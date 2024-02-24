Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2237
Übertragung auf das Tablet von einem normalen Computer, Mausfunk vom Computer + Tastatur
Auch auf demselben Laptop können Sie entweder einen Remote-Desktop einrichten oder als Tablet übertragen.Ich brauche i7 oder I9
es steht schon die ganze Zeit geschrieben, in 5 Zeilen kann man....
Beseitigen Sie es ohne punt mql , alles, was es tun kann, ist öffnen / schließen Trades
Dann probieren Sie es aus und sagen Sie mir, ob es sich lohnt oder nicht.
Ich habe mich auch auf die altmodische Art und Weise angemeldet. Eine Menge Pannen.
Ich habe mich über Fb registriert.
Dann probieren Sie es aus und sagen Sie mir, ob es sich lohnt oder nicht.
)))) coole Idee...
Ich habe es bereits versucht
)))) coole Idee...
Ich habe es bereits ausprobiert.
Der Autor im Video behauptet, dass dieser Ansatz noch nicht in Python und wahrscheinlich in R programmiert ist.
Warum ist es wichtig, womit man optimiert?
geht es nicht nur darum, WAS zu optimieren?
Ist es nicht wichtig, womit man optimiert?
Es kommt darauf an, was und womit man optimiert.
Boosting und Bäume haben die Fähigkeit, sich alles zu merken, daher ist ihr Lernansatz nicht ideal.
Und was zu optimieren ist, ist auch wichtig - und hier beobachte ich unterschiedliche Effizienz des Lernens je nach Signalempfangspunkt - vielleicht gibt es Referenzpunkte, an denen es am wahrscheinlichsten ist, zukünftige Ereignisse zu bestimmen.
Ich möchte auch auf ein Problem hinweisen: Wenn die binäre Klassifizierung "zu handeln/nicht zu handeln" lautet und das Signal nicht ausreichend formalisiert ist und häufig gebildet werden kann, dann kommt es zu einer Situation, in der nach dem Training neue Signale in den Intervallen zwischen einer bedingt offenen Position und ihrem Schließungspunkt erscheinen, wenn die Daten für das Training vorbereitet werden, d. h. wenn wir einen Einstieg verpasst haben, kann das Signal vor dem vorherigen Einstieg wieder auftauchen.
Ich habe gute Modelle, aber ich kann sie wegen dieses Effekts nicht reproduzieren.
Was ist wichtig und was muss optimiert werden und womit.
spielt keine Rolle...
Vergiss es...
Ich verwende keine typischen Zielscheiben mehr, all diese hübschen Bilder mit ihnen, es ist nur eine Abwandlung von Geschichten...
Was verwenden Sie jetzt?
Endgültige Version der Funktionen von mql5 Expert Advisor mit Python-Programm.
Es gibt 2 Funktionen im Advisor, eine aktualisiert die Zeit in der Datei und die zweite liest das aktuelle Handelssignal in der Datei, die im Python-Programm gebildet wird.
Im Python-Programm wird im "not_actual"-Status das Auslesen der aktuellen Zeit, die Berechnung des aktuellen Signals und dessen Aufzeichnung in der Datei durchgeführt.
Dieser Kleber ist nicht sehr schnell, aber er funktioniert unabhängig. Es funktioniert im Strategy Tester im Demomodus, ich habe es nicht im echten Modus ausprobiert. Wenn es, Fragen oder Ideen, wie es möglich ist, zu verbessern, zu schreiben, und das Thema als festgefahren...
Warum mögen Sie keine vorgefertigten Werkzeuge? Hier und hier. Sie brauchen eigentlich nur den Teil, der für die Kommunikation zwischen MKL und Python zuständig ist (ZeroMQ).
Viel Glück!