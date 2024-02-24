Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1874
es gibt ein Komma als Trennzeichen
das erste Hundert
das zweite Hundert.
Ich sehe nichts Abnormales.
von 5 Uhr bis 6 Uhr einen Schnitt wie diesen gemacht
aber schauen Sie sich sofort die Kurven auf 2 Uhr an.
Ich erhalte eine Schieflage zwischen den Stunden.
oder sind es jeweils 24 Werte?
Das ist richtig! 24 Werte in jedem...
12 5-Minuten-Marken der 5. Stunde und 12 5-Minuten-Marken der 6. Stunde ergeben zusammen eine Reihe von 24 Marken.
Warum zu Hunderten? Wenn man alles auf einmal zeichnet, gibt es irgendwo am Ende eine Schieflage, denke ich.
weil es zu viele Linien gibt, man kann nichts sehen...
Hier ist die ganze Sache.
-----------------------
Sie haben bei der Erstellung des Datensatzes für die Cluster einen Fehler gemacht.
Ich hab's... danke.
P.S. die Anzahl der Stunden im Datensatz ist unterschiedlich
5-Stunden-Uhr: 139
6 Stunden: 140
Es fehlt eine Stunde oder es ist eine Stunde zu viel.
Ich weiß nicht, warum Sie es gerade haben, wahrscheinlich macht das Paket selbst etwas
Lösung: Re-Indexierung des Datenrahmens bei 5 Min., Hinzufügen von NaN anstelle der fehlenden Balken. Führen Sie fillNa für die nächstgelegenen Werte aus. Schließlich %)
Ich hab's... danke.
Warum teilen Sie die beiden durch die Länge des Datenrahmens im Zyklus? ) Ich verstehe R.s Gekritzel leider nicht.Wenn die Anzahl der Stunden unterschiedlich ist (und sie kann aufgrund von Auslassungen unterschiedlich sein), führt das Einfügen von Zeilen in die Schleife zu Verschiebungen. Das bedeutet, dass man zum Beispiel eine Stunde des einen Tages und eine Stunde des anderen Tages nimmt. Oder es fehlen einige 5-Minuten-Zeilen, was zu einer Verschiebung von 5 Minuten von einer Stunde zur anderen führt.
Warum teilen Sie die beiden Werte durch die Länge des Datenrahmens in der Schleife? ) Ich verstehe R.s Gekritzel leider nicht.
Ich teile da keinen Zweizeiler.
Zum Beispiel:
2 :10 bedeutet - nimm 2 bis 10 == 2,3,4,5,6,7,8,9,10