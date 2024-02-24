Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1873
Arbeitet jemand mit Netzen, wie stellt man das Verhältnis von Epochen, Schlaggröße und Längen ein?
Genau dasselbe wie der Zeitraum für die Stochastik und mit genau demselben Ergebnis.
Hat jemand ein Netzwerk, wie balanciert man die Anzahl der Epochen, die Schlaggröße und die Laningrate?
Was für eine interessante Frage, die Sie gestellt haben! Sehen Sie sich an, wie ich das mache. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Reshetovs Optimierer die Methode der Referenzvektoren implementiert hat, die die Richtung des Vektors in Richtung der Hyperebene definiert, die zwei Klassen trennt. Und wie Sie wissen, ist diese Methode die arbeitsintensivste, es ist nicht die Methode des Gradientenabstiegs für die Suche nach der umgekehrten Fehlerfortpflanzung. Es ist ein bisschen anders, eher suchen senkrechte Ebene zwischen zwei verschiedenen Zeichen und berücksichtigen den maximalen Abstand von zwei Klassen, dass diese Ebene sollte senkrecht zu beiden von ihnen sein. Im Allgemeinen herrscht auf jedem Vektor ein solches Durcheinander. Du verstehst, dass, wenn sich der nächste Vektor ändert, die vorherige Ebene verschoben wird, und dass es während einer Epoche eine solche Suche aller Ebenen gibt, die benachbarte verschiedene Klassen trennen, dass ich es nicht glauben kann. Ich habe also die Anzahl der Epochen dynamisch verändert. Es ist keine so große Epoche. Und die Logik der Veränderung hängt von der Anzahl der Eingaben ab, die auf das Polynom angewendet werden. Mit jeder neuen Eingabe nimmt die Suche geometrisch zu. Als Ergebnis habe ich bei 11 Eingaben etwa 800 Epochen, bei 5 möchte ich etwa 3000 schreiben, aber hier bekomme ich es. Ich habe Java schon lange nicht mehr heruntergeladen, und im Lichte der jüngsten Ereignisse, als ich offen gesagt gefickt wurde, weil ich nicht wusste, was RSME und sah, dass diese es decken, ja mytarmailS ja ???? Ich bin kein Arschloch. Sie sollten wissen, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene, um diese Art von Anschuldigung zu erheben :-) Nur ein Scherz, so nett bin ich, wenn :-)))))))))))))))))))!!!!!!!!!
Hier sind also die genauen Daten <7=1600 Epochen, >=12 Epochen 30 wären es. Mir ist klar, dass ich im Moment stark an Kapazität verliere, aber das ist die Achillesferse der Methode. Sie benötigen nicht nur die Anzahl der Kerne, sondern auch deren Frequenz. Ist das nicht ausreichend im Vergleich zu anderen Methoden? Ich verstehe es einfach nicht.... Eine Methode zu finden, die für einen Computer einfach ist, bedeutet, dass man sich absichtlich einschränkt... Ausschließlich IMHO!!!!! Und die Daten, die ich zitiert habe, gelten für 32 Kerne mit maximaler Frequenz..... Ich miete es hier bei der Gelegenheit in Mayle. Sehr empfehlenswert.... Praktische Sachen, keine Werbung, rein fasziniert :-)
Und ja, mytarmails, ich habe Sie nicht umsonst in diesem Beitrag erwähnt, denn ich habe mir die von Ihnen vorgeschlagene Bewertung angeschaut und fand sie sehr interessant. Ich habe mich gefragt, was diese Schätzung der Modelle, die ich erhalten habe, bedeuten würde, vorausgesetzt, ich verwende sie nicht für den Optimierungsprozess, sondern schaue einfach, was sie ist. Man hat das Gefühl, dass das beste Modell dasjenige ist, das (je nach Trainingsbedingungen) das gleiche Optimierungsergebnis zeigt, aber den schlechtesten RMSE-Wert aufweist. Was meinen Sie dazu? Verstehen oder wiederholen???? Hier ist kein Pi... Dito, ich wollte es dir schon lange sagen. Hatte keine Gelegenheit dazu, hier ist sie :-)))))))
Man muss nur ein Diagramm zeichnen, um das zu verdeutlichen, aber das ist mühsam. Stören Sie nicht....
Ich kann den Fehler mit den fehlenden Anführungszeichen nicht finden)
Nehmen wir an, es gibt einen Datumsrahmen mit Datumsrahmen-Indizes, Fünf-Minuten-Indizes. Sie ist nach 2 Stunden gruppiert. Die 2. Stunde folgt auf die erste Stunde, dann folgt die 2. Stunde des nächsten Tages auf die 1. Stunde des nächsten Tages.
Sie müssen in einer Schleife feststellen, ob eine 5-Minuten- oder eine ganze Stunde ausgelassen wurde, und ein paar Stunden streichen, wenn mindestens eine davon ausgelassen wurde. Wie dropna oder fillna (für die nächstliegenden Werte). Aber es gibt keine NA
Sie haben ein Problem mit Ihrem Kopf.)
Ich denke, dass es notwendig ist, die ML-Informationen in Form von Candlesticks für einen größeren Zeitrahmen darzustellen, z.B. kann eine Stunde durch 5 Minuten von der Stundeneröffnung bis zum Stundenschluss dargestellt werden, um die nächste Stunde vorherzusagen, und ich denke, dass es nicht schlechter oder sogar besser sein wird als der Umgang mit Clustern, aber es ist nur eine Hypothese.
was auch immer, es spielt keine Rolle.
aber die Stunden oder Minuten fehlen irgendwo, und ich versuche herauszufinden, wo. Im Grunde genommen stimmt der Uhrenknotenpunkt nicht überein.
Kannst du einfach eine Reihe von Kurven in meiner Datei erstellen, wie du es zuvor getan hast, um zu sehen, ob es auch ohne Cluster geht?
Nehmen Sie die Uhren 5 und 6.
Ich bekomme diesen Unsinn, wenn ich von 5 auf 6 Uhr spitze Sprünge mache, manchmal in etwa die gleiche Größe. Es gibt kaum wirkliche Übergänge, eher einen Sprung in der Stunde und eine Verschiebung im Tag irgendwo. Das Clustering kann deshalb schief funktionieren.
Versuchen Sie
-------------
Was zum Teufel ist das?
Soll das so sein?
Du hast ein Problem mit deinem Kopf.)
Nein, ich mag es nur nicht, wenn man mich mit Kacke bewirft....
Wer will üben? Erster Chart-Einstieg, dritter Chart-Ausstieg. 2 und 4 sind Testtabellen. Einige Klarstellungen, 1 Graphen-Inkrement, 3 Graphen-Signal zum Kauf eines "klassischen" Systems. By the way, Frage für Anfrage, ist ns in der Lage, ligic und mit Speicher-Indikatoren, so etwas wie Zickzack und Maximum/Minimum-Anzeige zu emulieren?
es gibt ein Komma als Trennzeichen