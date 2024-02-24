Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1872
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie können genauso gut Zeile für Zeile nach dem Fehler suchen. Es gibt manchmal große Lücken in den Uhrübergängen, die Stunden sind eindeutig nicht vom selben Tag, verschoben
kann an Feiertagen liegen oder daran, dass die Sitzungen zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet sind (Feiertage oder etwas anderes)
Machen Sie einen Korridor und bauen Sie neu, wenn die gegenüberliegende Kante herauskommt, oder warten Sie und bauen Sie dann neu. Verschiebung aufgrund von Bedingungen kehrt dann an den Ort zurück, richtig? Wenn dies der Fall ist, sollten Sie es überprüfen, wenn nicht, haben Sie etwas falsch gemacht.
Nun, ich habe fast das ganze Gerüst aufgeräumt, jetzt muss ich noch an ein paar Grals arbeiten.
Ich versuche, so viel wie möglich zu automatisieren. Ich habe zum Beispiel die Idee, die Handelsregeln für jedes Cluster in eine andere mql-Funktion zu sparren.
Welche Strategien würden Sie z. B. für jedes Cluster anwenden?
wie Bedingungen... wenn ein Preis höher/niedriger als etwas ist (Durchschnitt oder Abweichung), dann tun Sie dies oder das, je nach dem vorhergesagten Cluster
nur die 2. Stunde, d. h. der rechte Teil des Diagramms ist am Handel beteiligt
es ist möglich, den gesamten Bot-Mql-Code zu generieren
Cluster0 ist statischer, sowohl was die Ausreißer als auch den Durchschnitt betrifft.
Andere Cluster sind zu der einen oder anderen Seite geneigt, der Durchschnitt ist auch nicht stabil.
Hier sollten wir ansetzen. Erstellen Sie ein statistisches Modell für Cluster0.
Machen Sie den Korridor und bauen Sie neu, wenn die gegenüberliegende Kante herauskommt, oder warten Sie und bauen Sie dann neu. Kehrt die Veränderung der Bedingungen dann an ihren Platz zurück? Wenn das der Fall ist, müssen Sie darauf achten, wenn nicht, stimmt etwas nicht.
scheint die Sommer-/Winterzeitumstellung zu sein... aber es ist nicht sicher...
ahahahaha ))
es gibt einen neuen Bräutigam )
latent mamkogeb ))))
Du solltest wenigstens zuerst Hallo sagen ahahahah.... erbärmlich...
ahahahaha ))
es gibt einen neuen Bräutigam )
latent mamkogeb ))))
Du solltest wenigstens zuerst Hallo sagen ahahahah.... erbärmlich...
und Freunde lieben dich ;))
)))
ahahahaha ))
es gibt einen neuen Bräutigam )
latent mamkogeb ))))
Du solltest wenigstens zuerst Hallo sagen ahahahah.... erbärmlich...
wirkt durch seine Art zu kommunizieren wie ein Magier
Wie auch immer, ich habe das Problem lokalisiert... es liegt an den Datensprüngen, die über die API gezogen werden. Ich habe zu einem anderen dtz gewechselt - es gibt Fehler an einer anderen Stelle. Irgendwo gibt es eine Verschiebung, an beliebigen Stellen.
Wir müssen die Logik dafür ändern.
Hat jemand ein Netzwerk, wie balanciert man die Anzahl der Epochen, die Schlaggröße und die Laningrate?