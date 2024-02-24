Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2233
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Für die echten Experten - phyton)
:D habe nicht aufgepasstIch kriege Bauchschmerzen vom Lachen in diesen Tagen )
Hallo zusammen. Können Sie mir einen Ratschlag geben, in die richtige Richtung zu helfen, wie man .py-Datei von mql5 ausführen. Vielleicht hat ja jemand eine Skriptulina oder Funktion. Lassen Sie die lange, lassen Sie die Kommunikation durch die Datei. Ich werde Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie welche haben)
im Meta-Editor von mt5 im Ordner include gibt es Beispiele für win api
Ich weiß nicht mehr, was genau durch was, so etwas wie Prozess erstellen oder Shell ausführen
Sie können auch Skripte verwenden
im Meta-Editor von mt5 gibt es im Include-Ordner Beispiele für die Win-Api
Ich weiß nicht mehr, was genau, irgendetwas wie process create oder shell execute.
Sie können auch Skripte verwenden, aber ich habe es nicht ausprobiert!
Ich danke Ihnen! Im mql-Skript sahen wir eine Schleife, die auf eine Gelegenheit wartete , die Datei zu öffnen:
Und in Python haben wir eine Schleife mit einer Ausnahme gesehen, die dieselbe Funktion ausführt.
Auch im Testgerät funktioniert alles.
Ich danke Ihnen! Im mql-Skript haben wir eine Schleife gesehen, die auf eine Gelegenheit wartet , eine Datei zu öffnen:
Und in Python schreiben wir eine Schleife mit einer Ausnahme, die dieselbe Funktion ausführt.
Alles funktioniert, auch im Testgerät.
Wenn Sie Informationen übertragen müssen - die Python-Api ermöglicht es Ihnen, verschiedene Dinge aus dem Terminal abzurufen und Transaktionen zu öffnen.
Übrigens, es ist interessant, über eine Datei für einen Tester, die Hauptsache ist, nicht zu töten, die SSD )
Ich habe versucht, ein neuronales Netzwerk in R mit der neuralnet-Bibliothek zu trainieren.
Es gibt 2 Fragen:
Ich habe versucht, ein neuronales Netzwerk in R mit der neuralnet-Bibliothek zu trainieren.
Es gibt 2 Fragen:
1.
model.rds oder schreiben Sie den PfadQuelle
2.
Wenn Sie wissen möchten, wie die Bedeutung der Merkmale zu bewerten ist, sehen Sie sich das NeuralNetTools-Paket an, wo dies in den Beispielen deutlich beschrieben ist.
Aktives Lernen in seiner reinsten Form hat nicht funktioniert. Meine Idee erwies sich als robuster... Ich habe das aktive Lernen vorerst verworfen. Die Idee ist interessant, aber sie zieht sich nicht durch die Zitate. Es scheint, als würde es sich über die Pips hinziehen.
Ich habe in diesem Paket herumgestöbert.
Wenn Sie Informationen übertragen müssen - die Python-API ermöglicht es Ihnen, verschiedene Dinge aus dem Terminal zu erhalten, und Sie können Geschäfte öffnen
Übrigens, ja... für einen Tester ist es interessant, über eine Datei, die Hauptsache ist, nicht zu töten die SSD)
Ich bin mir der Python-Api bewusst. Hier ist die Idee der Ausführung von Modellen im Tester. Ich schrieb ein paar einfache Tester und sie sind alle gut, jetzt muss ich sie in einem Tester für MT laufen, um meine Hoffnungen zu bekommen)))
Ich bin mir des Pitot-Systems bewusst. Hier ist die Idee, Modelle im Tester laufen zu lassen. Ich habe Busch-Tester gemacht, sie sind ok, jetzt muss ich sie in einem Tester für MT laufen lassen, um mir Hoffnungen zu machen)))
Gibt es andere Modelle als die Büsten? Was ist das Problem mit mql?
einige andere Modelle, nicht Boosts? was ist die Schwierigkeit beim Sparring in Mql
Ich habe einen Klassifikator auf zweidimensionalen ultrapräzisen Keras-Netzwerken. Die Eingabe ist eine grafische Darstellung eines Zitats, die mit matplotlib erstellt wird. In meinem Testgerät, das den Spread für jede Position berücksichtigt, ist alles in Ordnung. Test für 2020
Ich habe versucht, es mit mql mit keras2cpp zu paaren, aber es war nicht erfolgreich. Deshalb habe ich beschlossen, eine Datei zu verwenden. Es ist sowieso alles langsam)) und die Kommunikation über eine Datei wird keinen Unterschied machen.