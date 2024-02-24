Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 933
Es steht im R-Skript, das ich Michael vor etwa hundert Seiten gezeigt habe. Genetischer Algorithmus versucht Parameter für elmnn (Aktivierungsfunktion, gpsh-Korn, Anzahl der versteckten Neuronen). Die Fitnessfunktion für die Genetik trainiert ein Komitee von elmnn-Modellen anhand dieser Parameter, die über kfold usw. bewertet werden.
Ich habe dieses Skript selbst geschrieben, als ich von Ihrem Artikel über elmnn und Bayes'sche Optimierung inspiriert wurde. Aber gemacht Genetik anstelle von Baes, es funktioniert viel schneller für mich, und machte Ausschuss Schätzung nach meinem Geschmack.
Verstanden. Sie haben darüber noch nicht geschrieben, oder habe ich es verpasst...
Viel Glück!
Können Sie die Funktion "Training durch Fitness" näher erläutern? Können meine Prädiktoren für diese Art von NS geeignet sein? Wie kann man versuchen, ob sie es können?
Über welchen Zeitraum geben Sie die Daten ab?
Ich habe einen Abstand von 2 Jahren und eine Datendifferenz von 15 Sekunden. Prädiktoren: 30 natürliche und mehr als 1000 im Format "(double)(val1 < val2)" generierte.
Anfangs dachte ich auch, dass die Anzahl der Prädiktoren reduziert werden sollte, aber die Praxis zeigte, dass mehr besser ist.
Natürlich ergeben 1000 Prädiktoren in 2 Jahren ein Volumen von etwa 3 GB. Die Verwendung von R für solche Mengen ist nicht seriös.
Ich frage mich, warum?
Python hat R im Datamining überholt, weil es Cython und Jython gibt, die mit Projekten wie TensorFlow, Spark, MXNet... verbunden sind.
Python ist an niemandem vorbeigegangen. Haben Sie gesehen, wer dem R-Konsortium beigetreten ist? Fangen Sie nicht wieder mit einem absurden Streit darüber an, welche Sprache besser ist. Außerdem können wir jetzt problemlos beides gleichzeitig verwenden. Der Teil über Cython und Jython ist lustig.
https://jupyter.org/ ist heute der Standard für Server-Computing.
Können Sie das Training durch die Fitnessfunktion näher erläutern? Können meine Prädiktoren für diese Art von NS geeignet sein? Wie kann man versuchen, ob sie es können?
Grob gesagt, gibt es eine Funktion, die Parameter hat - neuronka Einstellungen. Die Funktion trainiert das neuronale Netz anhand dieser Parameter und wertet das Ergebnis aus. Und der genetische Optimierer wählt alle diese Parameter der Funktion aus, um eine höhere Punktzahl zu erhalten, d.h. er ruft diese Funktion mit verschiedenen Parametern tausende Male auf, um eine bessere Einstellung zu finden. Dies ist ähnlich wie die Genetik im mt5-Optimierer.
Sie können es versuchen, ich habe einen R-Beispielcode in meinem Blog, aber Sie müssen dort die Auswertung und Sichtung der Prädiktoren hinzufügen, das Neuron selbst wird das nicht tun. Und ohne Beschneidung der Prädiktoren kommt es höchstwahrscheinlich zu einem Überlauf und schlechten Ergebnissen.
Ja, ich werde es in die Warteschlange stellen - ich wollte es zuerst testen.
Aber eine Frage: Warum können Prädiktoren im Optimierer nicht gesiebt werden?
https://jupyter.org/ ist heute der Standard für die serverseitige Datenverarbeitung.
Die Finanzierung der Entwicklung, die Umsetzung in ihre Produkte ist nicht voll unterstützt?
Sie bauen Ihren Satz falsch auf. Schreiben Sie etwa so: "Ich weiß nicht, wie man in Rstudio richtig mit Diagrammen arbeitet, ich habe es nicht gelernt".
Der Rest ist unkommentiert, sehr naiv.
Und lassen Sie uns mit diesem Streit aufhören. Schreiben Sie speziell über die MO. Sie haben Erfahrung, auch wenn es keine positiven Ergebnisse gibt, aber das wird sich mit der Zeit geben. Erzählen Sie uns von ihnen, teilen Sie Ihre Erfahrungen. Das wird viel nützlicher sein als ein leeres Gerede über die Vorteile der einen Sprache gegenüber der anderen.
Sie machen nicht den richtigen Satz. Schreiben Sie etwa so: "Ich weiß nicht, wie man in Rstudio richtig mit Graphen arbeitet, ich habe es nicht gelernt.
Und in R selbst gibt es keine Graphen. Gott weiß, was auch durch Grafikpakete.
Filter_02 2016 arr_Buy
Dort übersteigt die Klasse "1" sogar die Zahl der "0", so dass es weniger Fehleingaben gibt als zuvor. Versuchen Sie bitte diesen Baum im EA? Ich bin selbst gespannt, was die Gewinntabelle zeigen wird.
30715
18216
72076
81753
Dose