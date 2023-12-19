Neue innovative Strategie für Daytrading automatisierten Handel Crashprofits - Seite 7
Ja, die AMA_Bands sind ident.
Vom EA gibt es auch eine Version V1.14, die unterscheidet sich durch andere Vorgaben bei den Parametern (Timeframe BB, ZusatzLot und Alarm).
Nachdem das für die Programmierung irrelevant ist vehme ich die V1.13
Ich schreibe erstmal den Indikator für MQL5 um. Einen gleichwertigen, fertigen für MQL5 habe ich nicht gefunden.
Sobald der fertig ist stelle ich ihn hier rein. (evtl. auch in der CodeBase).
Ich hatte noch den Programmierer angefragt, was für ein Preis komplett umschreiben kostet. Er sagte etwa 600€.
Das finde ich OK, wobei der Indikator wirklich schwierig umzuschreiben ist.
Das Problem ist immer das gleiche: fehlende Dokumentation und kranke Variablennamen.
Guten Morgen..
Mein Bruder hatte mir gesagt, 4% Kapitalgewinn pro Monat wird als möglich betrachtet und alles darüber sei eine Illusion Bzw. unmöglich.
Ich hatte aber schon 10% mit einer manuellen Einstellung im Live-Test mit Realgeld. Ich war nicht zufrieden, weil mit meinem kleinen Kapital ist das 50SFr. .
Ich teste auch weiter, weil eine allgemein gültige Einstellung notwendig ist, kleinere Drawdown und mehr Gewinn wünschenswert.
Ich bin zufrieden mit der Umsetzung und werde meine Aktivität nur auf testen von Einstellungen beschränken. Das Produkt ist kostenlos und mit Krativrecht Urheber geschützt. Es gibt keine rechtliche Einschränkung meiner Leistung ausser, dass mein Name drauf stehen soll.
Ich verstehe, dass ihr lieber ein MT5 - Produkt hättet aber ich kann mir eine weitere Finanzierung nicht leisten. Bitte kümmert euch als Community um die weitere Umsetzung , ich verlange auch keine Finanzen oder Leistungspflichten.
Es wäre schön, wenn die Strategie und Umsetzung gesellschaftlich publik wird und ich persönlich bekannt dadurch.
So, der Indikator AMA_Bands.mq5 ist jetzt fertig.
Die benötigte Utils.mqh bitte in den Ordner ...\MQL5\Include kopieren.
Jetzt kommt der EA dran.
Eine abgespeckte (Resourcen sparende) Version ohne Bänder.
Benötigt die selbe Utils.mqh.
Das ist der Sinn von Include-Dateien. Nicht Code kopieren sondern wiederverwenden!
Vielen Dank, für dein Engagement. Beachte, dass die Programmierung so umgesetzt ist, dass verschiedene Timeframe gleichzeitig angesteuert werden und vielleicht wäre es sinnvoll, dass die Indikatoren auch visuell sichtbar sind, damit die Nutzer verstehen, warum so reagiert wird.
Hi,
Auch der Strategietester vom MT5 hat seine Eigenheiten.
Anbei ein Update des Indikators. Signalbuffer werden jetzt richtig zurückgesetzt. NULL und EMPTY_VALUE sind halt was anderes.
Hat Probleme beim Auslesen im EA verursacht. Jetzt funkts.
PS: warum machst du so viele Leerzeilen?
Ich habe den Einstieg etwas verzögert, auf 20 Sekunden Reaktionszyklus. Vorsicht bei Baselot. Ich habe 1.0 eingestellt, weil ich ein Micro- Account nutze. Bitte benutzt Ihr Demo- Account
Beim 10 Sekunden war der Einstieg zu aggressiv gestaltet und bei 15 Sekunden wurden auch nicht alle Läufe getroffen. Mit 20 Sekunden werden vermutlich viele Fehleinstiege ausgelöst aber ich versuche die großen Läufe alle zu treffen.
Leider habe ich eine Lungenentzündung abgekriegt und kann nur sehr schaumgebremst denken.
Es ist unglaublich wie einen Krankheit und daraus folgende Müdigkeit einen runter ziehen kann.
Wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder was mit mir.
Auf alle Fälle wünsche ich euch allen ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2019.
Aber Vorsicht !
LG Otto
Geht es dir besser?
Schönes neues Jahr.