Alexej wie ein Kohlkopf aussieht, heißt das, dass Alexej ein schlechter Mensch ist?
Ich habe Alexej gerade zwei Komplimente gemacht. Für eine Stimme, die eines Synchronsprechers würdig ist, und für eine Stimme, die Aufmerksamkeit verdient.Du brauchst eine Pause vom MoD
Wenn ich die Bedingungen des Experiments wie folgt ändere:
1. Auf der ursprünglichen Probe finden wir Quantensegmente, die weiterverwendet werden sollen, als Ergebnis wird eine Quantentabelle gebildet - wir arbeiten weiter nur mit ihr.
2. Wir erzeugen nach dem Zufallsprinzip eine Zieltabelle mit den gleichen Parametern wie die Originalprobe - 1000 Zyklen.
3. Zählen Sie, wie viele Quantensegmente im Vergleich zur ursprünglichen Variante ausgewählt werden. Es können gleich viele oder weniger sein.
4) Schätzen Sie anhand der Standardabweichung. Wenn die Streuung klein ist, haben zufällige Ziele eine große Chance, in die ausgewählten Quantensegmente zu gelangen.
Was denken Sie?
Ich habe es wie beschrieben gemacht und 10000 Zyklen durchgeführt.
Ich erhielt dieses Histogramm.
Im Original wurden 3924 Quantenbanden gefunden, bei Tests mit zufälligem Ziel wurden weniger als 80 Quantenbanden mit denselben Bereichen erfasst.
Aus den Ergebnissen der beiden Experimente können wir schließen, dass es möglich ist, mit dem Standard-Suchkriterium eine ausreichende Anzahl von Quantenbanden in der Stichprobe zu finden, aber wenn bereits Quantensegmente ausgewählt wurden, dann ist es eine fast unmögliche Aufgabe, sicherzustellen, dass es in ihnen eine ausreichende Anzahl von Zielen derselben Klasse nach dem Zufallsprinzip gibt.
Wenn das Experiment fehlerfrei ist und die Schlussfolgerungen korrekt sind, kann man versuchen, die Hälfte der Stichprobe für das Training nach Quantensegmenten zu durchsuchen und dann diejenigen auszuwählen, die in der zweiten Hälfte ähnliche Ergebnisse zeigen. Der Nachteil ist, dass sich die Zahl der Beobachtungen halbieren würde, was die Aussagekraft verringern würde.
Gibt es noch andere Ideen?
Ist der Markt also zufällig?
Ihre Analogie ist meiner Meinung nach nicht ganz zutreffend. Oder besser gesagt, die Interpretation ist nicht ganz zutreffend. Natürlich sind die Thermometerwerte das Ergebnis des Gesamteinflusses der sich zufällig bewegenden Moleküle, aber die Analogie der Preisreihen zu den Thermometerwerten ist ein gleitender Durchschnitt mit einer langen Periode. Dessen Veränderungen ändern sich ebenso wie die des Thermometers gleichmäßig und ohne Sprünge.
Für den Handel besteht die Molekülanalogie darin, vorherzusagen, welche Moleküle pro Zeiteinheit mehr durch die Teilungsebene nach rechts oder nach links gelangen. Dies lässt sich natürlich nicht vorhersagen, es ist eine Zufallsvariable. In ähnlicher Weise ist es unmöglich, für einen "Random Walk" ohne Drift, d. h. erzeugt durch eine symmetrische Münze, vorherzusagen, ob der kumulierte Wert in n Schritten höher oder niedriger als der aktuelle sein wird. Genau das ist der Sinn des Handels.
Was machen Sie beruflich? Welcher Hintergrund, was hat Sie dazu getrieben?
Ist dies eine Pro-Life-Frage für alle?
Ist dies eine Pro-Life-Frage für alle?