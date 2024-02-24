Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1867
Wo kann ich die Beschreibung lesen? Interessanter Gedanke)
Beschreibung von was? Ich verstehe das nicht ganz.
Jeder Einführungskurs in OOP beginnt entweder mit einem Beispiel aus der Tierwelt oder dem Menschen.
Und um die dürftigen Erklärungen der Dozenten zu verstehen, googeln Sie Bilder wie dieses
Irgendwo gab es ein Bild nur für OOP. Ich kann sie nicht mehr finden.
Dort wurde ein kompletter Plan gezeichnet.
Und wenn es eine Beschreibung eines Baumes war, dann war es nur mein Beispiel, meine Fantasie.
Stupidly schaute auf den Baum auf der Straße, und geistig legt sowohl den Baum selbst und seine Bewohner, die Konstruktor, Felder, Methoden, Vererbung :))
zustimmen
Es gibt praktisch eine ganze Reihe von Berichten im Internet, die besagen, dass kein Neuron jemals geholfen hat, Geld zu verdienen.
und sogar hier
https://www.mql5.com/ru/forum/346008
Nun, das ist zu abrupt) MO und neuronale Netze funktionieren bei bestimmten Aufgaben. In Forex kann ich mit Ausnahme des Geschichts-Tutorials auf meinem Heimcomputer kaum reproduzieren. Aber die Macht wächst. Cluster mit mehreren tausend Kernen und maximalem RAM pro Kern sind noch nicht verfügbar, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Aber der Overkill, und mehr noch der totale Overkill, wurde nicht aufgehoben).
Ich bin ein Baumspezialist, und jetzt weint er in einem seiner eigenen Threads im Forum über seine großen finanziellen VerlusteDeshalb habe ich dieses Gespräch über gelbe Blätter begonnen...
Um es klar zu sagen: Das Geld wurde durch manuellen Handel abgezogen. Warum führen Sie also in die Irre, indem Sie MO unterstellen?
Ich weine nicht in diesem Thread, aber ich möchte die Möglichkeit zur Kontrolle von Fehlern und deren rechtzeitige Korrektur verstehen.
Leute, es gibt hunderte von Kursen/Vorträgen im Internet über ME, über alles, warum schaut ihr sie euch nicht an, warum sitzt ihr hier und schreibt diesen Unsinn, euer Verständnis von AMO ist nicht das zu Null, es ist weit im Negativen, warum erstellt ihr tonnenweise diesen Müll, der Fehlinformation ist???
Ich habe nur ein Wort für Sie.
Ich denke, das ist ein bisschen zu abrupt) MO und neuronale Netze funktionieren bei bestimmten Aufgaben. In Forex können Sie, abgesehen vom Tutorial über Geschichte, derzeit kaum etwas auf Ihrem Heimcomputer reproduzieren. Aber die Macht wächst. Cluster mit mehreren tausend Kernen und maximalem RAM pro Kern sind noch nicht verfügbar, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Was die Überschreitung betrifft, ganz zu schweigen von der totalen Überschreitung).
Zeigen Sie mir mindestens ein(!) Beispiel für den Verdienst an einem Neuron
Ich habe dieses Problem hier schon mehrmals angesprochen
Bei der Entwicklung einer Strategie geht es zuallererst nicht darum, wie man Geld verdient, sondern wie man nicht verliert.
In der Theorie sind hier alle stark.
Was für ein verdammtes Vorurteil. Wie erklären Sie, welche Worte für Sie wie Lügen klingen?
an wen???? ))) !!!
Sie haben erst vor ein paar Tagen herausgefunden, dass das Modell trainiert werden muss, indem Vorhersagen aus neuen Daten betrachtet werden, mit anderen Worten, um es zu validieren, aber Sie kennen nicht einmal das Wort ))
Es war eine Offenbarung für Sie )))) Das ist so, als ob man 5 Jahre lang Experte für neuronale Netze war und dann heute zum ersten Mal den Begriff "künstliches Neuron" hört.
Und das sind etwa 90 % von ihnen.
Wer ist da, um was zu erklären?
Es gibt weniger als 5 Leute in diesem Thread, die wirklich wissen, was sie sagen, und du gehörst definitiv nicht dazu.
Entschuldigung, verwechseln Sie mich mit jemand anderem? Wären Sie so freundlich, meine Worte zu zitieren!!!!
Wenn beim Training ein anderer Bereich als der Trainingsbereich zur Analyse verwendet wird, handelt es sich dabei um neue Daten für das Netz, nicht wahr? Aber entschuldigen Sie bitte, heißt dieser Bereich nicht "Testbereich"? Oder täusche ich mich?
auf#18535 Experte lesen...
Besser noch, lesen Sie ein Buch...Ich werde keine Zeit mehr verschwenden