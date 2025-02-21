MetaQuotes Der neue MetaTrader 4 Build 1440 Das MetaTrader 4-Update wird am Freitag, den 21. Februar 2025, veröffentlicht. Diese Version bietet wichtige Sicherheitsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und Verbesserungen der Plattformstabilität. Die Aktualisierung wird über das Live-Update-System verfügbar sein

MetaQuotes Der neue MetaTrader 4 Build 1420 ( 5 ) Das MetaTrader 4-Update wird am Freitag, den 24. Mai 2024, veröffentlicht. Diese Version bietet wichtige Sicherheitsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und Verbesserungen der Plattformstabilität. Die Aktualisierung wird über das Live-Update-System verfügbar sein

Tobber Marth Probleme mit Historisch Daten ( 1 ) Hallo, ich versuche derzeit Historische Daten über MT5 herunterzuladen damit ich diese in Excel weiter verarbeiten kann. Bis vor kurzem hat es ohne Probleme funktioniert.Seit gestern habe ich das Problem

Arnes1980 MT4Setup.exe runtergelaen, Installiert wird aber Metatrader 5 ! ( 1 ) Hallo Zusammen, ich lade MetaTrader 4 setup runter, wenn ich es installiere kommt mir immer die 5. Warum ist es so? Wie kann man die 4 Installieren? Danke

EvoChicKen Programmierer Gesucht!!!! 11 1 2) Hallo Leute ! Ich suche jmd der sich mit Mt4 EA´s Programmierung auskennt!!! Wäre echt schön wenn sich jmd melden würde. LG EvoChicKen

sisi Hilfe bei der Codierung 7860 1 2 3 4 5 ... 785 786) Hi, Mr. Guru könnten Sie mir bitte helfen, ständig zu aktualisieren ein ea nach jedem Tick Bewegung. Ich habe alles versucht, aber ich kann einfach nicht machen es ständig aktualisieren. Welche Codezeilen muss ich einfügen, um eine ea und Indikator Refresh nach jedem Tick zu halten? Tnx

Cashbear "Ketten-Trades" werden ausgelöst obwohl nur ein Trade erwünscht wäre ( 8 ) Schönen guten Abend, schraube gerade an einem kleinen EA zum testen herum, vom kompilieren her stimmt alles, anbei ein kleiner Ausschnitt vom wichtigsten Teil: if((K0<20)&&(D0<20)) if((K0>D0)&&(D1>K1)) {signal="buy";} if(signal=="buy"&& OrdersTotal()==0)

Robinski Ändern der Ausgabe eines minütlichen Kaufen/ Verkaufen Signales vom Indikator ( 2 ) Hallo, ich möchte das der vorhandene Indikator welchen ich zum automatisierten Handel nutze eine kleine Verzögerung beim Kaufen oder Verkaufen Signal hat bzw. nicht immer nur von der ersten bis zur letzten Sekunde einer Minute seine Daten zieht und mir dann ein entsprechendes Signal gibt. Grund ist

Ulf_Gohde MT4 unter IOS ( 5 ) Hallo, im MT4 lassen sich Dateien (Indikatoren) nicht vom User-Ordner in den MQL4 Ordner zu den anderen Indikatoren kopieren. Gibt es da einen speziellen Trick, den ich noch nicht gefunden habe? Hat jemand eine Anleitung dafür

dazi Problem mit iHigh und iLow 18 1 2) Hallo zusammen, ich verwende iHigh und iLow in einem EA um die Kurse mehrerer Symbole abzufragen. Ist der Markt des Symbols auf dem der EA läuft geschlossen, funktioniert das nicht. Auch wenn die symbole der abgefragten symbole geöffnet sind. Hat jemand ne Idee, wie man das umgehen kann

dazi Problem mit iHigh und iLow in MT4 ( 1 ) Hallo zusammen, ich verwende iHigh und iLow in einem EA um die Kurse mehrerer Symbole abzufragen. Ist der Markt des Symbols auf dem der EA läuft geschlossen, funktioniert das nicht. Auch wenn die symbole der abgefragten symbole geöffnet sind. Hat jemand ne Idee, wie man das umgehen kann

yeoeleven 10Punkte 3.mq4 4892 1 2 3 4 5 ... 489 490) Habe diesen EA seit 2 Tagen mit sehr guten Ergebnissen auf einem $25000 Demokonto gehandelt. Hat jemand längere Erfahrungen gemacht und möchte sich zu seinen Ergebnissen äußern. FxS Forex - Scripts - Home loggen Sie sich ein, um festzustellen, dass es der am meisten heruntergeladene EA aus ihrer

Esther2025 Heiken Ashi smoothed ( 1 ) Hallo! Könnte mir bitte jemand sagen, wo ich den Heiken ashi smoothes auf MT 4 kostenlos herunterladen kann und wie das installieren funktioniert. Vielen Dank im Voraus

Heyho MT4 Terminal ( 5 ) Ich möchte ein MT4-Terminal öffnen, um die VPS-Dienste von MQL5 zu nutzen. Wenn ich Setup.MT4 herunterlade und öffne, erscheint ein MT5-Terminal. Und dann kann ich kein MT4-Handelskonto von RoboForex verbinden. Ich möchte einen MT4 EA auf dem VPS von MQL5 ausführen. Wie oder wo bekomme ich ein

