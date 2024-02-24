Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1868

Aleksey Vyazmikin:

In der Theorie sind alle hier stark.

Was ist das Ziel?

haben Sie bereits Geld verdient?

Reshetov hat mir im Forum die richtige Frage gestellt: Was soll ich tun, wenn ich ins Defizit gerate?

Er war ziemlich intelligent und wusste etwas über neuronale Netze.

Das Ergebnis ist katastrophal.

 
Valeriy Yastremskiy:

Ich denke, das ist ein bisschen zu abrupt) MO und neuronale Netze funktionieren bei bestimmten Aufgaben. In Forex können Sie, abgesehen vom Tutorial über Geschichte, derzeit kaum etwas auf Ihrem Heimcomputer reproduzieren. Aber die Kapazitäten wachsen. Cluster mit mehreren tausend Kernen und maximalem RAM pro Kern sind noch nicht verfügbar, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Was den Overkill betrifft, so wird die volle Überlastung nicht aufgehoben).

Wenn ich mich plötzlich, nun ja, plötzlich mit Neuronik beschäftige, würde ich sie mit der Aufgabe betrauen, aus dem Minus herauszukriechen.

Das heißt, ich würde genau dort beginnen, wo alles endet.

Ich kann dieses Thema unterstützen, aber morgen.

;)

 
Den Zweck des Themas habe ich oben dargelegt.

Ich habe sowohl gewonnen als auch verloren, und deshalb möchte ich wissen, wie ich weniger verlieren kann.

[Gelöscht]  
Nehmt ihr im Sommer alle Cannabis? Im Winter ist das verständlich - Vitaminmangel
 
Renat Akhtyamov:

Ja.

und das ist der Code von Maxim,

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073

erinnert mich persönlich an einen digitalen Filter

Nun, ja, MO ist ein typischer Filter, nur seine Parameter sind an den gewünschten angepasst. Ob ein solcher Filter besser ist als ein Mashka, ist eine andere Frage).
 
mytarmailS:

auf lesen Sie den Experten...

Besser noch, lesen Sie ein paar Bücher...

Ich werde keine Zeit mehr verschwenden.
Ich weiß nicht einmal, was ich darauf antworten soll. Sie glauben, Sie haben mir eine geschätzte Regressionsfunktion vorgeworfen und halten sich jetzt für schlau? Wenn es die RSME-Funktion ist, die beim Training verwendet wird, versuchen wir dann nicht, ihren Wert zu verringern und nur die Modelle zu behalten, die diese Verringerung verursacht haben? Von welchem Wachstum der Funktionswerte sprechen Sie dann, wenn wir die Zunahme des Abweichungsfehlers prinzipiell nicht berücksichtigen? Unter welchen Bedingungen wird dieser Fehler zunehmen? Wenn wir einen Haufen Epochen nur durch die Beobachtung des Fehlers einstellen, aber nicht durch die Auswahl des resultierenden Modells, das durch diesen Fehler immer besser wird? Nein, was ist dann der physikalische Sinn Ihrer Lehre? Gebt es mir volkstümlich und dann werden wir sehen, wer die Eier hat!!!!
 
Maxim Dmitrievsky:
Sind Sie im Sommer alle auf Cannabis? Im Winter ist das verständlich - Vitaminmangel.
Hitze, Wochenende, Alkohol, Renat))))
[Gelöscht]  

Nun, ich habe fast das ganze Gerüst aufgeräumt, jetzt muss ich noch an ein paar Grals arbeiten.

Ich versuche, so viel wie möglich zu automatisieren. Ich habe zum Beispiel die Idee, die Handelsregeln für jedes Cluster in eine andere mql-Funktion zu sparren.

Welche Strategien würden Sie z. B. für jedes Cluster anwenden?


wie Bedingungen... wenn ein Preis höher/niedriger als etwas ist (Durchschnitt oder Abweichung), dann tun Sie dies oder das, je nach dem vorhergesagten Cluster

nur die 2. Stunde, d. h. der rechte Teil des Diagramms ist am Handel beteiligt

Sie können sogar den gesamten mql-Code des Bots generieren

 
Einstiegspunkt-Ausstiegsstrategien und Strategien ohne Einstiegspunkt. Erzeugen durch Parsing? Und wie lange wird sie ausgebildet?

 
Die Hauptsache ist hier das Positionsmanagement - wo man Gewinne mitnimmt und wie man SL ausgleicht. Einstieg in Richtung der Cluster oben/unten. Separate Strategie für flache Cluster - zur Mitte von 120 Mäusen.

