Neues MetaTrader 5 Plattform-Build 2755: Popup-Preise-Fenster und Debugger-Verbesserungen
Ist es Absicht, daß im Debugger bei den beobachteten Ausdrücken die Reihenfolge - wie mit "ArraySetAsSeries()" gesetzt - nicht berücksichtigt wird?
Man beachte die markierten Datumsangaben:
So kann man das nicht beurteilen. Wie lautet der relevante Code, einmal mit und einmal ohne ArraySetAsSeries().
MqlRates myRates[]; ArraySetAsSeries(myRates, true); CopyRates(_Symbol,PERIOD_D1,0,3,myRates);
Egal ob ArraySetAsSeries mit true oder false aufgerufen wird, die Sortierung des Arrays wird immer gleich angezeigt. Das ist meiner Meinung nach ein Fehler, da sich die Sortierung auch im Debugger daran orientieren sollte, was via ArraySetAsSeries definiert wurde.
Da der Debugger ja gerade frisch erweitert wurde, würde ich es noch nicht als Bug sehen. Eher als ...." Das schaffte ich gerade nicht ".
Wird sicherlich in den nächsten Builds korrigiert.
Und ja es ist falsch. Zumal es ja in der Werte-Spalte deutlich gemacht wurde wie die Sortierung ist (AsSeries)
Da der Debugger ja gerade frisch erweitert wurde, würde ich es noch nicht als Bug sehen. Eher als ...." Das schaffte ich gerade nicht ".
Den Spruch muß ich unbedingt in mein Repertoire der Ausreden aufnehmen :-)
Wie im entsprechenden russischen Thread zu sehen ist, schafften die Entwickler wohl mehrere Dinge noch nicht ;-)
Wichtig ist nur, daß MQ sich auch der "Probleme" bewußt ist, damit diese gefixt werden können.
Dann heißt das, dass ArraySetAsSeries() nur die Zugriffsrichtung (von 0,1.. oder von ..,1,0) ändert nicht aber das Array selbst, was natürlich schneller ist und im Array selbst erkennt man die zeitliche Reihung - wo ist das Problem?
Im Debugger sollten sich die Werte nicht widersprechen. Array[x] muß Array[x] sein. Bei der Array-Auflistung wird einfach die Definition von ArraySetAsSeries ignoriert.
Ob das Array selbst geändert wird oder nicht, ist irrelevant. Der Debugger soll es korrekt (also wie definiert) darstellen!
Aber man kann sich natürlich alles schön reden...
Egal, habe das jetzt im russischen Forum gepostet.
Du lachst, zu Recht, aber wer MQ in seinen Entwicklungen eine längere Zeit zuschaut der erkennt da Muster.
Ich möchte an die Einführung der Einstellungen für Simulationen erinnern (Margin, Kommissionen....) https://www.mql5.com/de/forum/338646
Da wurde das Fenster inklusive Button eingebaut aber die Einstellungen funktionierten nicht.
Anstatt das wieder raus zu nehmen, blieb es eine Zeitlang defekt drin, geht es heute korrekt?
Und da gibt es noch mehr Sachen, aber das nur mal so :-)
Wichtig ist nur, daß MQ sich auch der "Probleme" bewußt ist, damit diese gefixt werden können.
Und siehe da, es kam wie vermutet.
Die Programmierer haben nochmal all ihren Mut zusammen genommen und es korrigiert.
Build 2815 https://www.mql5.com/de/forum/363720
- 2021.02.26
- www.mql5.com
Tag zusammen!
Ich habe wieder gebetet, als der Update eingespielt wurde und siehe da: Beten hilft nicht. Das nächste mal versuche ichs mit was anderem.
Das was mich nach dem Update am meisten stört:
Ich debugge mein Programm, will irgendwas (egal was) korrigieren, klicke auf Abbruch (roter Kreis) im Editor und zack: Editor schließt ohne sichern! bricht einfach ab.
Ist ein ganz neuer Effekt - erst seit neuer Version.
Da hilft nur konzentrieren- auf der Programmseite schließen/abbrechen, dann gehts normal weiter, aber wehe .....
Auch das Zusammenspiel Terminal und Strategy Tester hat mich schon gezwungen, den Task-Manager aufzurufen, um das Mt5-Terminal abzubrechen, der Strategy Tester sollte erst geschlossen werden, ging aber nicht.
Hier half, immer erst den Editor aufrufen und dann das Terminal durch Debug generieren lassen.
Das Debugging mehrstufiger Tabellen unter einer Struktur klappt wieder! Heissen Dank
Und das Profiling, wenn denn mal alles so läuft wie es soll, ist SUPER!
Habe schon viele kleine zu oft durchlaufene Passagen gefunden und so die Performance locker verbessern können.
P.S.: der "Historie" Debugger läuft seit Update nicht mehr, egal in welcher Reihenfolge ich die Programme aufrufe (Terminal schon gebaut oder noch nicht gebaut kein Unterschied).
---------------------------
MetaTrader 5 - ActivTrades
---------------------------
Bitte stoppen Sie den Strategy Tester, bevor Sie das Programm beenden
---------------------------
OK
---------------------------
Das kommt dann - die Auslastung ist etwa 50%, aber nichts zu sehen, vor allem kein Strategy-Tester!, also wieder task-Manager ...
Das MetaTrader 5 Plattform-Update wird am Freitag, den 15. Januar 2021, veröffentlicht. Die neue Version realisiert folgende Änderungen:
Das Fenster unterstützt jetzt die mehrspaltige Darstellung, was eine effiziente Nutzung des Platzes auf dem Bildschirm ermöglicht. Um den Anzeigemodus umzuschalten, verwenden Sie den Dialog für die Fenstereigenschaften.
Die weiteren Verbesserungen in diesem Fenster sind wie folgt
Synthetische Markttiefe wird für die Symbole verwendet, für die keine Preise der Ebene 2 bereitgestellt werden. In diesem Fall werden die Ebenen automatisch in Abständen, die einem Preisänderungsschritt entsprechen, ausgehend von den besten Preisen für Bid und Ask aufgebaut. Wenn nun für ein Symbol die Daten des letzten Geschäftspreises und des Volumens vorliegen, werden die entsprechenden Daten im Tick-Chart angezeigt. Die Informationen werden als Kreise angezeigt:
Je größer der Kreis ist, desto größer ist das Volumen der Transaktion.
Um ein Array oder Objekt anzuzeigen, machen Sie im Beobachtungsfenster auf ihnen einen Doppelklick.
Die Aktualisierung wird über das Live-Update-System verfügbar sein.