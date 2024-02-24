Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1874

Neuer Kommentar
 
Maxim Dmitrievsky:

es gibt ein Komma als Trennzeichen

das erste Hundert

das zweite Hundert.

Ich sehe nichts Abnormales.


von 5 Uhr bis 6 Uhr einen Schnitt wie diesen gemacht


[Gelöscht]  
mytarmailS:

das erste Hundert

das zweite Hundert.

Ich sehe nichts Abnormales.


Ich habe einen solchen Schnitt von 5:00 bis 6:00 Uhr gemacht.


aber schauen Sie sich sofort die Kurven auf 2 Uhr an.

Ich erhalte eine Schieflage zwischen den Stunden.

oder sind es jeweils 24 Werte?

 
Maxim Dmitrievsky:

aber schauen Sie sich die Kurven in zwei Stunden auf einmal an.

Ich habe eine Schieflage zwischen den Stunden.

oder sind es jeweils 24 Werte?

Das ist richtig! 24 Werte in jedem...

12 5-Minuten-Marken der 5. Stunde und 12 5-Minuten-Marken der 6. Stunde ergeben zusammen eine Reihe von 24 Marken.

[Gelöscht]  
mytarmailS:

So ist es! 24 Werte in jedem...

12 5 Minuten der 5. Stunde und 12 5 Minuten der 6. Stunde ergeben zusammen eine Reihe von 24 Werten.

Warum zu Hunderten? Wenn man alles auf einmal zeichnet, gibt es irgendwo am Ende eine Schieflage, denke ich.

 
Maxim Dmitrievsky:

Was sind schon hundert auf einmal? Wenn man alles auf einmal zeichnet, gibt es irgendwo am Ende eine Schieflage, denke ich.

weil es zu viele Linien gibt, man kann nichts sehen...

Hier ist die ganze Sache.

-----------------------

Sie haben bei der Erstellung des Datensatzes für die Cluster einen Fehler gemacht.

[Gelöscht]  
mytarmailS:

weil es zu viele Linien gibt, kann man nichts sehen...

hier ist alles auf einmal.

-----------------------

Sie haben bei der Erstellung des Datensatzes für die Cluster etwas falsch gemacht.

Ich hab's... danke.

P.S. die Anzahl der Stunden im Datensatz ist unterschiedlich

5-Stunden-Uhr: 139

6 Stunden: 140

Es fehlt eine Stunde oder es ist eine Stunde zu viel.

Ich weiß nicht, warum Sie es gerade haben, wahrscheinlich macht das Paket selbst etwas

Lösung: Re-Indexierung des Datenrahmens bei 5 Min., Hinzufügen von NaN anstelle der fehlenden Balken. Führen Sie fillNa für die nächstgelegenen Werte aus. Schließlich %)

 
Warum NaN? Der Preis hat sich nicht geändert - ersetzen Sie den Schlusskurs des vorherigen Balkens.
 
Maxim Dmitrievsky:

Ich hab's... danke.

Auch ich habe eine andere Anzahl von 5 und 6 Uhr, aber alles funktioniert gut, irgendwie.

Vektor mit Std. Stunden

hrs
   [1]  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
  [32] 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14
  [63] 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  [94] 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19
 [125] 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 [156] 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  0  0  0  0  0  0
 [187]  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3
 [218]  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5
 [249]  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8
 [280]  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 [311] 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13


Code - wenn es 5 Uhr ist, dann nehmen Sie den Index von dieser Stelle und addieren 24 Stunden, die die vollen zwei Stunden nehmen, und geben das Ergebnis aus

for(i in 2:length(x$close)){
  
  if(hrs[i] == 5 & hrs[i-1] == 4){
    
    ii <- i:(i+23)
    
    print(  hrs[ii] )}

erhalten wir

[1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
......
.....
....

alles funktioniert einwandfrei, ich weiß nicht, was los ist.

[Gelöscht]  
mytarmailS:

Ich habe auch eine andere Anzahl von 5 und 6 Uhr, aber es funktioniert gut.

Vektor mit Std. Stunden


Code - wenn es 5 Uhr ist, dann nehmen wir den Index von dieser Stelle und addieren 24 Stunden, die volle zwei Stunden dauern, und geben das Ergebnis aus

erhalten wir

Alles funktioniert einwandfrei, ich weiß nicht, was damit los ist.

Warum teilen Sie die beiden durch die Länge des Datenrahmens im Zyklus? ) Ich verstehe R.s Gekritzel leider nicht.

Wenn die Anzahl der Stunden unterschiedlich ist (und sie kann aufgrund von Auslassungen unterschiedlich sein), führt das Einfügen von Zeilen in die Schleife zu Verschiebungen. Das bedeutet, dass man zum Beispiel eine Stunde des einen Tages und eine Stunde des anderen Tages nimmt. Oder es fehlen einige 5-Minuten-Zeilen, was zu einer Verschiebung von 5 Minuten von einer Stunde zur anderen führt.
 
Maxim Dmitrievsky:

Warum teilen Sie die beiden Werte durch die Länge des Datenrahmens in der Schleife? ) Ich verstehe R.s Gekritzel leider nicht.

Ich teile da keinen Zweizeiler.

Zum Beispiel:

2 :10 bedeutet - nimm 2 bis 10 == 2,3,4,5,6,7,8,9,10

1...186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881...3399
Neuer Kommentar