Ich sehe schon, es nützt nichts...
Aber Sie sollten zumindest versuchen, das Buch zu öffnen.
Also gut. Kochen Sie in Ihrem eigenen Saft.
Ich sehe, Sie sind gekommen, um Ihr Ego zu steigern, aber es hat nicht funktioniert. Solange Sie sich nicht eine einfache Frage beantworten: Was genau filtern Sie und warum, kommt der Wagen nicht weiter. Ich kann jedes Buch aufschlagen, das ich will .
Ja, ja... könnte genauso gut...
Zum Beispiel, viele Menschen hier bewundern Breyman, wie ein Genie, schuf er Random Forest, und es gibt fast hundert Wissenschaftler, die diesen Unsinn entwickelt)))
Alle Seintisten sind davon begeistert, sie wollen ihm fast ein Denkmal setzen...
Und wenn Sie einen von ihnen fragen, wie und warum Forrest funktioniert und das Prinzip von Ensembles im Allgemeinen, wird niemand auch nur ein Wort sagen, weil sie keine Ahnung haben...
Jeder denkt, dass einige geniale Cynthianer es erfunden haben, aber in Wirklichkeit ist es ein Geräuschunterdrückungstrick von DSP, der wahrscheinlich 100 Jahre alt ist, außerdem ist es nicht nur gemacht, sondern erklärt und bewiesen.
Hier ein Beispiel für die Funktionsweise von Wäldern oder Ensembles
Wir haben ein Ziel "Y", d. h. ein bestimmtes Nettoergebnis, das wir erreichen wollen, und drücken es als Sinuswelle aus
Es ist ein Sinus + Rauschen.
So sieht die Ausgabe des Baums aus
Kommt Ihnen dieses Bild bekannt vor? ))
So sieht ein Ensemble von Bäumen (Modellen) aus
Und so sieht die gemittelte Ausgabe von 1000 Bäumen (Modellen) aus
Dort! 100 Jahre alte gemeinsame DSP, Rauschunterdrückung und Filterung...
Esist alles sehr gut erklärt.
Nun hoffe ich, dass Sie verstehen, was Ensembles von Modellen und vor allem WARUM es funktioniert, alles durch Rauschen entschieden
Das ist eine alte Geschichte. Unkompliziert und leer. Und wenn er diese Geschichte geglaubt hat, dann ist sein Kenntnisstand ähnlich gut wie der der Reinigungskraft. Und sie werden einander finden.
Wissen Sie, wie der neumodische Name für einen Reiniger lautet?
Clint-manager.
;))))))))))
Es ist nicht gut, über Leute zu urteilen, die man nicht kennt.)) Sein Leben sagt etwas anderes.
Und ich stimme mit ihm überein. Viele Menschen können verstehen, aber nur sehr wenige können erklären, was sie verstanden haben. (Diejenigen, die nicht verstehen können/wollen, werden nicht berücksichtigt))))) ) )
Zum Beispiel bewundern viele Menschen hier Breyman, wie ein Genie .......
Und selbst wenn die Signalamplitude 10 bis 20 Mal geringer ist als das Rauschen
wie hier
10.000 Bäume werden immer noch das Ergebnis liefern.
Cool!!!
solange der Lärm normal ist....
Es ist nicht gut, über Menschen zu urteilen, die man nicht kennt.) Sein Leben sagt etwas anderes.
Und ich stimme mit ihm überein. Viele Menschen können verstehen, aber nur wenige können erklären, was sie verstanden haben. (Diejenigen, die nicht verstehen können/wollen, werden nicht berücksichtigt))))) ) )
Also gab er die Geschichte sarkastisch wieder.
Ich verstehe, dass die Annäherung an eine Sinuswelle (die Asaulenko ebenfalls sehr erfolgreich durchgeführt hat) sehr inspirierend aussieht. Aber könnten Sie wenigstens einen sinnvollen Ansatz für den Einsatz digitaler Filter beim Handel beschreiben?Die Maschine ist ausgefallen
Du bist nur eine Märchenfigur ;)))
Wenn durch diese Zerlegungen alle Arten von stabilen Parzellen extrahiert werden und eine Bibel von Zuständen erstellt wird (es ist klar, dass sie unendlich sind), warum dann nicht)))))
Er hat diese Geschichte also sarkastisch wiedergegeben.
Offenbar hat jeder sein eigenes Verständnis von SarkasmusmA)))))