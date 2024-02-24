Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2239
schlanke Tastatur+Touch, beides ist mangelhaft
Dieser ist definitiv fehlerhaft.
Der Markt, die Teilnehmer und ihre Algorithmen ändern sich mit der Zeit. Es ist seltsam, dass Sie ein stabiles, einmal trainiertes System erwarten. Trainieren Sie einmal pro Woche oder jeden Tag (bei Bäumen ist es schnell).
Dies ist eine philosophische Frage :)
Sie müssen verstehen, wie schnell sich der Markt verändert, davon hängt die Häufigkeit der Umschulung ab, wie können Sie das messen?
Ich glaube, dass der Markt aus vielen verschiedenen Veranlagungen besteht, deren Anzahl begrenzt ist, und ich lehre nur das Modell, um diese Veranlagung zu erkennen und daraus Geld zu machen.
Warum magst du nicht das, was sofort einsatzbereit ist ? Sie benötigen eigentlich nur den Teil, der für die Kommunikation zwischen MKL und Python zuständig ist (ZeroMQ).
Viel Glück!
Das wusste ich nicht)) Danke!
Ich verstehe nur nicht ganz, warum man die Aufgabe mit Bildern verkomplizieren sollte, wenn man es auch mit 1d-Faltung machen kann? :) ein Bild fügt der Zeile keine weiteren Informationen hinzu
Ja, Sie haben Recht, wenn ein Merkmalsvektor in eine Matrix umgewandelt und in eine Faltung eingespeist wird, ändert sich nicht viel (ich habe es bereits überprüft :))) In meinem Fall geht es darum, die Eigenschaften eines Faltungsnetzes maximal zu nutzen, um lokale Vorlagen zu finden und zu verwenden. Diese Muster sind translationsinvariant, d. h. eine mehrschichtige Faltung kann das gleiche Muster an verschiedenen Stellen im Bild finden. Dieselbe Architektur mit zwischengeschalteter aggressiver Feature-Map-Reduktion erlaubt es, eine Hierarchie zwischen Vorlagen in verschiedenen Faltungsschichten zu bilden. Ich versuche also, eine solche grafische Interpretation des Zitats zu finden, die es der Faltung erlaubt, diese Vorlagen zu finden.
Und wie wandelt man einen Vektor in eine Matrix um?
Im Übrigen. Ist es richtig, dass wir an verschiedenen Stellen des Diagramms nach Mustern suchen?
Ich glaube nicht.
Wir haben zum Beispiel ein Muster bei 20 Punkten gefunden, nach dem wir kaufen sollten. Und wenn dieses Muster nicht auf dem 0-m-Balken, sondern vor 20-50-200 Balken auftrat und es zu spät ist, zu kaufen, sollten wir verkaufen. Der Umgekehrte wird es finden und kaufen. Es beantwortet die Frage, ob sich das Muster in dem gezeigten Abschnitt des Diagramms befand. Wir sollten aber nur im rechten Teil des Charts nach dem Muster suchen, d.h. beim 0ten Balken.
Es stellt sich also heraus, dass Faltungsnetze nicht für die Arbeit mit Zitaten geeignet sind. Das Erscheinen des Musters an einer anderen Stelle als dem 0-ten Takt stört nur die gewinnbringende Arbeit.Ich hatte vor, sie zu machen, aber ich habe meine Meinung geändert.
Wenn das Diagramm 100 Punkte und das Muster 20 Punkte hat. Dann wird das Faltungsnetz 80 Mal signalisieren, dass es hier ein Muster gibt!!!
Sie könnten es mit Rekursionsdiagrammen versuchen. Das habe ich getan, aber es hat nicht funktioniert, und es ist wieder langsam.
oder eine Serienzerlegung, PCA zum Beispiel mit einer inversen Transformation....
können Sie die Reihe in Atome zerlegen und wieder zusammensetzen.
hier die ersten beiden Komponenten im 100er-Fenster
hier sind 2 und 3 Komponenten
hier sind 3 und 4 Komponenten
hier sind 30 und 31 Komponenten
Auf diese Weise kann man bis zu 100 zerlegen, eine coole Sache...
all dies mit neuen Daten, ohne Verzögerung usw...
......
......
.....
Hm... Die meisten Leute haben wahrscheinlich nicht einmal verstanden, wovon ich überhaupt rede ))))))
Das steht fest. Die meisten haben einfach nicht verstanden, wovon Sie überhaupt reden. Nun, so soll es auch sein.
Sie sind über Umwege zu der bekannten, in der Praxis weit verbreiteten und bewährten Konstruktion "Nonius-Tracking-System" gekommen. Und wenn auch noch nicht in vollem Umfang, so haben Sie doch den Kern der Sache verstanden.