Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2233

Neuer Kommentar
[Gelöscht]  
Aleksey Nikolayev:

Für die echten Experten - phyton)

:D habe nicht aufgepasst

Ich kriege Bauchschmerzen vom Lachen in diesen Tagen )
[Gelöscht]  
welimorn:
Hallo zusammen. Können Sie mir einen Ratschlag geben, in die richtige Richtung zu helfen, wie man .py-Datei von mql5 ausführen. Vielleicht hat ja jemand eine Skriptulina oder Funktion. Lassen Sie die lange, lassen Sie die Kommunikation durch die Datei. Ich werde Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie welche haben)

im Meta-Editor von mt5 im Ordner include gibt es Beispiele für win api

Ich weiß nicht mehr, was genau durch was, so etwas wie Prozess erstellen oder Shell ausführen

Sie können auch Skripte verwenden

Работа с Python - Разработка программ - Справка по MetaEditor
Работа с Python - Разработка программ - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
Для языка Python существует множество библиотек для машинного обучения, автоматизации процессов, анализа и визуализации данных. Все его возможности можно легко применять и в торговой платформе, благодаря модулю для интеграции с Python. Быстро и удобно получайте биржевую информацию из торговой платформы для последующего анализа средствами Python...
 
Maxim Dmitrievsky:

im Meta-Editor von mt5 gibt es im Include-Ordner Beispiele für die Win-Api

Ich weiß nicht mehr, was genau, irgendetwas wie process create oder shell execute.

Sie können auch Skripte verwenden, aber ich habe es nicht ausprobiert!

Ich danke Ihnen! Im mql-Skript sahen wir eine Schleife, die auf eine Gelegenheit wartete , die Datei zu öffnen:

   while(1)
     {
      string time  = TimeToString(TimeCurrent());
      int h=FileOpen("TimeCurrent.txt",FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT|FILE_COMMON);
      if(h==INVALID_HANDLE)
        {
         Print("Файл занят другой программой!");
        }
      if(h!=INVALID_HANDLE)
        {
         FileWrite(h,time);
         FileClose(h);
         break;
        }
     }

Und in Python haben wir eine Schleife mit einer Ausnahme gesehen, die dieselbe Funktion ausführt.

while True:

    try:
        myfile = open(data_dir+'TimeCurrent.txt', 'r')
    except IOError:
        continue

    with myfile as f:
        rez = f.read()
        if rez != old_rez:
            print(rez)
        old_rez = rez

Auch im Testgerät funktioniert alles.

[Gelöscht]  
welimorn:

Ich danke Ihnen! Im mql-Skript haben wir eine Schleife gesehen, die auf eine Gelegenheit wartet , eine Datei zu öffnen:

Und in Python schreiben wir eine Schleife mit einer Ausnahme, die dieselbe Funktion ausführt.

Alles funktioniert, auch im Testgerät.

Wenn Sie Informationen übertragen müssen - die Python-Api ermöglicht es Ihnen, verschiedene Dinge aus dem Terminal abzurufen und Transaktionen zu öffnen.

Übrigens, es ist interessant, über eine Datei für einen Tester, die Hauptsache ist, nicht zu töten, die SSD )

 

Ich habe versucht, ein neuronales Netzwerk in R mit der neuralnet-Bibliothek zu trainieren.

Es gibt 2 Fragen:

  1. Wie kann man das trainierte Netzwerk speichern/laden?
  2. Wie kann ich den Einfluss der Eingangsneuronen auf die Leistung des Netzes bewerten? (auf Seite 5 dieses Threads gibt es ein Bild mit einer solchen Bewertung der Eingänge, ich verstehe nicht, wie man es anzeigen kann).
 
Igor_Gagarin:

Ich habe versucht, ein neuronales Netzwerk in R mit der neuralnet-Bibliothek zu trainieren.

Es gibt 2 Fragen:

  1. Wie kann man das trainierte Netzwerk speichern/laden?
  2. Wie kann ich den Einfluss der Eingangsneuronen auf die Leistung des Netzes bewerten? (auf Seite 5 dieses Threads gibt es ein Bild mit einer solchen Bewertung der Eingänge, ich verstehe nicht, wie man es anzeigen kann).

1.

model.rds oder schreiben Sie den Pfad

saveRDS(model, "model.rds")      # сохранить
my_model <- readRDS("model.rds") # загрузить
Quelle


2.

Wenn Sie wissen möchten, wie die Bedeutung der Merkmale zu bewerten ist, sehen Sie sich das NeuralNetTools-Paket an, wo dies in den Beispielen deutlich beschrieben ist.

[Gelöscht]  

Aktives Lernen in seiner reinsten Form hat nicht funktioniert. Meine Idee erwies sich als robuster... Ich habe das aktive Lernen vorerst verworfen. Die Idee ist interessant, aber sie zieht sich nicht durch die Zitate. Es scheint, als würde es sich über die Pips hinziehen.

Ich habe in diesem Paket herumgestöbert.

modAL: A modular active learning framework for Python3 — modAL documentation
  • modal-python.readthedocs.io
Welcome to the documentation for modAL! modAL is an active learning framework for Python3, designed with modularity, flexibility and extensibility in mind. Built on top of scikit-learn, it allows you to rapidly create active learning workflows with nearly complete freedom. What is more, you can easily replace parts with your custom built...
 
Maxim Dmitrievsky:

Wenn Sie Informationen übertragen müssen - die Python-API ermöglicht es Ihnen, verschiedene Dinge aus dem Terminal zu erhalten, und Sie können Geschäfte öffnen

Übrigens, ja... für einen Tester ist es interessant, über eine Datei, die Hauptsache ist, nicht zu töten die SSD)

Ich bin mir der Python-Api bewusst. Hier ist die Idee der Ausführung von Modellen im Tester. Ich schrieb ein paar einfache Tester und sie sind alle gut, jetzt muss ich sie in einem Tester für MT laufen, um meine Hoffnungen zu bekommen)))

[Gelöscht]  
welimorn:

Ich bin mir des Pitot-Systems bewusst. Hier ist die Idee, Modelle im Tester laufen zu lassen. Ich habe Busch-Tester gemacht, sie sind ok, jetzt muss ich sie in einem Tester für MT laufen lassen, um mir Hoffnungen zu machen)))

Gibt es andere Modelle als die Büsten? Was ist das Problem mit mql?

 
Maxim Dmitrievsky:

einige andere Modelle, nicht Boosts? was ist die Schwierigkeit beim Sparring in Mql

Ich habe einen Klassifikator auf zweidimensionalen ultrapräzisen Keras-Netzwerken. Die Eingabe ist eine grafische Darstellung eines Zitats, die mit matplotlib erstellt wird. In meinem Testgerät, das den Spread für jede Position berücksichtigt, ist alles in Ordnung. Test für 2020

Ich habe versucht, es mit mql mit keras2cpp zu paaren, aber es war nicht erfolgreich. Deshalb habe ich beschlossen, eine Datei zu verwenden. Es ist sowieso alles langsam)) und die Kommunikation über eine Datei wird keinen Unterschied machen.

1...222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240...3399
Neuer Kommentar