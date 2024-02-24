Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1879
1) weil sie sowohl die aktuelle Stunde (Vergangenheit) als auch die nächste Stunde (Zukunft) vorhersagt
was nicht gut ist, denn wir kennen bereits die Hälfte der Vorhersage
2) drei Cluster sind zu grob, zu allgemein...
wie Sie auf dem Bild sehen können, handelt es sich um ein Kaufcluster, denn die allgemeine Bewegung war nach oben, aber es war in der ersten Stunde, und wir handeln die zweite Stunde
In der zweiten Stunde handeln wir also als Kauf, aber in Wirklichkeit ist es ein Verkauf.
Und wenn wir den Suto-Cluster der nächsten Stunde ohne 0,5 vorhersagen :)
Das ist keine Tatsache. Vielleicht gibt es einige Muster von "Sell Coaster" in "Buy Cluster", die NS erkennen sollte... Das ist es, worum es geht. Finden Sie es?
Das ist keine Tatsache. Vielleicht gibt es ein Muster im Buy-Cluster im Sell-Coaster, das der NS erkennen soll... Das ist es, worum es geht. Finden Sie es?
Nein, tue ich nicht.
Nein, das tue ich nicht.
Hat jemand ein funktionierendes neuronales Netzwerk auf dem Devisenmarkt gesehen? Damit es nach einem bekannten Algorithmus funktioniert und die Ergebnisse des realen Handels zu sehen sind? Vielleicht benutzt es bereits jemand? Ich stelle die Effizienz von neuronalen Netzen nicht in Frage. Ich würde gerne die Ergebnisse vergleichen.
Ich handle zum Beispiel nicht mit Devisen, sondern auf dem echten Markt. Was kommt als Nächstes? Irgendwelche Vorschläge zum Eingreifen?
Es ist wahrscheinlich unmöglich, mehr über ns zu erklären, zumindest bin ich noch nicht darauf gestoßen.
Und der Artikel
Kurzum, ich werde es tun.)
Gehen Sie nicht zu weit, gehen Sie nicht zu hoch))))
: "Unsere Regeln verbieten..."
zu wissen
Wenn Sie den 2. auf den 0. Balken normalisieren, wird er nicht 0,5 sein.
Dort gibt es eine lineare Veränderung, d.h. die Kurven liegen auf 1 Linie. Daher tendiert die Korrelation zwischen den Uhren gegen eins. Prüfen Sie es... benutzen Sie Ihr Gehirn.
3 ist nicht genug - mach 500 daraus :) begründe warum