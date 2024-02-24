Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1868
In der Theorie sind alle hier stark.
Was ist das Ziel?
haben Sie bereits Geld verdient?
Reshetov hat mir im Forum die richtige Frage gestellt: Was soll ich tun, wenn ich ins Defizit gerate?
Er war ziemlich intelligent und wusste etwas über neuronale Netze.
Das Ergebnis ist katastrophal.
Ich denke, das ist ein bisschen zu abrupt) MO und neuronale Netze funktionieren bei bestimmten Aufgaben. In Forex können Sie, abgesehen vom Tutorial über Geschichte, derzeit kaum etwas auf Ihrem Heimcomputer reproduzieren. Aber die Kapazitäten wachsen. Cluster mit mehreren tausend Kernen und maximalem RAM pro Kern sind noch nicht verfügbar, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Was den Overkill betrifft, so wird die volle Überlastung nicht aufgehoben).
Wenn ich mich plötzlich, nun ja, plötzlich mit Neuronik beschäftige, würde ich sie mit der Aufgabe betrauen, aus dem Minus herauszukriechen.
Das heißt, ich würde genau dort beginnen, wo alles endet.
Ich kann dieses Thema unterstützen, aber morgen.
;)
Den Zweck des Themas habe ich oben dargelegt.
Ich habe sowohl gewonnen als auch verloren, und deshalb möchte ich wissen, wie ich weniger verlieren kann.
Ja.
und das ist der Code von Maxim,
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
erinnert mich persönlich an einen digitalen Filter
auf#18535 lesen Sie den Experten...
Besser noch, lesen Sie ein paar Bücher...Ich werde keine Zeit mehr verschwenden.
Sind Sie im Sommer alle auf Cannabis? Im Winter ist das verständlich - Vitaminmangel.
Nun, ich habe fast das ganze Gerüst aufgeräumt, jetzt muss ich noch an ein paar Grals arbeiten.
Ich versuche, so viel wie möglich zu automatisieren. Ich habe zum Beispiel die Idee, die Handelsregeln für jedes Cluster in eine andere mql-Funktion zu sparren.
Welche Strategien würden Sie z. B. für jedes Cluster anwenden?
wie Bedingungen... wenn ein Preis höher/niedriger als etwas ist (Durchschnitt oder Abweichung), dann tun Sie dies oder das, je nach dem vorhergesagten Cluster
nur die 2. Stunde, d. h. der rechte Teil des Diagramms ist am Handel beteiligt
Sie können sogar den gesamten mql-Code des Bots generieren
Einstiegspunkt-Ausstiegsstrategien und Strategien ohne Einstiegspunkt. Erzeugen durch Parsing? Und wie lange wird sie ausgebildet?
Die Hauptsache ist hier das Positionsmanagement - wo man Gewinne mitnimmt und wie man SL ausgleicht. Einstieg in Richtung der Cluster oben/unten. Separate Strategie für flache Cluster - zur Mitte von 120 Mäusen.