Was verwenden Sie jetzt?
Streaming eines normalen Computerbildes auf das Tablet, Mausfunk vom Computer + Tastatur
Setzen Sie es auf Ihren Kopf ))
Ich habe viele Ideen, aber es würde zu lange dauern, sie alle umzusetzen, und bis dahin gibt es schon wieder neue...
Die Visualisierung der Modelle zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses vorhergesagt werden kann, aber das Gewinn/Verlust-Verhältnis ändert sich mit der Zeit, was ich noch nicht verstehe. Meinem Training zufolge sollten Gewinne (grüne Kurve) und Verluste (rote Kurve) in größeren Abständen erfolgen.
ein Schema wie dieses auf den Kopf stellen ))
die Schaltung funktioniert,
Die Visualisierung der Modelle zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses vorhersehbar ist, aber das Gewinn/Verlust-Verhältnis ändert sich mit der Zeit, was ich noch nicht verstehe. Meiner Meinung nach sollten Gewinne (grüne Kurve) und Verluste (rote Kurve) stärker voneinander getrennt sein.
Der Markt, seine Teilnehmer und ihre Algorithmen ändern sich mit der Zeit. Es ist seltsam, dass Sie ein stabiles, einmal trainiertes System erwarten. Trainieren Sie einmal pro Woche oder jeden Tag (bei Bäumen ist es schnell).
Das gleiche Problem. Ich muss alle grafischen Interpretationen des Quotienten in 50x50 px unterbringen)), macht ein kleineres Bild keinen Sinn, die Genauigkeit sinkt drastisch. Ein größeres Bild würde die Breite der Faltungsschicht und die Netztiefe im Allgemeinen erhöhen, was zu einer drastischen Verlängerung der Trainingszeit führen würde. Ich spare auch auf eine neue Maschine... gleichzeitig versuchen, das GPU-Lernen einzudämmen.
Ich verstehe nur nicht ganz, warum man die Aufgabe mit Bildern verkomplizieren sollte, wenn man 1d-Faltung verwenden kann? :) Das Bild trägt nicht wirklich zur Information der Reihe bei.
Das System funktioniert,
Danke, ich benutze lieber einen Desktop als ein Gerät auf der Couch
welche Gadgets, ich benutze keine zusätzliche Tastatur, ein Tablet + eine Maus ohne Cowboy für die schnelle Navigation
Sie brauchen keine MO, Sie brauchen künstliche Intelligenz, die Ihnen hilft)
Haben Sie es mit einem normalen Laptop versucht? Probieren Sie es aus, lassen Sie es mich wissen))
Schlanke Tastatur+Touch, beides wird fehlerhaft sein.