Ralf Fleischer MACD Indikator für Meta Trader 4 in Prozentangaben von 0 bis 100 % ( 4 ) Hallo liebe Menschen im Forum, ich suche einen MACD Indikator für Meta Trader 4, der in Prozentangaben dargestellt werden kann. Ich meine, dass der MACD Indikator von 0 % in der untersten Ebene bis 100 % in der obersten Ebene im MACD Indikator dargestellt wird. Ich bitte denjenigen oder diejenige

Peter Rolle U_MTF_SRTrend1.mq4 ( 2 ) Hallo zusammen, ich suche diesen Indikator, wie unten beschrieben mit .mq4 Datei, damit ich Ihnen für den MT5 programmieren lassen kann. Die die Programmierungskosten würde ich persönlich übernehmen. U_MTF_SRTrend1.mq4 Aktuell habe ich den Indikator nur als .ex4 Datei, um jedoch diesen Indikator für

Helmut1971 Probleme mit RSI ( 4 ) Hallo, ich bin noch Anfänger und habe einen kleinen EA in MQL4 selber geschrieben der nach dem RSI handelt. buy, wenn RSI value ist kleiner als 30 sell, wenn RSI value ist größer als 70 Im Backtest mußte ich feststellen, als der RSI über 70 lag, der Kurs einen langen Aufwärtstrend macht, dann wieder

giulio1981 EA ************ im mt4 ( 1 ) Hi zusammen Bin neu hier . Habe mir gestern den EA ********** (gelöscht, da Produktdiskussionen im Forum verboten sind) geholt und installiert . Jetzt zeigt er mir im mt4 preparing orders an . Ist das normal ? Oder kann ich auch einstellen das er die order gleich ausführt ? Liebe Grüße Giulio

Cashbear EA hat Indikatoren die gleichzeitig auf verschiedenen Zeitrahmen laufen ( 3 ) Schönen guten Abend, MT4: Nehmen wir an ich habe einen EA der RSI und ADX Signale erzeugt, RSI Signale sind auf M1 eingestellt, ADX Werte als Nebenbedingung auf M5 - die Überlegung: der EA läuft prinzipiell auf M1, wenn ein M1 Signal von RSI kommt, ist es nur gültig , wenn gleichzeitig ein

Emanuel Baltensperger AMA_Bands_EA ( 4 ) AMA_Bands_EA verwendet den berühmten Indikator AMA_Bands . Die angegebenen Pfeile werden direkt in einen Trade umgesetzt. Ein EA der immer eine Position offen hält in der Richtung, welche die Pfeile vorgeben. Wenn der Pfeil dann in die entgegengesetzte Richtung wechselt, muss die vorhergehende

Deep Mirror externe Varaiablen ( 1 ) Hallo zusammen, ich habe ein kelines Problem mit den externen Variablen, also die, welche vor dem EA in den Eingaben festgelegt werden können. Deklariere ich die Variablen als extern, kann ich sie nicht im weiteren Code verwenden. Ich muss diese vorher bei DoInit nochmal neu vergeben. Input

fredschmidt965 Unbekannte/Unbenutzte Konten in MT4 löschen ( 3 ) Bin Beginner und habe irgendwie automatisch oder versehentlich zwei Konten angelegt die ich nun unter Konto Log In angezeigt bekomme. Beide Konten sind unbenutzt und somit leer. Das eine liegt auf dem Server "MetaQuotes-Demo" und das andere liegt auf "RoboForex-Demo". Der Robo Support sagt, dass er

Zocom123 Melden Sie sich bei MT4 auf VPS an ( 5 ) Hallo Leute, Ich kann mich über den Webbrowser meines VPS nicht bei Mql Market anmelden. Der Fehler liegt einfach an einem falschen Passwort, aber ich bin mir sicher, dass es 1000 % richtig ist. Es gibt einige Punkte, und wenn ich es wieder sichtbar mache, sind immer noch Punkte da, nicht mein

Hans Lohner IsTradeAllowed ( 4 ) Hallo zusammen, ich hab mir eine kleine Übersicht gebaut, wo ich die aktuellen Stochastiken im M5,M30 und d1 anzeigen lasse. Nun würde ich gern den EA über die Checkbox "Livetrading zulassen" deaktivieren. In der Übersicht soll dann ein roter Kreis ( Elipse ) angezeigt werden. Nun funktioniert aber

uhmann Community log file im Terminal ( 3 ) Ich habe vor Kurzem angefangen, zusätzlich zu Mt5 Mt4 zu verwenden. Mir ist aufgefallen, dass ich in Mt4 keine Community-Protokolldatei habe. Kann das geändert werden? I recently started using Mt4 in addition to Mt5. I noticed that I don't have a community log file in Mt4. Can this be changed

Coo How to choose the stock exchange to trade in Metatrader 4? ( 2 ) Where is the function to choose the market/stock exchange where I want to trade? Which is set by default