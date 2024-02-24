Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2212
Was meinst du damit, du kannst nicht... nun, du kannst es aufteilen))
wenn ein Kriterium ein globales Minimum von -1000, ein anderes von 0 und das dritte von 150k hat
Was wollen Sie da noch hinzufügen? )))))) Sie wissen nicht, wovon Sie reden
Machen Sie sie nicht unendlich, sondern legen Sie sie in einen Bereich wie alle anderen, von 0 bis 1
Nein, Max, so funktioniert das nicht, Optimierung ist eine Suche nach dem Unbekannten (Funktionen, Parameter usw.).
Um "etwas" in den Bereich 0-1 zu bringen, muss ich es haben, habe ich es nicht, muss ich es durch Optimierung finden.
was auch immer... Sie haben eine Funktion, die maximiert/minimiert werden muss... alles
Deshalb befinden sich alle gesunden F-Is in Bereichen. und Sie haben eine Raucherdiät
Haben Sie jemals in Ihrem Leben eine Suche nach mehreren Kriterien durchgeführt?
Ich verstehe nicht, was Sie tun. Zeichnen Sie ein Diagramm.
Sie trainieren das Neuron für "max profit", d.h. für ein Kriterium ( "max profit").
Alexander Alexandrovich sagt, dass neuronka die beste Lösung "nicht handeln" findet. Ich kann mir nicht erklären, wie er es gemacht hat, aber okay...
Wenn das Neuron also beschließt, "nicht zu handeln" Wenn das Neuron also entschieden hat, "nicht zu handeln", bedeutet dies, dass wir ein weiteres Kriterium hinzufügen müssen (eine Mindestanzahl von Geschäften): "min. deals".
Es stellt sich heraus, dass wir bereits nach zwei Kriterien (oder 10) optimieren müssen
Sie können hier nichts normalisieren, weil wir das Endergebnis nicht kennen.
Ich glaube, das ist das Problem.
wenn niemand etwas versteht, aber sie beginnen, darauf aufzubauen.
Deshalb gibt es einen Kurs über neuronale Netze für Nerds.
wahrscheinlich....
========================
eine große Stichprobe gemacht
im Kasten ist der Teil des Tests (neue Daten), den ich gezeigt habe
Wie auch immer, für 5 Minuten wird es die Provision auffressen
Es ist jedoch möglich, ein interessantes Modell zu erstellen
Es ist notwendig, in die Fitnessfunktion sofort das Training des Modells und die Überprüfung an Schacht- und Testproben einzubeziehen
Bis jetzt habe ich alles sehr verwirrend gemacht.
Danke, sie sind nicht eindeutig.