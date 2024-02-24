Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1871
Hier ist die Frage: Soll ich die Signale über alle Balken mitteln oder die Bedingungen für jeden einzelnen Balken prüfen? Die zweite Variante ist problematischer, aber die Qualität der Signale kann verbessert werden.
Es ist schwieriger, einen Durchschnitt bis zu einer bestimmten Grenze zu ermitteln und die Bedingungen zu prüfen, wenn die Grenze überschritten wird. Ich würde Breite und Winkel verwenden. Der maximale Winkel des Trends kehrt schnell zurück, Risiken)))).
und es ist nicht sicher, dass das Zählen für jeden Takt die Qualität des Signals verbessert... Dann würde ich die Bedingungen in Bezug auf / für jeden Tick mitteln.
Max, wenn die Vorhersage innerhalb der nächsten zwei Stunden liegt, ist es der BO. Stellen Sie sich vor, wie ihre Gesichter aussehen werden, wenn sie im negativen MO sind :-) WAHAHAHAHAHAHAHAHAHA. Ich würde gerne ihre Gesichter sehen. Was wollten die Organisatoren, wenn sie über moderne Technik verfügen? Andernfalls können Sie mit einfachen Positionen arbeiten, aber in Fällen, in denen sich das Vorzeichen des vorhergesagten Balkens nicht ändert. Das kann in dem gegebenen TS recht häufig vorkommen, aber hier wird der Preis einer offenen Position und eines Flips wichtig sein. Hier sollten Sie verstehen, dass Sie einsteigen sollten, wenn der Markt Ihnen einen guten Preis liefert, aber wenn er Ihnen keine gute Vorhersage liefert, ist es besser, diese Vorhersage zu überspringen und sich an den nächsten.... zu orientieren. Jedenfalls ist es so, wenn ich die letzten Perioden Ihrer Diskussionen richtig verstanden habe. IMHO natürlich!!!!
Tun Sie etwas, zumindest auf einem Cluster, zumindest eine Regel, genug mit dem Text, niemand hier kann Sie über Ihr Projekt beraten. Wenn es funktioniert, muss man etwas herstellen, das funktioniert, und dann kann man über Veredler nachdenken.
Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll.
Wie haben Sie es um Stunden gekürzt?
ich habe manchmal irgendwo eine Lücke oder eine Zeitverschiebungd.h. einige Uhren sind in bestimmten Intervallen nicht in der richtigen Reihenfolge. Ich habe den gesamten Code bereits überprüft, es gibt keine Fehler.
Woher haben Sie die Angebote bekommen, nicht aus dem mt5-Paket?
und wie haben Sie die Stunden ausgedünnt?
Ich muss das nach der Logik korrigieren: Wenn nicht an der erwarteten Stelle, dann warte so lange, wenn nicht, dann überspringe.
die Zeitspanne scheint nicht mit den realen anderthalb bis zwei Zeitspannen übereinzustimmen)
Sie werden nicht immer ausgelöst, was auch ein Auslassen wäre. Es ist also das Gleiche...
Es ist nicht falsch, eine gewinnbringende Option auszulassen.
Möglicherweise müssen Sie Zeile für Zeile prüfen, was falsch ist. Die Zeitabstände beim Übergang sind manchmal groß, die Stunden sind eindeutig nicht um einen Tag verschoben
kann auf Feiertage oder auf zu unterschiedlichen Zeiten geöffnete Sitzungen zurückzuführen sein (Feiertage oder etwas anderes)
-- Woher haben Sie die Kurse bekommen, nicht durch das mt5-Paket?
-- und wie haben Sie die Stunden ausgedünnt
-- Ich schrieb ein Skript auf mt4, es schreibt nur Anführungszeichen, wenn die Kerze schließt, lese ich es mit einem "R" und tun, was ich will
-- Ich habe eine Funktion geschrieben, um die Zeit in Stunden umzurechnen, und es ist bereits klar, was als nächstes kommt
Ein großartiges Video, und der Mann ist es auch.
Das ist ein großartiges Video, und der Mann ist es auch.
Versuchen Sie 5-6 Uhren über einen Zeitraum von 2-3 Jahren, wird es Brüche in den Kurven geben? abrupte Übergänge
Ich weiß es nicht, ich habe das Skript noch am selben Tag gelöscht)Logischerweise sollte es nicht so sein