das Studio ist nicht hier; dies sind keine Mashups, wie Sie sie verstehen; der Code ist meine Entwicklung und wird nicht weitergegeben; dieser Zweig gehört nicht Ihnen, Sie sind hier Gast und Ihre Rechte sind Gast.
Ich habe schon zu viel gezeigt, das reicht jetzt.
Das ist anhand der Zeichnungen schwer zu verstehen. Das Gleiche gilt für die zuvor dargestellten Formeln.
Ich werde die gleichen machen und sie in NS einfügen.
Tun Sie es ruhig, ich frage mich, was im NS passieren wird.
OK, wenn Sie nicht wollen, um alle Nuancen im Detail zu beschreiben, dann deprimieren, um ein Beispiel für Ihren Handel zeigen - ein bezahltes Signal veröffentlichen, zumindest für ein Jahr.
Jeder wird Ihre Fähigkeiten auf dem Markt zu schätzen wissen, und gleichzeitig können Sie eine Million Pfund von Abonnenten erhalten. Worauf warten Sie noch?)
Tun Sie es ruhig, ich bin gespannt, was Sie in der NS-Zeit erreichen werden.
Ist es das? ))) verbleibender Zeitraum zum Abholen
Ich möchte eine wirksame Anwendung von DSP auf Zitate derjenigen sehen, die dies seit 100 Jahren tun
Ich könnte diese Filter nehmen und einen vorgefertigten TS in Form eines Bots ausspucken, mit Geschichtstests und so weiter. Aber das wollen sie nicht. Oder besser gesagt, sie haben nichts.
Es ist nicht kompliziert, einige Hauptversammlungsmitglieder durch andere zu ersetzen.
Hier ist ein Beispiel....
Wie können Sie versuchen, den Indikator durch die psa-Zerlegung zu filtern...
Reines Beispiel, Indikatoren sind böse!!!
1 ) Ich nahm einen RSI-Indikator und zerlegte ihn in 30 Komponenten
2) Ich habe alle Komponenten weggeworfen und nur 3 und 4 übrig gelassen
Das Ergebnis ist
oben ist PSI
wie Sie sehen können, ist das Signal viel sauberer...
Schauen wir uns die Kreuzkorrelation an
Wie Sie sehen können, hält der Pollyarny-Indikator nicht nur mit dem alten PSI Schritt, sondern ist diesem sogar voraus.
Die Schlussfolgerungen lauten wie folgt:
1) Mashka ist im Rückstand.
2) Mashka glättet alles
1) Eine (beliebige) Zersetzung kann genauer filtern oder glätten
2) Sie können einen Leading-Effekt erzielen
Die MA wird nicht verzögert, wenn Sie es so machen.
prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), columns=['time', 'close']).set_index('time') prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s') prices = prices.reset_index(drop=True) prices = prices.dropna() prices['MA'] = prices['close'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['returns'] = prices['close'].diff(10) prices = prices.dropna() prices['MAreturns'] = prices['returns'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['diff_ma'] = prices['close'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna() prices['diff_ma_smoothed'] = prices['MA'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna()
Danken Sie mir nicht
lassen Sie uns schnell den Automaton verurteilen, den DSP mit super einfachem Code freilegen, um beliebige Filter zu erstellen... ...und trinken Sie Coffey in aller Seelenruhe.
der Code ist ein einfacher ökonometrischer Ansatz, der die Eigenschaften einer regulären MA verbessert. Eigentlich ist es ein Filter. Verbesserung in Bezug auf die Verringerung des RMS-Fehlers
Es gibt hervorragende Bücher über DSP von John Ehlers
Kybernetische Analyse für Aktien und Futures Modernste DSP-Technologie zur Verbesserung Ihres Handels
Zyklusanalyse für Trader Fortgeschrittene technische Handelskonzepte
MESA und Handel Marktzyklen Vorhersage und Handelsstrategien
Raketenwissenschaft für Trader Anwendungen der digitalen Signalverarbeitung
Hier ein Beispiel