Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1876
und die Tage können für diese Stundenunterschiedlich sein, nicht wahr?
Ich hatte das gleiche Problem, deshalb stimmten die Tabellen nicht überein, und Sie haben sie aus irgendeinem Grund nicht.
Das können sie nicht!!! Denn ich nehme den 5-Uhr-Start und fahre nicht zum sechsten. Ich gehe nicht wie Sie in die sechste Stunde zurück, verstehen Sie?Du kannst ein paar Tage springen, ich nicht.
Wie auch immer... es gibt eine Lücke im Datensatz (mindestens eine Stunde). Aus irgendeinem Grund kann man es nicht in den Charts finden )) - Ich weiß es nicht
für andere Stunden gibt es eine ungleiche Anzahl von 5 Minuten, dann gibt es auch Ausfälle. Und wenn alles gleich ist, dann gibt es auch keine Sprünge in den Charts
Wie auch immer, ich bin es leid, es zu erklären.
Wenn es also eine Verschiebung von mindestens 1 Stunde gibt, wird es eine Kaskade von Kurslücken geben, wie diese... nach dieser Stunde hat sich alles verschoben
Mein Code funktioniert so, empfindlich bedeutet. Aber alles repariert (Hurra).
super
aber nicht den Code selbst, sondern fügte die fehlenden Indizes per Neuindexierung in den Datensatz ein, und die Lücken verschwanden
Geben Sie mir einige Trade-Bot-Kürzungen, sonst ist es überhaupt nicht interessant
Lasst uns den Bot-Handel endlich abschließen, er ist im Moment nicht interessant.
Lasst uns einfach aufhören und nichts weiter tun, wir brauchen diese Bots nicht.ich gebe zu, dass ich einfach gerne Python-Code schreibe
))))) reicht aus)
Ich fahre für eine Woche in die Berge.
Hier sind die Cluster für 1-2 Stunden pro Tag von 2010 bis heute.
Hier ist der Baum des Lebens in der Anlage.
Sie können mit flachen oder direktionalen Clustern handeln, um es zu versuchen. Für den Moment für diese Uhren. Sobald ich dort bin, werde ich es selbst tun.
Im f-ten Durchlauf 12 5-Minuten der letzten 5. Stunde (close), normiert auf die ersten fünf Minuten der Stunde, gibt die f-te die Nummer des Clusters zurück. In der 6. Stunde handeln wir. Für die 6. Stunde ist ebenfalls eine Normalisierung um die ersten 5 Minuten der 5.
Fehler bei der Baumklassifizierung:
>>> print(train_score, " ", tst_score)
1.0 0.8327272727272728
Sind die Klammern ausgefüllt?
Sind die Klammern überprüft?
Ja, es funktioniert.
Versuchen Sie, im Editor zu kompilieren
die Uhr im Text des Beitrags korrigiert... 1-2 statt 5-6Eurobucks, beziehungsweise