In verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Begriffen... interessant, natürlich, aber ohne verständliche Erklärungen wird es langweilig))))
Als ich jung war, sagte mir ein leitender Angestellter, wenn man einer Reinigungskraft seine Erkenntnisse nicht erklären könne, seien sie wertlos)))))
Ich habe in meinem Lebenslauf Artikel für die Stelle eines Datenanalysten aufgeführt und habe viele Angebote von großen Büros erhalten.
aber ich habe einen anderen Job, es ist nur ein Hobby. Aber wenn es sein muss, ist der Weg frei.
Dafür gibt es ein Zertifikat. Es handelt sich keineswegs um vertieftes Wissen.
Dies ist ein altes Märchen. Unkompliziert und leer. Und wenn er das Märchen geglaubt hat, dann ist sein Kenntnisstand ähnlich gut wie der der Putzfrau. Und sie werden einander finden.
Wissen Sie, wie der neumodische Name für einen Reiniger lautet?
Clint-manager.
;))))))))))
Vertiefte Kenntnisse über was? Wie man ein Muster in SB findet? Das liegt an Ihnen :)
Ich habe Ihnen gezeigt, welche Muster es auf dem Finanzmarkt gibt und wie lange sie andauern - in wissenschaftlicher Hinsicht.
der Rest ist eine Verschwörungstheorie, die Sie behalten können
Das sagt alles.
Ich habe Ihnen dort eine Frage gestellt, aber aus irgendeinem Grund haben Sie sie nicht bemerkt.
Ich werde die Frage wiederholen:
Wozu sind die Maskottchen Ihrer Meinung nach schlecht? Wissen Sie, was eine MA-Flasche ist, was sie ist?
Ein MA ist ein gleitender Durchschnitt, das sagt schon alles. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.und es spielt keine Rolle, wie man sie zählt
So viel zu deinem Wissen...
Wissen Sie, was ein Tiefpassfilter ist?
nein, ich bin kein Funkamateur
Ich denke, es ist möglich, einen "Filter" für beliebige "Frequenzen" zu erstellen, ohne über die MAC-Terminologie hinauszugehen, indem man nach einem bestimmten Kriterium optimiert
der "Filter" ist eine Reihenfolge von Preisschritten, und er ist verzögert
Ein MAC ist ein Tiefpassfilter erster Ordnung. Es ist die einfachste Form der LPF. Werfen Sie einen Blick auf die Filtertheorie, Sie werden viel Nützliches und Interessantes erfahren.
Ihr seid so eingebildet, ihr seid alle Funkamateure, aber ihr wisst kein bisschen über Funkverkehr und Funksteuerung. Ohne dieses Wissen gäbe es kein Radio, kein Fernsehen, keine Flugzeuge, keine Flüge ins All usw. Es gäbe keine REB-Systeme, keine Navigationssysteme, keine Raketenleitsysteme, keine Raketenabwehrsysteme, usw. usw.
Denken Sie darüber nach und überlegen Sie, wie viel breiter (?) oder höher (?) Ihr Wissen ist als das all dieser Funkamateure.
Eine solche Haltung deutet nur auf einen schwachen Geist hin, und Sie wiederholen diese Haltung gedankenlos, indem Sie Ihrem Idol folgen und von TViMS besessen sind, als ob TViMS ein König der Wissenschaften wäre und alles und überall abdeckt.
